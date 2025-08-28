 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA : baisse plus forte que prévu des inscriptions au chômage à 229.000
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 15:33

(Reuters) -Les inscriptions au chômage ont baissé plus fortement que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine au 23 août, à 229.000 contre 234.000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 230.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 16 août ont été révisées en baisse par rapport à une estimation initiale de 235.000.La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 228.500 contre 226.000 la semaine précédente (révisé de 226.250).Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,954 million lors de la semaine au 16 août (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), contre 1,961 million la semaine précédente (révisé de 1,972 million).

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

    le protectionnisme ca ne marche pas disent les mondialistes, la preuve, en france le chômage explose...

