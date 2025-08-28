Singapour: le fonds souverain Temasek se réorganise en trois branches

Le fonds souverain de Singapour, Temasek, l'un des plus importants au monde, a annoncé jeudi se réorganiser en trois nouvelles entités pour mieux gérer ses investissements face à l'incertitude croissante des marchés mondiaux.

( AFP / ROSLAN RAHMAN )

La nouvelle structure entrera en vigueur le 1er avril 2026. Les trois nouvelles branches de Temasek géreront chacune des segments distincts du portefeuille de la société, qui valait 434 milliards de dollars singapouriens (338 milliards de dollars américains) au 31 mars, a précisé le fonds dans un communiqué.

Temasek Global Investments gérera la présence mondiale du fonds. Les investissements mondiaux sous la nouvelle entité seront alignés sur les tendances structurelles, notamment la numérisation, le mode de vie durable, l'avenir de la consommation et la longévité accrue, selon le communiqué.

Temasek Singapore se concentrera sur la gestion de ses participations dans la cité-État, y compris des parts dans Singapore Airlines et DBS Bank.

Temasek Partnership Solutions se concentrera sur "la gestion de l'allocation de capital pour investir dans des fonds, la création de relations stratégiques avec ces fonds et d'autres investisseurs".

Enfin la faitière Temasek International "continuera d'abriter les fonctions de groupe et d'entreprise de la firme, fournissant une gouvernance, un soutien stratégique et opérationnel à l'échelle de l'entreprise à ses segments de portefeuille", selon le communiqué.

"Dans un monde en rapide évolution, avec des tensions géopolitiques croissantes et des changements de règles, Temasek doit adapter son environnement opérationnel", a affirmé le fonds.

Temasek a également annoncé des changements dans son équipe de direction. Chia Song Hwee, actuellement directeur général adjoint chez Temasek International, sera nommé co-directeur général à partir du 1er octobre, travaillant aux côtés du vétéran Dilhan Pillay, à la tête du fonds.