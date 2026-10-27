Les actions de Besi devraient progresser, Applied Materials prévoyant d'augmenter sa participation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions de BE Semiconductors Industries BESI.AS devraient progresser de 5% à 8% après l'annonce par Applied Materials AMAT.O de son intention d'augmenter sa participation dans la société néerlandaise pour la porter à 20%

** Applied Materials est le premier actionnaire de Besi depuis avril 2025

** La société a précisé qu’elle ne prévoyait pas d’augmenter sa participation au-delà de 20%

** À la clôture de la séance précédente, l'action Besi affichait une hausse de 9,4% depuis le début de l'année