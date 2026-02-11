Les actions d'Unity s'effondrent alors que les prévisions à la baisse font craindre un effondrement de la demande

Les actions du fabricant de moteurs de jeux vidéo Unity Software U.N ont chuté de près de 30% mercredi après que la société a prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre inférieur aux attentes de Wall Street, signalant une demande atone pour ses logiciels.

Unity prévoit un chiffre d'affaires compris entre 480 et 490 millions de dollars pour le premier trimestre, en dessous des estimations des analystes qui tablaient sur 492,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de l'entreprise ont pris du plomb dans l'aile cette année, principalement en raison des craintes que la nouvelle technologie d'intelligence artificielle d'Alphabet

GOOGL.O Google, capable de générer des mondes interactifs, pourrait remplacer une grande partie du travail effectué par les moteurs de jeu à l'avenir.

Cette situation contraste fortement avec la performance de son action l'année dernière, lorsque le prix des actions a presque doublé, les investisseurs ayant parié sur le solide positionnement d'Unity sur le marché des logiciels de jeux vidéo et sur la reprise des jeux mobiles.

Si le moteur Unity est surtout connu pour le développement de jeux vidéo, il a évolué pour devenir une plateforme pouvant être utilisée pour les simulations, la réalisation de films et la modélisation numérique.