Les actions d'Oracle et de CoreWeave chutent après la publication d'un rapport faisant état d'inquiétudes quant à la croissance d'OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'Oracle ORCL.N et de CoreWeave CRWV.O ont chuté mardi avant l'ouverture de la Bourse, après que le Wall Street Journal a rapporté qu'OpenAI n'avait pas atteint ses objectifs en matière de nouveaux utilisateurs et de chiffre d'affaires ces derniers mois, ce qui a suscité des inquiétudes quant aux perspectives de croissance du créateur de ChatGPT.

La directrice financière d'OpenAI, Sarah Friar, a fait part de ses inquiétudes quant à la capacité de l'entreprise à honorer ses futurs contrats informatiques si son chiffre d'affaires ne progressait pas assez rapidement, selon l'article, qui cite des sources proches du dossier.

L'action Oracle a chuté de 7,7 % à 159,80 dollars avant l'ouverture. La société de cloud IA aurait signé l'un des plus gros contrats de cloud avec OpenAI, représentant une puissance de calcul de 300 milliards de dollars sur une période de cinq ans.

L'action CoreWeave a chuté de 7,4 % à 104 dollars. La start-up spécialisée dans l'IA, soutenue par Nvidia NVDA.O , a signé le mois dernier un contrat de 11,9 milliards de dollars avec OpenAI pour fournir une infrastructure d'IA.

Le groupe japonais SoftBank 9984.T , un investisseur majeur dans OpenAI, a clôturé en baisse de près de 10 % à la Bourse de Tokyo, tandis qu'Arm Holdings ARM.O reculait de 8,1 %.

SoftBank s'était engagé à injecter 22,5 milliards de dollars dans OpenAI d'ici la fin de l'année grâce à des opérations de levée de fonds, qui incluaient notamment la possibilité de puiser dans ses marges de crédit non utilisées, contractées sur la base de sa participation dans Arm Holdings, avaient indiqué des sources à Reuters en décembre.