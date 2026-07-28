Les actions d'Amkor s'effondrent après des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, alors que la chute du secteur des puces électroniques s'accentue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** Les actions AMKR.O du fournisseur de boîtiers pour semi-conducteurs Amkor Technology ont plongé de 23,8 % mardi, à 46,24 dollars, malgré des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street, alors que les valeurs du secteur des semi-conducteurs continuent de subir une vague de ventes à l'échelle mondiale ** AMKR est en passe d’enregistrer sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le début de la pandémie en mars 2020; cela alors que l’indice Philadelphia SE Semiconductor

.SOX recule de >6 %, les inquiétudes concernant les dépenses importantes des entreprises et la concurrence chinoise croissante pesant sur les valeurs du secteur des puces d’IA ** Lundi en fin de journée, Amkor a annoncé que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre avait progressé de 26 % en glissement annuel pour atteindre 1,9 milliard de dollars et qu’elle affichait un BPA ajusté de 70 cents, ces deux chiffres étant supérieurs aux estimations de LSEG, respectivement de 1,81 milliard de dollars et 48 cents par action

** Le directeur général Kevin Engel a mis en avant les chiffres d’affaires records enregistrés sur les marchés finaux de l’informatique, de l’automobile et de l’industrie

** En réaction à ce rapport, Morgan Stanley a relevé son objectif de cours de 69 à 70 dollars, tandis que B. Riley l'a abaissé de 75 à 65 dollars

** La recommandation moyenne des 12 analystes couvrant le titre AMKR est “conserver”; le cours-cible médian s'établit à 70 dollars

** L'action avait progressé d'environ 54 % depuis le début de l'année avant la publication des résultats ** Jeudi, Amkor a conclu un accord pluriannuel d’une valeur de 1,5 milliard de dollars avec Nvidia NVDA.O afin de développer ses capacités de conditionnement et de test de puces de pointe aux États-Unis, après avoir signé le mois dernier un partenariat de 11 ans avec TSMC 2330.TW