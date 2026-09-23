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Les actions d'Alibaba HK chutent après l'annonce d'une enquête sur une fuite de données en Chine
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 07:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Le titre d'Alibaba 9988.HK coté à Hong Kong recule de 4,2% à 110 HK$

** En passe d'enregistrer leur plus forte baisse journalière en pourcentage depuis le 24 août et de mettre fin à une série de trois séances consécutives de hausse

** La Chine enquête sur Deepseek et Moonshot au sujet d’éventuelles fuites de données vers Anthropic et a convoqué des représentants d’Alibaba, de Zhipu 2513.HK , de SenseTime

0020.HK , de MiniMax 0100.HK et de Xiaomi 1810.HK pour les interroger, selon The Information

** Des données sensibles concernant l'État, la police et l'armée chinoises auraient été acheminées vers des modèles américains – The Information

** Reuters n’a pas pu vérifier cette information. Les entreprises n’ont pas répondu aux demandes de commentaires

** Zhipu 2513.HK recule de 7,1%, MiniMax 0100.HK de 4,5%, tandis que SenseTime 0020.HK et Xiaomi 1810.HK perdent chacun environ 2,5%

** L'indice TECH de Hong Kong .HSTECH recule de 1%

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/09/2026 à 07:03:39.

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