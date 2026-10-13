Les actions d'Albertsons en hausse ; l'entreprise lance un examen de ses activités

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(Mises à jour)

13 octobre - ** L'action du distributeur alimentaire américain Albertsons ACI.N progresse d'environ 2 % à 12,80 dollars en début de séance

** ACI a effacé ses pertes enregistrées avant l'ouverture de la Bourse à la suite de sa conférence téléphonique avec les analystes après la publication de ses résultats

** La société annonce qu'elle lance un examen de ses activités visant à réduire les coûts, à baisser les prix et à inverser la tendance à la baisse des ventes

** « L'enseigne doit agir plus rapidement pour réduire ses coûts et réinvestir une grande partie de ces économies afin de baisser les prix et d'améliorer l'expérience en magasin », a déclaré Meg Whitman, présidente exécutive, lors de la conférence téléphonique post-résultats

** « Les investisseurs réagissent peut-être à l’évaluation franche de Meg Whitman, selon laquelle Albertsons doit accélérer le rythme de sa stratégie de redressement », explique Zak Stambor, analyste chez eMarketer

** ACI prévoit de « présenter un plan de redressement clair et des engagements mesurables » lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre

** La société a retiré ses prévisions pour l’exercice 2026, le temps de mener à bien son examen

** La société a dépassé les estimations de bénéfice et de chiffre d’affaires du deuxième trimestre

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 27 % depuis le début de l’année