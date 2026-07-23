Les actions chutent en raison de la forte consommation de trésorerie des géants de la tech

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières nouvelles sur les marchés américains de l'après-midi)

* Le prix du pétrole atteint les 100 dollars en raison des perturbations croissantes du trafic maritime au Moyen-Orient

* Les actions américaines reculent après que Google et Tesla ont brûlé des liquidités au dernier trimestre

* La BCE maintient ses taux inchangés, mais son ton restrictif fait grimper les taux

* Le yen stagne à son plus bas niveau depuis 40 ans

par Lawrence Delevingne et Marc Jones

Les marchés ont connu une journée mouvementée jeudi: les cours du pétrole ont franchi la barre des 100 dollars le baril pour la première fois depuis mai, les géants de la technologie ont entraîné les actions américaines à la baisse et les coûts d'emprunt en Europe ont atteint des sommets historiques. Le Brent LCOc1 a bondi de 8% à 101,76 dollars le baril , à la suite d'attaques contre des pétroliers en mer Rouge qui ont coupé une deuxième artère cruciale du Moyen-Orient pour l'approvisionnement mondial en pétrole, parallèlement à la quasi-fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran. C'est la première fois que la référence internationale du pétrole atteint ce niveau depuis fin mai. Les Houthis yéménites, proches de l'Iran, ont frappé deux pétroliers saoudiens dans le cadre d'un blocus naval contre l'Arabie saoudite, faisant grimper les prix alors que la brève accalmie des hostilités entre l'Iran et les États-Unis s'estompait.

L'armée américaine a mené une nouvelle série de frappes contre l'Iran, marquant ainsi une douzième nuit consécutive d'attaques américaines et provoquant de nouvelles représailles iraniennes. La Maison Blanche a menacé de lancer des attaques supplémentaires contre les infrastructures iraniennes et les sites clés de ses installations nucléaires. Wall Street était sur la défensive après qu'Alphabet

GOOGL.O et Tesla TSLA.O — les deux premières des sociétés à très forte capitalisation boursière dites des « Magnificent Seven » à publier leurs résultats cette saison — eurent effrayé les investisseurs en ayant toutes deux brûlé des liquidités au cours de leur dernier trimestre en raison de leurs dépenses massives dans les infrastructures d'IA. L'action Tesla a chuté de 14% jeudi après avoir affiché sa première dépense de trésorerie en deux ans. Alphabet a reculé d'environ 7% après que la société mère de Google a également épuisé ses liquidités et annoncé qu'elle allait augmenter ses dépenses en IA de 15 milliards de dollars supplémentaires pour atteindre 200 milliards de dollars sur l'année. Les investisseurs ont récompensé ces « hyperscalers » par des valorisations élevées , anticipant de fortes hausses de chiffre d'affaires, mais certains d'entre eux dépensent désormais plus que leur flux de trésorerie d'exploitation. L'indice Dow Jones Industrial Average a reculé .DJI de 1,1%, le S&P 500 .SPX a perdu 1,3% et le Nasdaq Composite .IXIC a glissé d'environ2,3%. .N « Les implications à long terme de l'IA restent importantes, mais la perspective d'investissement à court terme devient plus nuancée », a écrit Rick Rieder, directeur des investissements en titres à revenu fixe mondiaux chez BlackRock, dans une note sur les perspectives mondiales des titres à revenu fixe publiée jeudi.

« Le niveau des dépenses peut rester élevé même si le rythme de croissance ralentit, et les marchés ont tendance à anticiper cette évolution avant que les données ne la confirment. »

HAUSSE DES COÛTS D'EMPRUNT EN EUROPE Les coûts d'emprunt des gouvernements européens ont atteint des plus hauts de longue date, les craintes d'une reprise de l'inflation ayant incité la Banque centrale européenne à envoyer des signaux « hawkish », alors même que celle-ci maintenait ses taux inchangés. Les marchés boursiers européens ont également chuté après que les résultats décevants du fabricant de puces STMicroelectronics STMPA.PA ont fait plonger son titrede 17,7%. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculéde 1,2%. .EU Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans , référence des coûts d'emprunt de la zone euro, a dépassé les 3,2% pour la première fois depuis 2011 — à l'époque où le prix du pétrole était lui aussi en forte hausse et où la crise de la dette de la zone euro était sur le point de resurgir.

« L'incertitude reste élevée et l'impact inflationniste total du choc énergétique n'a pas encore été pleinement ressenti », a déclaré la BCE, qui a maintenu ses taux à 2,25%, après les avoir relevés en juin.

« Le Conseil des gouverneurs suit donc de près l'intensité et la durée du choc, ainsi que ses effets indirects et de deuxième ordre », a ajouté la BCE.

Les marchés tablaient sur une probabilité d'une sur cinq seulement pour une nouvelle hausse des taux lors de cette réunion. Ils estiment toutefois à quatre sur cinq la probabilité d'une hausse lors de la prochaine réunion, en septembre. « Le message est resté inchangé et ouvert », ont déclaré les analystes de Morgan Stanley à propos de la déclaration de politique monétaire de la BCE . « Nous maintenons notre prévision d'une nouvelle hausse des taux en septembre, si les prix de l'énergie restent élevés. » Les rendements de référence des bons du Trésor américain à 10 ans ont grimpé jeudi pour atteindre leur plus haut niveau depuis janvier 2025, clôturant à 4,703%

LE YEN RETOMBE À SON PLUS BAS NIVEAU DEPUIS 40 ANS

L'euro EUR= est repassé sous la barre des 1,14 dollar à la suite de la décision de la BCE. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé d'environ 0,3%. /FRX La hausse du prix du pétrole et la canicule qui sévit ce mois-ci sur le continent devraient peser sur les récoltes et faire grimper les prix des denrées alimentaires, tandis que les faibles niveaux d'eau sur les principaux cours d'eau pourraient entraîner des goulets d'étranglement gênants pour la navigation. Par ailleurs, le yen japonais JPY= est revenu à son plus bas niveau depuis 40 ans face au dollar après un bref rebond, qui s'est estompé à la suite d'un article de Bloomberg publié mercredi indiquant que les responsables de la Banque du Japon étaient ouverts à une accélération du rythme des hausses de taux. À Tokyo, le rendement des obligations d'État japonaises à deux ans, très sensibles aux décisions de la Banque du Japon , a atteint son plus haut niveau depuis 31 ans sous l'effet des fluctuations du prix du pétrole et des rumeurs de hausse des taux, tandis que le ministre japonais des Finances a lancé son dernier avertissement verbal concernant une éventuelle intervention sur le marché des changes .