Les actions chinoises du secteur du matériel d'IA s'effondrent après l'annonce de l'intention des États-Unis d'interdire les importations de composants chinois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions chinoises du secteur du matériel d'intelligence artificielle ont chuté mercredi après l'annonce selon laquelle l'administration Trump préparait une interdiction des importations aux États-Unis de nouveaux modèles de composants chinois destinés aux centres de données.

L'indice CSI300 des services de télécommunications

.CSI000916 a chuté de 6% en début de séance.

Les fabricants de composants pour centres de données dépendants des exportations, notamment Zhongji Innolight

300308.SZ , Eoptolink Technology 300502.SZ et Suzhou TFC Optical Communications 300349.SZ , ont tous ouvert en forte baisse.

Le gouvernement américain travaille actuellement sur une mesure visant à interdire les importations de nouveaux émetteurs-récepteurs optiques chinois, qui permettent aux données de circuler à la vitesse de la lumière via des câbles à fibre optique au sein des centres de données, a rapporté Reuters.

Cette nouvelle risque de porter un coup à la confiance déjà fragile dans les valeurs chinoises du secteur du matériel d’IA, après une vague de ventes massives.

L'action Zhongji Innolight a chuté d'environ 8% tant à Shanghai qu'à Hong Kong en début de séance. Le fabricant chinois de composants optiques a réalisé 62% de son chiffre d'affaires aux États-Unis au premier trimestre.