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Les actions britanniques terminent la semaine en hausse après que l'Iran a déclaré que le détroit d'Ormuz était ouvert
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 18:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour après la clôture des marchés)

Les principaux indices boursiers britanniques ont enregistré des gains hebdomadaires vendredi, les actions se redressant après que le ministre iranien des affaires étrangères a annoncé quele détroit d'Ormuz était ouvert pour la période restante du cessez-le-feu.

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il pensait qu'un accord pour mettre fin à la guerre contre l'Iran interviendrait "bientôt". Les prix du pétrole ont plongé sous la barre des 90 dollars le baril à la suite de l'annonce, ce qui a entraîné une hausse des actions et des obligations d'État.

L'indice FTSE 100 .FTSE a clôturé en hausse de 0,7 %à 10 667,63 points, enregistrant des gains pour la quatrième semaine consécutive. L'indice des valeurs moyennes FTSE 250 .FTMC a grimpé de 1,9%, prolongeant sa série de gains de trois semaines.

* Les valeurs liées aux voyages et aux loisirs ont progressé suite à lachute des prix du brut; Wizz Air WIZZ.L , Carnival

CCL.L ont gagné plus de 7% et easyJet EZJ.L a progressé de 6%.

* Principaux gains: Fresnillo FRES.L a grimpé de 6,4%, tandis que le propriétaire de British Airways, IAG ICAG.L , a ajouté 6,2%.

* Le géant pétrolier BP BP.L a chuté de 7,4% et Shell

SHEL.L a perdu 5,6%, parmi les principaux perdants.

* Les mineurs de métaux précieux .FTNMX551030 ont augmenté de 5%, suivant les prix des lingots.

* L'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, a déclaré vendredi que l'objectif principal de la banque centrale devrait être de ramener l'inflation à sa cible de 2 %.

* Les banques lourdes .FTNMX301010 ont progressé de 2,3%; Barclays BARC.L a grimpé de 3,5%, Standard Chartered STAN.L a augmenté de 2,9% et HSBC HSBA.L a ajouté 2%.

* Le Financial Times a rapporté jeudi que la ministre des Finances Rachel Reeves s'est engagée à couper le lien entre les prix du gaz et de l'électricité, ce qui a fait chuter le secteur des services publics .FTUB6510 .

* National Grid NG.L a chuté de 1%, Severn Trent SVT.L a baissé marginalementde 0,6%; SSE SSE.L et Centrica CNA.L ont plongé de 6,6% et 5%, respectivement.

* Valeurs de défense: BAE Systems BAES.L a progressé de 1,8% et Rolls-Royce RR.L a gagné 4,8%.

* Workspace Group WKP.L a chuté de 6,2 %, le fournisseur d'espaces de bureaux ayant déclaré qu'il s'attendait à une baisse substantielle de son bénéfice annuel .

Valeurs associées

ANGLO AMERICAN
3 701,000 GBX LSE +2,83%
ASSOCIAT BRIT FO
1 871,000 GBX LSE +1,33%
BAE SYSTEMS
2 257,000 GBX LSE +1,83%
BARCLAYS
452,725 GBX LSE +3,46%
BP
541,050 GBX LSE -7,35%
CARNIVAL
2 179,500 GBX LSE +7,21%
CENTRICA
197,400 GBX LSE -4,96%
EASYJET
394,900 GBX LSE +6,27%
FRESNILLO
3 764,000 GBX LSE +5,94%
FTSE 100
10 667,63 Pts FTSE Indices +0,73%
FTSE 250
23 205,92 Pts FTSE Indices +1,87%
GLENCORE
544,750 GBX LSE -2,36%
Gaz naturel
2,67 USD NYMEX 0,00%
HSBC HLDG
1 365,500 GBX LSE +2,04%
INTL. CONS. AIR
EUR Sibe 0,00%
NATL GRID
1 274,500 GBX LSE -0,99%
Pétrole Brent
91,97 USD Ice Europ -6,35%
Pétrole WTI
84,96 USD Ice Europ -8,69%
ROLLS-ROYCE HLDG
1 309,400 GBX LSE +4,74%
SEVERN TRENT
3 135,500 GBX LSE -1,06%
SHELL
3 195,750 GBX LSE -5,58%
SSE
2 471,750 GBX LSE -6,53%
STANDARD CHARTER
1 831,900 GBX LSE +2,97%
WIZZ AIR
1 035,000 GBX LSE +7,03%
WORKSPACE GRP
349,500 GBX LSE -6,45%
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