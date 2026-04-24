Les actions britanniques s'apprêtent à enregistrer des pertes hebdomadaires alors que les perspectives d'une trêve rapide entre les États-Unis et l'Iran s'amenuisent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour consulter le blog en direct de Reuters sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur

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Les principaux indices boursiers britanniques ont reculé vendredi et s'orientaient vers des pertes hebdomadaires, alors que s'estompaient les espoirs d'une résolution rapide de la guerre en Iran, l'avertissement de la Banque d'Angleterre selon lequel les marchés boursiers mondiaux pourraient en pâtir ajoutant une pression supplémentaire.

L'indice FTSE 100 .FTSE , qui regroupe les valeurs vedettes, a reculé de 0,6 % à 10 391,16 points à 10h05 GMT. L'indice de référence s'apprêtait à enregistrer sa première baisse hebdomadaire en cinq semaines, effaçant ainsi tous les gains enregistrés depuis l'annonce du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran au début du mois. L'indice FTSE 250

.FTMC , qui regroupe les valeurs de moyenne capitalisation, a reculé de 1,1 %.

* Les investisseurs sont restés sur le qui-vive alors que les prix du pétrole brut ont augmenté en raison des craintes d'une nouvelle escalade militaire au Moyen-Orient, les négociations visant à rouvrir le détroit d'Ormuz n'ayant pas progressé.

* La hausse des prix du pétrole a entraîné le secteur des voyages et des loisirs .FTNMX405010 en baisse de 1,4 %, Wizz Air WIZZ.L reculant de 4,9 %.

* La vice-gouverneure de la Banque d'Angleterre, Sarah Breeden , a déclaré vendredi à la BBC que les marchés boursiers mondiaux devraient baisser, car les cours actuels des actions ne reflètent pas pleinement les nombreux risques auxquels est confrontée l'économie mondiale.

* Les grandes banques Barclays BARC.L et HSBC HSBA.L ont chuté de plus de 1 %.

* La livre sterling GBP= a gagné 0,1 % après que des données ont montré que les ventes au détail britanniques avaient augmenté de 0,7 % en mars.Les grands distributeurs ont averti que les tensions persistantes au Moyen-Orient risquaient d'assombrir leurs perspectives de bénéfices.

* Les actions des secteurs des soins personnels, des médicaments et de l'alimentation .FTNMX452010 ont progressé de 0,5 %, figurant parmi les rares valeurs en hausse du FTSE 100, outre les secteurs de l'énergie et des services publics.

* Computacenter CCC.L a bondi de 9,9 % après que le fournisseur de technologies et de services a annoncé qu'il dépasserait ses prévisions de bénéfices annuels.

* Mondi MNDI.L a chuté de 8,2 %, se classant en bas du FTSE 100 après que l'entreprise d'emballage a signalé une hausse des coûts due à la guerre en Iran.