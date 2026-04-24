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La guerre au Moyen-Orient fait grimper les prix des préservatifs et des gants en caoutchouc, selon les fabricants
information fournie par AFP 24/04/2026 à 14:06

Un employé emballe des préservatifs au siège du fabricant malaisien de préservatifs Karex Industries, à Port Klang, le 20 septembre 2017 ( AFP / MANAN VATSYAYANA )

Un employé emballe des préservatifs au siège du fabricant malaisien de préservatifs Karex Industries, à Port Klang, le 20 septembre 2017 ( AFP / MANAN VATSYAYANA )

Les prix des produits en caoutchouc ont grimpé en flèche en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées à la guerre au Moyen-Orient, ont annoncé vendredi le plus grand fabricant de préservatifs au monde et un important fabricant de gants, tous deux basés en Malaisie.

L'entreprise Karex, qui fournit des préservatifs pour des marques comme Trojan et Durex, a indiqué avoir dû augmenter ses prix jusqu'à 30 %, tandis que le fournisseur mondial Top Glove a déclaré que le coût du principal matériau utilisé pour la fabrication des gants en caoutchouc synthétique avait doublé.

Une grande partie de l'industrie du caoutchouc en Malaisie dépend du pétrole pour produire des biens, mais l'approvisionnement est difficile depuis que l'Iran a imposé une fermeture du détroit d'Ormuz, par où transite, en temps normal, environ 20% du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié mondiaux.

"Nous subissons des délais de livraison plus longs de la part de nos fournisseurs, une volatilité accrue des prix et une hausse des coûts de fret", a déclaré le directeur général de Karex, Goh Miah Kiat.

"En attendant, nous stockons également davantage de matières premières clés, essentielles au fonctionnement de l'entreprise, ce qui nous oblige à augmenter les coûts jusqu'à 30%", a déclaré M. Goh à l'AFP dans un courriel.

Un matériau brut essentiel touché, l'huile de silicone, est "utilisé dans chaque préservatif", a indiqué Karex.

Karex fabrique plus de cinq milliards de préservatifs par an, contribuant à prévenir les grossesses non désirées et les maladies sexuellement transmissibles dans le monde entier. L'entreprise fournit des préservatifs à des organisations telles que le National Health Service britannique et l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les prix d'autres produits de Karex ont également augmenté comme les lubrifiants intimes, les gaines de cathéters et les emballages en aluminium, a indiqué le directeur général.

Les coûts ont été affectés "dans tous les domaines, y compris les prix du nitrile - un polymère dérivé du pétrole - destiné aux préservatifs et du caoutchouc naturel.

Top Glove, l'un des principaux fabricants mondiaux de gants en caoutchouc, a déclaré avoir été particulièrement touché par une forte hausse du prix du caoutchouc nitrile-butadiène (synthétique) "qui a augmenté de plus de 100%, reflet d'une offre tendue".

"Pour les gants en caoutchouc naturel, les coûts d'approvisionnement ont augmenté d'environ 30%, le caoutchouc naturel étant une matière première cotée, influencée par la tendance haussière des prix du pétrole brut", a ajouté l'entreprise.

Top Glove fournit 95 milliards de gants par an à plus de 2.000 clients dans le monde. Les deux fabricants ont indiqué que l'approvisionnement de leurs principaux produits restait stable.

"Toutefois, des délais de livraison plus longs entraînent des stock plus faibles chez nos clients, et certains fabricants de préservatifs rencontrent des difficultés de production", a déclaré M. Goh de l'entreprise Karex.

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