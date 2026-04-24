Porsche vend ses parts dans Bugatti Rimac à un consortium dirigé par l'américain HOF Capital

Le constructeur automobile allemand Porsche, qui détient 45% de Bugatti Rimac depuis 2021, a conclu un accord pour céder ses parts à un consortium mené par le fond américain HOF Capital, a annoncé vendredi le groupe croate Rimac, actionnaire majoritaire.

( AFP / DANIEL ROLAND )

Porsche a également convenu de vendre ses actions (20,6%) dans Rimac Group à ce même consortium, composé notamment aussi de BlueFive Capital, ainsi que de plusieurs autres "investisseurs institutionnels des Etats-Unis et de l'Union européenne", selon le communiqué publié sur le site de Rimac Group à Zagreb et par Porsche en Allemagne.

"Porsche cédera l'intégralité de ses parts dans Bugatti Rimac et dans le groupe Rimac au consortium dirigé par HOF Capital", un fonds américain fondé par la famille milliardaire égyptienne Sawiris, précise-t-on.

Les parties ont convenu de ne pas divulguer les conditions financières de la transaction, qui devrait se concrétiser "avant la fin de l'année 2026".

Une fois l'opération finalisée, le groupe Rimac "prendra le contrôle de Bugatti Rimac et conclure un partenariat stratégique avec HOF Capital et BlueFive Capital afin de soutenir la poursuite de sa croissance".

La marque aux automobiles parmi les plus chères et rapides au monde - qui avait été détenue par Volkswagen depuis 1998 -, a entamé son virage électrique après son acquisition en 2021 à hauteur de 55% par la société du prodige Croate Mate Rimac, dont la compagnie est spécialisée dans la construction de "supercars" électriques.

Rimac Group et Porsche, filiale du géant Volkswagen, avaient alors créé une joint-venture, avec l'idée d'inventer à la mythique marque française de bolides un avenir électrique avec le soutien et l'expérience du fabricant allemand.

"Porsche a été un partenaire essentiel, et nous lui sommes profondément reconnaissants pour son rôle dans la création de Bugatti Rimac. Grâce aux bases solides que son soutien nous a permis de bâtir, nous disposons désormais d'une structure qui nous permet de concrétiser encore plus rapidement notre vision à long terme", a déclaré Mate Rimac, président du Rimac Group et directeur général de Bugatti Rimac.

Le directeur général de Porsche AG, Michael Leiters, s'est de son côté félicité d'avoir participé à poser "avec succès les bases de l'avenir de Bugatti".

"Maintenant, avec la vente de nos parts, nous montrons l'intention de recentrer Porsche sur son coeur de métier", a-t-il dit dans le communiqué.

Porsche avait indiqué en mars espérer sortir en 2026 de la crise, après avoir vu son bénéfice opérationnel s'effondrer l'an dernier en raison d'un revirement stratégique sur l'électrique.