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Les actions britanniques enregistrent des hausses hebdomadaires, les banques et les sociétés minières compensant le recul du secteur de l'énergie
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 18:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Dernières nouvelles à la clôture des marchés)

Le FTSE de Londres a affiché une évolution modérée vendredi, mais a enregistré une deuxième semaine consécutive de hausse, les baisses des valeurs énergétiques liées à la faiblesse des cours du pétrole ayant été compensées par les progressions des banques et des sociétés minières.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a clôturé en hausse de 0,14% à 10 695,25 points, terminant ainsi la semaine en territoire positif. L'indice FTSE 250 des valeurs moyennes

.FTMC a grimpé de 0,44%, enregistrant lui aussi une hausse hebdomadaire.

* Les grandes banques .FTNMX301010 ont progressé de 1,3%, Barclays BARC.L gagnant 1,6%, tandis que Lloyds Banking

LLOY.L et Standard Chartered STAN.L ont respectivement progressé d’environ 1,7% et 2,5%.

* Les sociétés minières spécialisées dans les métaux précieux .FTNMX551030 ont bondi de 2%, les cours de l’or et de l’argent ayant rebondi après avoir fortement chuté en début de semaine. GOL

* Les cours du pétrole ont reculé après deux séances de hausse, les investisseurs mettant en balance les espoirs d’une trêve entre les États-Unis et l’Iran et les risques pesant sur l’approvisionnement liés à l’escalade des attaques des Houthis contre l’Arabie saoudite. Le géant de l’énergie Shell SHEL.L a perdu 0,8%. O/R

* BP.L a reculé de 2,3%. Reuters a rapporté jeudi que BP envisageait l’acquisition éventuelle des activités de la société américaine Devon Energy DVN.N dans le sud du Texas. HSBC a relevé sa recommandation sur le titre de « conserver » à « acheter ».

* Les rendements des obligations d’État mondiales ont légèrement reculé après avoir bondi en début de semaine. Le rendement de référence britannique des gilts à 10 ans

GB10YT=RR a légèrement baissé à 5,3810% après avoir atteint plus tôt dans la semaine son plus haut niveau depuis plus d’une semaine.

* Une enquête a révélé que la confiance des consommateurs britanniques avait, de manière inattendue , atteint ce mois-ci son plus haut niveau depuis plus de deux ans, les ménages se montrant plus optimistes quant à leurs finances personnelles, ce qui vient s’ajouter aux récents signes de résilience de l’économie.

* Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré que la persistance de prix élevés de l’énergie rendrait plus difficile pour la banque centrale de maintenir ses taux d’intérêt inchangés, soulignant ainsi un récent changement de ton en faveur d’une hausse des coûts d’emprunt.

* Selon les données compilées par LSEG, les investisseurs s'attendent à au moins une hausse de 25 points de base de la part de la Banque d'Angleterre cette année.

* Du côté des actions, le titre de la société de réaménagement foncier et immobilier Harworth Group HWG.L a progressé de 5,1% après que Goodweather Holdings, soutenue par Peel Holdings, a relevé son offre finale à 187 pence par action.

* Le producteur de pétrole et de gaz Capricorn Energy

CNE.L a progressé de 13,9% après que Genel Energy GENL.L a relevé son offre en numéraire sur la société à 436 millions de dollars, dépassant ainsi l’offre concurrente de DNO

DNO.OL .

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CAPRI ENER
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CUIVRE (COPPER GRADE)
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DEVON ENERGY
47,210 USD NYSE -3,46%
DNO -A-
19,230 NOK LSE Intl -1,74%
FTSE 100
10 695,25 Pts FTSE Indices +0,14%
FTSE 250
24 261,14 Pts FTSE Indices +0,44%
GENEL ENERGY
61,900 GBX LSE -1,75%
Gaz naturel
3,30 USD NYMEX 0,00%
HARWORTH GROUP
187,100 GBX LSE +5,11%
LLOYDS BANKING G
108,850 GBX LSE +1,73%
Or
4 293,10 USD Six - Forex 1 +0,34%
Pétrole Brent
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Pétrole WTI
92,44 USD Ice Europ -2,40%
SHELL
3 611,250 GBX LSE -0,82%
STANDARD CHARTER
2 311,000 GBX LSE +2,39%
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