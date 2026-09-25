Ukraine: cinq morts dans des frappes de drones russes en plein jour à Kiev

Des habitants observent un immeuble résidentiel endommagé après une frappe de drone russe à Kiev, le 25 septembre 2026 en Ukraine ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

Des frappes de drones russes ont tué cinq personnes vendredi en plein jour à Kiev, dont un adolescent de 14 ans, alors que l'Ukraine a affirmé avoir l'accord définitif de Donald Trump pour produire des systèmes de défense antiaérienne Patriot sur son sol.

Volodymyr Zelensky a affirmé vendredi que son homologue américain avait pris sa "décision finale" pour livrer à l'Ukraine les licences permettant de produire des missiles pour les systèmes Patriot, convoitées par Kiev depuis des années.

Peu après, une frappe de drone contre un immeuble de bureaux en pleine journée a fait au moins quatre morts et sept blessés, dont un enfant, a indiqué le maire Vitali Klitschko.

Un journaliste de l'AFP a vu des passants courir dans la rue, tête levée vers le ciel, au son du bourdonnement d'un drone à réaction audible dans le centre-ville. D'autres n'y ont pas prêté attention.

Des habitants observent un immeuble résidentiel endommagé après une frappe de drone russe à Kiev, le 25 septembre 2026 en Ukraine ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

Vendredi matin, alors que les habitants se rendaient au travail, un autre drone a frappé un immeuble résidentiel tuant un garçon de 14 ans, selon la mairie.

Plus de 30 personnes ont été blessées dans ces attaques, selon le maire.

Sur le site de l'attaque matinale, des journalistes de l'AFP ont vu des habitants rassemblés devant un immeuble, où des appartements des neuvième et dixième étages avaient été noircis par l'incendie provoqué par l'attaque.

"Bouche bée"

Mykyta Sysoyev fumait une cigarette devant son immeuble endommagé.

Cet informaticien de 23 ans a dit avoir été réveillé par une explosion, sans comprendre immédiatement que son propre immeuble avait été touché.

Des pompiers interviennent dans un immeuble endommagé par une frappe de drone russe à Kiev, le 25 septembre 2026 en Ukraine ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

"J'en suis resté bouche bée", a-t-il dit à l'AFP. "C'est étrange : d'un côté, je m'y suis habitué, mais de l'autre, des gens meurent en permanence".

Volodymyr Zelensky a indiqué qu'un entrepôt utilisé par McDonald's avait été frappé vendredi près de Kiev.

La veille, des attaques de drones et missiles russes avaient fait deux morts à Kiev.

L'Ukraine a renforcé elle aussi ces derniers mois ses attaques sur la Russie, visant essentiellement des sites militaires et énergétiques.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'armée ukrainienne a ainsi touché deux raffineries russes, une usine militaire et des radars de l'armée dans plusieurs régions russes, a affirmé Volodymyr Zelensky sur Telegram.

"Nous ripostons aux frappes brutales de la Russie contre les civils", a-t-il lancé.

Pas d'effet immédiat

"Le président Trump m'a confirmé que oui, il avait pris une décision finale: l'Ukraine recevra des licences pour la production de missiles Patriot", a-t-il par ailleurs assuré dans un message vocal adressé à des journalistes, après avoir rencontré le président américain à New York cette semaine.

Le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky (d) lors d'une rencontre en marge de la 81e Assemblée générale des Nations unies à New York, le 22 septembre 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Si ce projet se concrétise, il représenterait une avancée importante pour Kiev qui peine à se procurer suffisamment d'intercepteurs PAC-3 pour les systèmes Patriot, les seuls capables d'abattre les projectiles balistiques.

Il s'agit toutefois d'un projet de long terme, sans impact immédiat sur la situation en Ukraine.

Le président ukrainien avait estimé plus tôt cette semaine que le lancement de la production de Patriot en Ukraine pourrait prendre "un an à un an et demi".

Il avait déclaré en juillet que le pays aurait besoin d'au moins 300 missiles Patriot pour passer l'hiver, saison pendant laquelle la Russie cible le système énergétique, plongeant des millions d'Ukrainiens dans le noir et le froid.

Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, l'Ukraine a modernisé son système de défense aérienne et développé toute une gamme de drones intercepteurs qui lui permettent de détruire la plupart de drones de combat russes.

En revanche, les missiles balistiques, plus destructeurs, sont aussi beaucoup plus difficiles à contrer et la Russie les utilise de plus en plus souvent, notamment pour attaquer les grandes villes ukrainiennes.

Or les intercepteurs PAC-3 sont très onéreux et difficiles à obtenir, et leur pénurie à l'échelle mondiale s'est encore aggravée depuis la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran cette année.

Donald Trump avait déclaré en juillet qu'il était d'accord pour livrer ces licences à l'Ukraine, avant de revenir sur ses propos en estimant que les Etats-Unis devaient être "très prudents" avant d'accorder une telle autorisation.

Depuis l'été, la Russie a par ailleurs commencé à utiliser massivement des drones à réaction contre l'Ukraine. La défense aérienne ukrainienne peine à les intercepter aussi efficacement que leur prédécesseurs classiques.

La Russie a, elle, accusé vendredi l'Ukraine d'avoir frappé un véhicule civil qui acheminait de l'aide humanitaire dans une zone du sud de l'Ukraine occupée par Moscou, tuant trois bénévoles.