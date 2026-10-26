Les actions brésiliennes et le real s'effondrent alors que la victoire de Lula modifie les priorités des investisseurs

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(Mise à jour des cours à la clôture du marché, ajout du commentaire de Moody's au paragraphe 22)

* Le real a chuté de plus de 11% face au dollar américain à son plus bas niveau, dépassant les 5,6 pour un billet vert

* L'indice boursier de référence recule de près de 14%

* Les rendements à long terme bondissent, le cours de l'obligation à échéance 2054 en dollars américains recule d'environ 2,2 cents

* L'attention se porte désormais sur le choix du ministre des Finances de Lula, alors que les investisseurs évaluent la discipline budgétaire

par Rodrigo Campos, Marcela Ayres et Karin Strohecker

Les actions brésiliennes et le real ont enregistré lundi leurs plus fortes baisses depuis des années après la réélection surprise du président Luiz Inácio Lula da Silva, laquelle a bouleversé les anticipations récentes des marchés concernant l’arrivée au pouvoir de la droite.

Le real brésilien BRBY BRL= a chuté de plus de 11% face au dollar américain en début de séance au comptant, l’une de ses plus fortes baisses intrajournalières jamais enregistrées, tandis que l’indice boursier de référence Bovespa .BVSP a clôturé en baisse de 13,9% , sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis mars 2020.

La vague de ventes a également touché la dette souveraine , les obligations à long terme étant les plus durement touchées: l’obligation arrivant à échéance en 2054 105756CJ7= a perdu 2,2 cents, affichant un taux de rendement de 7,45%, alors que la trajectoire budgétaire du Brésil était remise en question.

“La victoire de Lula a déclenché une forte vague de ventes sur les marchés, les investisseurs réévaluant les perspectives budgétaires sous son quatrième mandat”, a déclaré Mauricio Monge, économiste senior pour l’Amérique latine chez Oxford Economics, dans un rapport.

Son plus grand défi, écrit Monge, “sera de convaincre les marchés qu’il est capable de mener un assainissement budgétaire crédible et durable tout en donnant la priorité à la croissance des salaires réels et à l’emploi”.

SUSPENSION DES NÉGOCIATIONS

Les échanges sur la Bourse brésilienne ont été suspendus pendant 30 minutes après que l’indice Bovespa a chuté de 10% par rapport à sa dernière clôture, déclenchant le mécanisme de coupure automatique du marché, a indiqué l’opérateur boursier B3 dans un communiqué. Auparavant, B3 avait élargi les limites quotidiennes de transactions pour les contrats à terme sur l’indice boursier Bovespa, les contrats à terme sur le dollar et les contrats à terme sur taux d’intérêt, en réponse à une volatilité accrue.

Les swaps de défaut de crédit brésiliens à cinq ans, qui mesurent le coût de l’assurance contre le défaut souverain, ont bondi à 144 points de base, contre 120 points de base à la clôture de vendredi, selon les données de S&P Global Market Intelligence.

Face à l'effondrement des marchés, le Trésor brésilien a annulé ses adjudications régulières d'obligations d'État indexées sur l'inflation et à taux fixe, prévues respectivement les 27 et 29 octobre.

Le real a chuté de 8,1% face au dollar, s’établissant à 5,415 pour un billet vert, ce qui représente sa plus forte baisse journalière depuis au moins 2002. Les cours du sucre brut, dont le Brésil est un exportateur majeur, ont chuté de 5,6% en raison de l’effondrement du taux de change.

Cette chute marque un revirement brutal par rapport à la reprise observée en début de mois, lorsque les marchés s’étaient envolés dans l’espoir d’un virage à droite après que le sénateur Flavio Bolsonaro, fils de l’ancien président Jair Bolsonaro, avait inopinément terminé en tête du premier tour des élections présidentielles brésiliennes.

L’indice Bovespa a clôturé vendredi à près de 7% au-dessus de son niveau d’avant le premier tour, tandis que le real s’était apprécié de près de 5% face au dollar américain au cours de cette période. Les contrats à terme sur taux d’intérêt reflétaient également les anticipations selon lesquelles une politique budgétaire plus restrictive sous un gouvernement Bolsonaro ouvrirait la voie à une baisse des coûts d’emprunt.

Le refus du sénateur Bolsonaro de reconnaître sa défaite et son engagement à demander l’annulation du scrutin ont renforcé l’incertitude des investisseurs.

“Pour les marchés financiers locaux, ce qui importera, c’est la rapidité avec laquelle Bolsonaro acceptera le résultat, ou du moins laissera la Constitution suivre son cours”, a déclaré Chris Turner, stratège chez ING à Londres.

LES DÉFIS À VENIR

L'attention se portera désormais sur le choix du ministre des Finances par Lula et sur ce que cela révèle de son approche budgétaire.

“Le signal clé pour les marchés sera l’engagement de la prochaine administration Lula en faveur de la discipline budgétaire, à commencer par la nomination d’un nouveau ministre des Finances dans les semaines à venir”, a déclaré Graham Stock, de RBC BlueBay Asset Management.

Lula est confronté au défi de ralentir la hausse de la dette brésilienne tout en préservant les programmes sociaux et les investissements, les investisseurs guettant les signes indiquant que son approche budgétaire progressive pourrait réduire les coûts d’emprunt.

“Plus les pressions budgétaires s’intensifient, plus nous constatons une augmentation du fardeau de la dette en l’absence d’un plan budgétaire clair et crédible visant à réduire les déficits à long terme, ce qui commencerait à exercer des pressions de plus en plus fortes en faveur d’un changement de la perspective de la notation de crédit vers “négative””, a déclaré William Foster, vice-président senior chargé des notations souveraines chez Moody’s et analyste principal pour le Brésil.

Moody's attribue à la dette souveraine extérieure du Brésil la note Ba1, soit un cran en dessous de la catégorie “investment grade”, avec une perspective stable.

Sans la certitude que Lula sera en mesure de tenir ses engagements, les prêteurs pourraient exiger des taux d’intérêt plus élevés, alourdissant ainsi le fardeau de la dette brésilienne et rendant le crédit plus coûteux pour les entreprises et les ménages.

“Les investisseurs veulent un engagement clair et crédible en faveur de la discipline budgétaire”, a déclaré Alejo Czerwonko, directeur des investissements pour les marchés émergents chez UBS Global Wealth Management.

“Nous nous attendons à ce que la reprise qui a suivi le premier tour soit en grande partie intégrée dans les cours, et à ce que le sentiment reste faible jusqu’à ce qu’un plan budgétaire clair se dessine”, a ajouté Czerwonko, précisant que les investisseurs souhaitaient une feuille de route crédible pour stabiliser la dette publique.

L’équipe du président réélu a déclaré qu’elle visait à dégager un excédent budgétaire d’environ 1,3% du produit intérieur brut d’ici 2030.

“Les mesures de Lula font état de réductions des dépenses”, a déclaré Divya Singaravelu, responsable de la recherche chez Meridian 1305 Capital, “mais il n’a pas donné de détails sur la manière dont cela se concrétisera”.