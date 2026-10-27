Les actions Boeing chutent en raison d'une production du 737 plus lente que prévu et de perspectives de flux de trésorerie disponible moins favorables

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(Correction de l'orthographe du nom de l'analyste au paragraphe 4)

* Les coûts liés à la chaîne d'approvisionnement et une composition des livraisons moins favorable pèsent sur les résultats de Boeing

* Les divisions Défense et Services de Boeing affichent des marges plus élevées

* Boeing n'atteindra pas son objectif de cadence de production du 737 avant 2027

* L'action chute de 9 %, atteignant son plus bas niveau depuis avril 2025

par Dan Catchpole et Shivansh Tiwary

Kelly Ortberg, directeur général de Boeing BA.N , a déclaré mardi que la société n'atteindrait pas ses objectifs de production du 737 et de livraisons d'avions cette année, ce qui porte un coup à sa reprise et fait chuter le cours de l'action de près de 10 %, sa pire journée depuis plus de 18 mois.

La société a également indiqué qu’elle s’attendait à ce que la croissance de son flux de trésorerie disponible soit plus lente que prévu par les analystes, et qu’elle atteigne son objectif de 10 milliards de dollars en 2029, soit un an plus tard que le consensus des investisseurs, selon les données de LSEG.

Alors que de nombreuses entreprises aérospatiales peinent à augmenter leur production, Boeing se remet de plusieurs années de crises et de controverses qui ont terni sa réputation, épuisé ses liquidités et lui ont imposé un lourd fardeau de dette.

Cela pourrait inciter les investisseurs à vendre davantage d’actions, même si les perspectives à long terme de Boeing restent bonnes en raison de la forte demande d’avions de ligne et de la présence d’un seul concurrent majeur, l’européen Airbus

AIR.PA , a déclaré Tony Bancroft, analyste en investissement au sein du groupe Gabelli Funds.

Le marché va sanctionner tout retard dans l’augmentation des flux de trésorerie, a-t-il ajouté.

Boeing prévoit de générer 3 milliards de dollars l’année prochaine, un chiffre inférieur aux prévisions consensuelles de Wall Street (5,5 milliards de dollars) en raison d’une baisse des livraisons et d’une hausse des investissements en capital, a indiqué mardi Sheila Kahyaoglu, analyste chez Jefferies, dans une note de recherche.

La société a enregistré un flux de trésorerie disponible de 464 millions de dollars au cours du dernier trimestre; depuis le début de l’année, elle a dépensé 359 millions de dollars de trésorerie, mais elle prévoit tout de même de générer 2 milliards de dollars d’ici la fin de l’année.

Boeing a annoncé une perte ajustée de 34 cents par action pour le trimestre clos en septembre, contre une perte attendue de 21 cents, selon les données compilées par LSEG.

L'action a reculé de 9,6 % à 170,23 dollars dans l'après-midi, ce qui constituerait sa pire journée depuis le 3 avril 2025.

DIFFICULTÉS DE PRODUCTION

Boeing prévoit désormais d’atteindre son objectif de cadence de production du 737, soit 47 appareils par mois, début 2027. Pas plus tard qu’en mai, les dirigeants de Boeing avaient déclaré qu’ils atteindraient ce rythme dès cet été .

En conséquence, Boeing n'atteindra pas son objectif de livraison de 500 avions cette année, a déclaré mardi Jay Malave, directeur financier de la société, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

La production des ailes reste un frein majeur, mais Boeing prévoit tout de même de passer à 52 avions par mois au second semestre 2027, a précisé M. Ortberg lors de cette conférence.

Pour atteindre ce rythme, Boeing doit produire cinq avions par mois sur sa nouvelle chaîne de production du 737 à Everett, dans l’État de Washington, qui a été inaugurée en juillet , et augmenter la production de fuselages dans l’ancienne usine de Spirit AeroSystems à Wichita, au Kansas. Boeing a racheté Spirit l’année dernière, en partie en raison d’importants défauts de fabrication persistants.

Actuellement, Boeing fabrique des fuselages à un rythme plus lent tout en épuisant ses stocks existants. À partir de maintenant, l’entreprise doit augmenter la production à Wichita pour s’aligner sur celle du 737, a déclaré M. Ortberg.

Les livraisons de ce célèbre avion de ligne à couloir unique constituent un moteur essentiel des flux de trésorerie de Boeing. Avant l’arrivée de M. Ortberg chez Boeing en 2024, l’entreprise avait connu pendant des années des problèmes de production liés à des augmentations précipitées des cadences, au détriment de la qualité.

Malgré la pression pour augmenter plus rapidement la production du 737, “nous allons faire preuve d’intelligence, rester disciplinés, et les perspectives sont là”, a déclaré M. Ortberg.

L’entreprise continue de faire face à des difficultés de production dans le cadre de son programme 787, et un différend avec un fournisseur a paralysé la production des ailes des 777-cargo et des 767, dont fait partie l’avion ravitailleur KC-46, comme l’a rapporté en premier lieu Reuters vendredi.

Les livraisons pour la production des ailes ont repris, mais les répercussions de cette interruption se feront sentir “au cours des prochains trimestres”, a déclaré M. Malave.

Boeing prévoit que l’avion de ligne 777-9 sera en bonne voie pour obtenir la certification réglementaire d’ici mi-2027, avec 10 à 15 livraisons prévues l’année prochaine.

UNE PERTE TRIMESTRIELLE PLUS IMPORTANTE QUE PRÉVU

Ces perspectives moins favorables et une perte trimestrielle plus importante que prévu ont éclipsé les succès majeurs remportés par Boeing ces derniers mois: la certification par les autorités réglementaires américaines du 737 MAX 7 et du MAX 10 , ainsi que l’obtention du contrat pour le chasseur de sixième génération F/A-XX de la Marine américaine .

“Les attentes augmentent, et c’est normal. Nous disposons d’une base plus solide qu’il y a un an, mais nous avons également davantage de travail à accomplir pour honorer notre carnet de commandes, renforcer notre culture d’entreprise et améliorer notre façon de travailler au quotidien”, a déclaré M. Ortberg dans une note adressée aux employés après la publication des résultats.

Le chiffre d’affaires de la division Avions commerciaux de Boeing a légèrement reculé à 10,7 milliards de dollars, tandis que la perte d’exploitation s’est élevée à 697 millions de dollars, soit une marge d’exploitation négative de 6,5 %, contre une marge négative de 48,3 % il y a un an.

L’entreprise a attribué ces résultats à des livraisons d’avions de ligne moins rentables et à des coûts de production plus élevés, notamment liés à sa chaîne d’approvisionnement.

Au sein de la division Défense de Boeing, l’augmentation des livraisons, l’amélioration des performances opérationnelles et la cession, pour 252 millions de dollars, de la filiale HRL Laboratories ont contribué à un résultat trimestriel de près de 500 millions de dollars, avec une marge d’exploitation de 6,2 %, contre 1,7 % il y a un an.

Boeing Global Services a réalisé un bénéfice de 1 milliard de dollars et affiché une marge d’exploitation de 18,3 %.

Le constructeur aéronautique américain a clôturé le trimestre avec une dette nette de 25,2 milliards de dollars, en légère baisse par rapport aux 25,9 milliards de dollars enregistrés à la fin du trimestre précédent et aux 30,4 milliards de dollars d’il y a un an.