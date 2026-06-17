Les actions BMW s'effondrent après que les difficultés en Chine et la guerre en Iran ont déclenché un avertissement sur les résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles issues du paragraphe 3)

L'action BMW BMWG.DE a chuté de 8 % en début de séance à Francfort après que le constructeur automobile haut de gamme a publié mardi soir un avertissement sur résultats , ce qui, selon certains analystes, signalerait une refonte stratégique plus large.

La société a imputé cette situation à la faiblesse persistante du marché chinois et à l’impact de la guerre en Iran sur les prix et le moral des clients. Les analystes de la Deutsche Bank et de Jefferies ont tous deux estimé que la révision à la baisse des prévisions était nettement plus importante que prévu.

Parallèlement à cette révision à la baisse des prévisions, qui ramène la marge opérationnelle du groupe dans le secteur automobile de 4-6 % à 1-3 %, BMW a également annoncé qu’elle intensifierait ses mesures de réduction des coûts, se contentant d’indiquer que celles-ci entraîneraient un impact négatif ponctuel au second semestre 2026.

Les analystes de Jefferies ont estimé que ces commentaires laissaient entendre que cette refonte « aura un impact important sur les activités allemandes et pourrait remettre en question un modèle économique mondial d’assemblage qui reste largement centré sur l’exportation depuis l’Allemagne de composants de groupes motopropulseurs à moteur à combustion interne ».