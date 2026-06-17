Les actions BMW chutent après que les difficultés en Chine et la guerre en Iran ont entraîné un avertissement sur les résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du cours de l'action, informations supplémentaires sur la Chine, changement de directeur général, graphique)

* BMW réduit sa marge opérationnelle automobile de 4 % à 6 % à 1 % à 3 %

* BMW va intensifier ses efforts de réduction des coûts et s'attend à une charge exceptionnelle négative

* Selon la Deutsche Bank, cet avertissement est nettement plus important que prévu

par Rachel More

Les actions de BMW BMWG.DE ont chuté de plus de 7 % après que le constructeur automobile allemand a publié mardi soir un avertissement sur ses résultats , certains analystes estimant que cela annonçait une refonte stratégique plus large.

Le constructeur de voitures haut de gamme a imputé cette situation à la faiblesse persistante du marché chinois et à l’impact de la guerre en Iran sur les prix et le moral des clients. Les analystes de la Deutsche Bank et de Jefferies ont tous deux déclaré que la révision à la baisse des prévisions était nettement plus importante que prévu.

La chute des cours de mercredi a entraîné les actions BMW à leur plus bas niveau depuis novembre 2020 et a entraîné dans son sillage ses concurrents allemands Volkswagen et Mercedes.

Parallèlement à la révision à la baisse de sa marge opérationnelle dans le secteur automobile, qui passe de 4 % à 6 % pour s'établir à 1 % à 3 %, BMW a annoncé qu’il intensifierait ses mesures de réduction des coûts, avec une charge exceptionnelle négative au second semestre 2026.

Cet avertissement sur les résultats fait suite au changement de directeur général le mois dernier, Milan Nedeljkovic ayant succédé à Oliver Zipse.

Les analystes de Jefferies ont estimé que ces commentaires laissaient entendre que cette refonte “aura un impact important sur les activités allemandes et pourrait remettre en question un modèle économique mondial d’assemblage qui repose encore largement sur l’exportation depuis l’Allemagne de composants de groupes motopropulseurs à moteur à combustion interne”.

BMW n’est pas la seule à repenser son modèle économique.

Oliver Blume, directeur général de Volkswagen VOWG_p.DE , a averti que le modèle d’exportation traditionnel qui a soutenu l’industrie automobile allemande pendant des années était révolu, dans le cadre d’une restructuration majeure qui a ancré plus profondément le plus grand constructeur automobile européen en Chine.

Pendant des décennies, les marges des constructeurs automobiles européens ont été stimulées par une forte activité en Chine, le plus grand marché automobile mondial, mais ils ont été dépassés par les marques locales ces dernières années. La concurrence acharnée en Chine n’a fait que s’intensifier après que le ralentissement des ventes automobiles nationales s’est prolongé pour un huitième mois consécutif en mai.