Les actions ASX de Light & Wonder prolongent leurs pertes en raison des résultats, Jarden réduit ses prévisions de croissance
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 06:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions ASX de Light & Wonder LNW.AX

LNW.O chutent de 10,8% à 119,310 dollars australiens, leur niveau le plus bas depuis le 16 janvier 2024

** Les actions ont plongé jeudi à la suite des résultats du deuxième trimestre, en voie d'atteindre leur pire semaine depuis avril

** La société de jeux américaine enregistre jeudi un revenu de 809 millions de dollars pour le T2 , manquant l'estimation des analystes d'environ 857 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Jarden réduit l'objectif de prix à 183,00 A$ de 188,00 A$, maintient "Acheter"

** La société de courtage réduit les prévisions de bénéfices pour l'exercice 25 afin de refléter la "période économique incertaine" et la préférence de la société pour une croissance future

** Le courtier réduit les prévisions de bénéfices pour l'exercice 25 pour tenir compte de l'incertitude économique et de la préférence de la société pour la croissance future

** 14 analystes ont attribué une note moyenne d'achat; la prévision médiane est de 183,00 dollars australiens, selon les données compilées par le LSEG

** Depuis le début de l'année, les actions ont baissé de 11,9 %

Valeurs associées

LIGHT & WONDER
77,8700 USD NASDAQ -14,35%
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/08/2025 à 06:19:49.

