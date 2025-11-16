Samsung va investir 310 milliards de dollars pour stimuler l'expansion de l'IA

Le stand de Samsung Electronics lors d'un salon au centre de congrès et d'exposition COEX de Séoul, le 22 octobre 2025 ( AFP / Jung Yeon-je )

Le conglomérat sud-coréen Samsung a dévoilé dimanche un plan d'investissement de 310 milliards de dollars (267 milliards d'euros) sur cinq ans, visant à répondre à la demande croissante alimentée par l'essor mondial de l'intelligence artificielle (IA).

Dans le cadre de ce plan, Samsung a approuvé la construction de Pyeongtaek Plant 5, une nouvelle installation de semi-conducteurs conçue "pour répondre aux besoins en puces mémoire", a précisé son communiqué.

"Une fois la ligne 5 entièrement opérationnelle, l'usine de Pyeongtaek devrait jouer un rôle encore plus stratégique dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs et l'écosystème national des puces en Corée du Sud", a ajouté cette source.

La nouvelle ligne devrait commencer ses opérations en 2028. Dans le cadre de ce plan, Samsung SDS, branche informatique et logistique du groupe, établira deux centres de données IA à Jeolla du Sud et à Gumi, a ajouté l'entreprise, sans fournir plus de détails.

Ce plan intervient après que le gouvernement sud-coréen a promis de tripler les dépenses nationales du secteur l'année prochaine, le président Lee Jae Myung s'engageant à faire du pays l'une des trois principales puissances mondiales de l'IA, en lui allouant près de 6,1 milliards d'euros, dont environ 1,57 milliard d'euros pour son déploiement dans l'industrie, la vie quotidienne et le secteur public.

Samsung est le premier des conglomérats familiaux qui dominent l'économie sud-coréenne. Samsung Group fait référence à un réseau d'entreprises affiliées avec des participations croisées complexes sous la marque Samsung plutôt qu'à une holding unique.

Samsung Electronics, l'un des principaux fabricants mondiaux des composants électroniques essentiels pour l'industrie de l'IA, a annoncé le 30 octobre un bond de plus de 30% de son bénéfice annuel au troisième trimestre.

L'essor de l'IA lui a donné un élan majeur, ainsi qu'au coréen SK hynix, autre acteur clé du marché mondial, dont les puces mémoire haute performance sont devenues indispensables pour le calcul de l'IA.

Samsung SDI, filiale spécialisée dans les batteries pour véhicules électriques, explore la création d'une ligne de production nationale "pour des batteries de nouvelle génération, y compris des batteries dites tout solide", a par ailleurs déclaré l'entreprise.