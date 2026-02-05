 Aller au contenu principal
Les actions asiatiques prolongent la déroute mondiale des technologies, l'argent chute à nouveau
05/02/2026

Les actions asiatiques ont
chuté jeudi, les inquiétudes concernant l'explosion des coûts
d'investissement dans l'intelligence artificielle ayant
encouragé une rotation hors de la technologie, tandis qu'une
nouvelle baisse de l'argent a comprimé les positions à effet de
levier qui étaient déjà sous l'eau.
     Alphabet  GOOGL.O , la société mère de Google, a publié des
résultats solides mercredi, mais elle visait des dépenses
d'investissement  de 175 à 185 milliards de dollars cette
année, ce qui est nettement supérieur aux estimations des
analystes. Les actions ont connu des fluctuations importantes -
plus de 6 % de baisse à un moment donné - avant de s'établir à
0,4 % de baisse après les heures de bureau.
Les investisseurs ont délaissé les géants de la technologie au
profit de valeurs défensives telles que Walmart  WMT.O ,
craignant que l'IA ne perturbe l'emploi . La récente
chute, déclenchée par un nouvel outil juridique issu du modèle
de langage large d'Anthropic  Claude, a effacé environ 830
milliards de dollars de valeur marchande depuis le 28 janvier.
Les résultats décevants d'Advanced Micro Devices   AMD.O 
n'ont pas aidé non plus, le fabricant de puces ayant chuté de 17
% au cours de la nuit.
     L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique
hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a chuté de 1,8 %, plombé par un
plongeon de 3,9 % du KOSPI de la Corée du Sud  .KS11 . Les
actions taïwanaises  .TWII  ont perdu 1,1%, mais les valeurs
financières et immobilières ont surperformé. 
     Le Nikkei japonais  .N225  a dérapé de 0,7%, tandis que les
secteurs de la santé, de l'immobilier et des services publics
étaient tous en hausse. 
"L'augmentation des dépenses d'investissement de (Alphabet) a
été absolument énorme", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez
IG.
"À un moment où tout le monde est hyper-sensible et
hyper-nerveux à propos de ce qui se passe avec les sociétés de
logiciels, avec ce qui se passe avec les CAPEX et les
valorisations de l'IA... J'aurais pensé que la réaction serait
plutôt négative"
Les contrats à terme sur les actions américaines ont tenté une
reprise au début de l'Asie, mais celle-ci s'est rapidement
essoufflée. Les contrats à terme sur le Nasdaq  NQc1  et le S&P
500  ESc1  sont restés stables, tandis que les contrats à terme
sur l'EURO STOXX 50  STXEc1  ont reculé de 0,3 %.
     Le prix du bitcoin  BTC=  a également chuté de 3,4 % pour
atteindre 70 160 $, son niveau le plus bas depuis novembre 2024.
  
      L'attention se porte sur les résultats d'Amazon  AMZN.O 
plus tard dans la journée, ainsi que sur les réunions politiques
de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne,
où les taux devraient être maintenus. 
    
      L'ARGENT CHUTE À NOUVEAU
     Les métaux précieux ont également plongé jeudi,
interrompant deux jours de gains après une implosion épique la
semaine dernière qui les a fait plonger de leurs hauts records.
     L'argent  XAG=  a chuté de 13% à 75,5 dollars l'once, à
peine plus haut que le récent plancher de 71,32 dollars. L'or a
également chuté de 2 % à 4 862 dollars l'once.
  
     Le dollar australien  AUD= , sensible au risque, a baissé
de 0,5 % à 0,6965 $, tandis que le kiwi  NZD=  a également
baissé de 0,3 % à 0,5985 $.
  
     Le yen japonais  JPY=  est resté stable à 156,82 pour un
dollar, après avoir chuté pendant quatre jours consécutifs avant
les élections générales de dimanche, où les sondages prévoient
une victoire décisive pour la Première ministre Sanae Takaichi,
approuvant ses ambitions de dépenses qui ont soulevé des
inquiétudes sur les finances tendues de la nation. 
Sur le marché des bons du Trésor, le rendement de référence à 10
ans  US10YT=RR  a perdu 1 point de base à 4,2656%. Le rapport
sur les emplois non agricoles pour janvier a été repoussé de sa
publication prévue vendredi au 11 février en raison d'une
fermeture partielle du gouvernement de quatre jours qui a
maintenant pris fin.
    Les prix du pétrole ont chuté d'environ 2% jeudi après que
les États-Unis et l'Iran ont accepté de tenir des discussions à
Oman vendredi, apaisant les craintes qu'un conflit militaire
potentiel entre eux puisse perturber l'approvisionnement.  O/R 
Le pétrole brut américain West Texas Intermediate  CLc1  a chuté
de 2,1% à 63,76 dollars le baril, tandis que le pétrole Brent
 LCOc1  a également chuté de 2,1% à 68 dollars le baril.

