Les actions asiatiques prolongent la déroute mondiale des technologies, l'argent chute à nouveau

Les actions asiatiques ont chuté jeudi, les inquiétudes concernant l'explosion des coûts d'investissement dans l'intelligence artificielle ayant encouragé une rotation hors de la technologie, tandis qu'une nouvelle baisse de l'argent a comprimé les positions à effet de levier qui étaient déjà sous l'eau. Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a publié des résultats solides mercredi, mais elle visait des dépenses d'investissement de 175 à 185 milliards de dollars cette année, ce qui est nettement supérieur aux estimations des analystes. Les actions ont connu des fluctuations importantes - plus de 6 % de baisse à un moment donné - avant de s'établir à 0,4 % de baisse après les heures de bureau. Les investisseurs ont délaissé les géants de la technologie au profit de valeurs défensives telles que Walmart WMT.O , craignant que l'IA ne perturbe l'emploi . La récente chute, déclenchée par un nouvel outil juridique issu du modèle de langage large d'Anthropic Claude, a effacé environ 830 milliards de dollars de valeur marchande depuis le 28 janvier. Les résultats décevants d'Advanced Micro Devices AMD.O n'ont pas aidé non plus, le fabricant de puces ayant chuté de 17 % au cours de la nuit. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a chuté de 1,8 %, plombé par un plongeon de 3,9 % du KOSPI de la Corée du Sud .KS11 . Les actions taïwanaises .TWII ont perdu 1,1%, mais les valeurs financières et immobilières ont surperformé. Le Nikkei japonais .N225 a dérapé de 0,7%, tandis que les secteurs de la santé, de l'immobilier et des services publics étaient tous en hausse. "L'augmentation des dépenses d'investissement de (Alphabet) a été absolument énorme", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG. "À un moment où tout le monde est hyper-sensible et hyper-nerveux à propos de ce qui se passe avec les sociétés de logiciels, avec ce qui se passe avec les CAPEX et les valorisations de l'IA... J'aurais pensé que la réaction serait plutôt négative" Les contrats à terme sur les actions américaines ont tenté une reprise au début de l'Asie, mais celle-ci s'est rapidement essoufflée. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 et le S&P 500 ESc1 sont restés stables, tandis que les contrats à terme sur l'EURO STOXX 50 STXEc1 ont reculé de 0,3 %. Le prix du bitcoin BTC= a également chuté de 3,4 % pour atteindre 70 160 $, son niveau le plus bas depuis novembre 2024. L'attention se porte sur les résultats d'Amazon AMZN.O plus tard dans la journée, ainsi que sur les réunions politiques de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne, où les taux devraient être maintenus. L'ARGENT CHUTE À NOUVEAU Les métaux précieux ont également plongé jeudi, interrompant deux jours de gains après une implosion épique la semaine dernière qui les a fait plonger de leurs hauts records. L'argent XAG= a chuté de 13% à 75,5 dollars l'once, à peine plus haut que le récent plancher de 71,32 dollars. L'or a également chuté de 2 % à 4 862 dollars l'once. Le dollar australien AUD= , sensible au risque, a baissé de 0,5 % à 0,6965 $, tandis que le kiwi NZD= a également baissé de 0,3 % à 0,5985 $. Le yen japonais JPY= est resté stable à 156,82 pour un dollar, après avoir chuté pendant quatre jours consécutifs avant les élections générales de dimanche, où les sondages prévoient une victoire décisive pour la Première ministre Sanae Takaichi, approuvant ses ambitions de dépenses qui ont soulevé des inquiétudes sur les finances tendues de la nation. Sur le marché des bons du Trésor, le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR a perdu 1 point de base à 4,2656%. Le rapport sur les emplois non agricoles pour janvier a été repoussé de sa publication prévue vendredi au 11 février en raison d'une fermeture partielle du gouvernement de quatre jours qui a maintenant pris fin. Les prix du pétrole ont chuté d'environ 2% jeudi après que les États-Unis et l'Iran ont accepté de tenir des discussions à Oman vendredi, apaisant les craintes qu'un conflit militaire potentiel entre eux puisse perturber l'approvisionnement. O/R Le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 a chuté de 2,1% à 63,76 dollars le baril, tandis que le pétrole Brent LCOc1 a également chuté de 2,1% à 68 dollars le baril.
Les actions asiatiques prolongent la déroute mondiale des technologies, l'argent chute à nouveau
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 06:40
Valeurs associées
|333,4200 USD
|NASDAQ
|-1,85%
|232,9800 USD
|NASDAQ
|-2,36%
|200,1800 USD
|NASDAQ
|-17,32%
|0,6981
|Six - Forex 1
|-0,24%
|79,47 USD
|Six - Forex 1
|-10,06%
|1,1803 USD
|Six - Forex 1
|-0,04%
|72,32 Pts
|NYMEX
|+0,35%
|174,4300 USD
|NASDAQ
|-3,28%
|53 818,04 Pts
|Six - Forex 1
|-0,88%
|4 927,97 USD
|Six - Forex 1
|-0,73%
|68,11 USD
|Ice Europ
|-1,22%
|63,83 USD
|Ice Europ
|-0,90%
|31 801,27 Pts
|Six - Forex 1
|-1,51%
|4,301
|Rates
|-0,30%
|156,9410
|Six - Forex 1
|+0,06%
|128,0200 USD
|NASDAQ
|+0,24%
