Allemagne: Hausse surprise des commandes à l'industrie en décembre

Visite de la production de boîtes de vitesses du groupe Renk
Les commandes industrielles en Allemagne ont progressé fortement et de façon inattendue en décembre, a déclaré jeudi l'Office fédéral de la statistique.
Les commandes ont progressé de 7,8% en décembre par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, a précisé l'Office.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 2,2%, après +5,6% (non révisé) en novembre.
(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)
