information fournie par Reuters • 05/02/2026 à 08:23

Allemagne: Hausse surprise des commandes à l'industrie en décembre

Visite de la production de boîtes de vitesses du groupe Renk

Les commandes ‍industrielles en Allemagne ​ont progressé fortement et ‌de façon inattendue en décembre, ​a déclaré jeudi ⁠l'Office fédéral de la statistique.

Les ⁠commandes ‍ont progressé ⁠de 7,8% en décembre par ​rapport au mois précédent, en données ⁠corrigées ​des variations saisonnières et ​calendaires, ​a précisé l'Office.

Les ​économistes ⁠interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de ‌2,2%, après +5,6% (non révisé) en novembre.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine ‌Hénault)