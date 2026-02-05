ArcelorMittal prévoit une hausse de la production en 2026

Logo du groupe sidérurgique ArcelorMittal à Basse-Indre

ArcelorMittal, le ‍deuxième sidérurgiste mondial, a annoncé jeudi ‌s’attendre à une augmentation de ​la production et ⁠des livraisons dans toutes les ⁠régions ‍en 2026 ⁠par rapport à 2025.

Au quatrième trimestre, ​l'Ebitda a atteint 1,59 milliard ⁠de dollars (1,35 ​milliard d'euros), légèrement au-dessus ​des ​attentes des analystes ​qui ⁠tablaient sur 1,51 milliard de dollars, selon ‌le consensus fourni par le groupe.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Blandine ‌Hénault)