ArcelorMittal prévoit une hausse de la production en 2026

Logo du groupe sidérurgique ArcelorMittal à Basse-Indre
ArcelorMittal, le deuxième sidérurgiste mondial, a annoncé jeudi s’attendre à une augmentation de la production et des livraisons dans toutes les régions en 2026 par rapport à 2025.
Au quatrième trimestre, l'Ebitda a atteint 1,59 milliard de dollars (1,35 milliard d'euros), légèrement au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 1,51 milliard de dollars, selon le consensus fourni par le groupe.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)
