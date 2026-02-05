Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec BNP Paribas, Shell, ArcelorMittal, Volvo Car, Anglo American, Vodafone, Maersk, SAAB)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* BNP PARIBAS BNPP.PA a relevé jeudi son objectif de rentabilité pour 2028 et s'est engagé à réduire davantage ses coûts, après avoir fait état d'un bénéfice meilleur que prévu au quatrième trimestre malgré une performance médiocre de sa banque d'investissement.

* SHELL SHEL.L a fait état jeudi d'un bénéfice ajusté de 3,26 milliards de dollars au quatrième trimestre, en baisse sur un an et sous les attentes des analystes qui tablaient sur 3,5 milliards selon un consensus fourni par la major pétrolière.

* NOVO NORDISK NOVOb.CO a annoncé mercredi qu'il commercialiserait au deuxième trimestre de cette année certaines doses de son semaglutide oral pour le traitement du diabète sous la marque Ozempic.

* ARCELORMITTAL MT.AS , le deuxième sidérurgiste mondial, a annoncé jeudi s’attendre à une augmentation de la production et des livraisons dans toutes les régions en 2026 par rapport à 2025.

* VOLVO CAR VOLCARb.ST - Le constructeur automobile suédois a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice d'exploitation hors éléments exceptionnels au quatrième trimestre, le groupe citant les droits de douane, la faiblesse de la demande, la pression sur les prix et la suppression des incitations à l'achat de véhicules électriques aux États-Unis.

* ANGLO AMERICAN AAL.L - Le géant minier a fait état jeudi d'une baisse de 10% de sa production de cuivre l'an dernier et a abaissé sa prévision de production du métal pour 2026.

* VODAFONE VOD.L - L'opérateur britannique de télécommunications s'est montré confiant jeudi sur ses objectifs annuels, à la faveur d'une croissance de son activité en Allemagne, en Turquie et en Afrique.

* MAERSK MAERSKb.CO a fait état jeudi d'un résultat opérationnel en ligne avec les attentes pour le quatrième trimestre et a averti que la baisse des taux de fret, aggravée par les difficultés persistantes du secteur, pèserait sur ses résultats en 2026.

* SAAB SAABb.ST a dévoilé jeudi un résultat opérationnel supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre. Le constructeur aéronautique suédois a relevé sa prévision de croissance organique du chiffre d'affaires à moyen terme, ainsi que son dividende.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3YW07Z

(Rédigé par Diana Mandia et Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)