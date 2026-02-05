 Aller au contenu principal
Airbus réussit une campagne d'essais de HTeaming à Singapour
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 08:18

Airbus annonce avoir mené à bien, avec l'Agence de la science et de la technologie de la défense de Singapour (DSTA), une campagne pionnière de vol s'appuyant sur le système HTeaming sur une base aérienne de Singapour.

Cette démonstration en vol marque la toute première fois que le HTeaming implique un système d'antenne non habité Airbus Flexrotor (UAS) et un hélicoptère H225M de la République de l'Air Force de Singapour (RSAF).

Cela faisait suite à un accord signé en juin dernier, pour explorer comment une association avec et sans équipage pourrait améliorer la conscience situationnelle et les résultats de mission grâce à une campagne de démonstration en vol.

Les essais menés en janvier à l'aide de scénarios simulés ont prouvé qu'un hélicoptère habité peut accéder avec succès et en toute sécurité aux données en temps réel d'un UAS, étendant significativement la portée visuelle de l'appareil et la sécurité globale de la mission.

