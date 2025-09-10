 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 767,35
+0,23%
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Waldencast, Danaher, entité d'actifs
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 15:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

10 septembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains liés au S&P 500 ont atteint un record historique mercredi, propulsés par une hausse de la société d'informatique dématérialisée Oracle, alors que les investisseurs attendent les données sur les prix à la production prévues plus tard dans la journée pour avoir un aperçu de l'inflation aux États-Unis. .N

** Baidu Inc < BIDU.O >:

BUZZ - L'action HK atteint un pic de 11 mois suite à la publication d'un nouveau modèle de raisonnement d'intelligence artificielle nL2N3UX03Q

** SAP SE < SAP.N >:

BUZZ - Les actions sont en hausse dans les premiers échanges après qu'Oracle ait augmenté ses perspectives pour 2026

nL6N3UX0B6

** Apple Inc < AAPL.O >

BUZZ - Les actions baissent après l'absence de hausse de prix sur les nouveaux iPhones et autres appareils nL6N3UX0FK

** Nike Inc < NKE.N >

BUZZ - Hausse après que TD Cowen ait relevé sa note à 'acheter' nL6N3UX0GU

** Oracle Corp < ORCL.N >: ** Nvidia Corp < NVDA.O >: ** Advanced Micro Devices Inc < AMD.O >: ** Broadcom Inc < AVGO.O >:

BUZZ - Les actions des fabricants de puces américains sont en hausse alors qu'Oracle prévoit 500 milliards de dollars de commandes dans le nuage nL3N3UX0LW

** GameStop Corp < GME.N >

BUZZ - Hausse après un chiffre d'affaires trimestriel élevé

nL3N3UX0MF

** Vistra Corp < VST.N >:

** Constellation Energy Corp < CEG.O >:

** GE Vernova Inc < GEV.N >: ** NuScale Power Corp < SMR.N >:

BUZZ - Les entreprises américaines de production d'électricité en hausse grâce à Oracle nL3N3UX0NC

** Newmont Corp < NEM.N >:

** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot s'approche de son niveau record nL3N3UX0N2

BUZZ - RBC augmente le PT des minières aurifères sur des perspectives haussières pour le lingot nL3N3UX0R0

** Ametek Inc < AME.N >:

BUZZ - Barclays commence à couvrir Ametek avec une note de 'poids égal' nL3N3UX0O8

** Synopsys Inc < SNPS.O >:

BUZZ - Les résultats du troisième trimestre ne sont pas à la hauteur des attentes nL3N3UX0KW

** Greenwich LifeSciences Inc < GLSI.O >:

BUZZ - bondit grâce à l'étiquette 'fast track' de la FDA américaine pour une thérapie contre le cancer du sein

nL3N3UX0PU

** Amylyx Pharmaceuticals Inc < AMLX.O >:

BUZZ - Glisse sur l'offre d'actions de 175 millions de dollars nL6N3UX0J5

** Tourmaline Bio Inc < TRML.O >:

BUZZ - H.C. Wainwright rétrograde Tourmaline Bio à 'neutre' après l'accord de rachat de 1,4 milliard de dollars

nL3N3UX0RG

** Rocket Companies Inc < RKT.N >:

BUZZ - Le titre monte après que BofA l'ait reclassé à "acheter" en raison de la baisse des taux d'intérêt

nL6N3UX0JY

** Travere Therapeutics Inc < TVTX.O >:

BUZZ - La FDA a donné son accord pour que le médicament contre les maladies rénales ne soit pas soumis à l'avis d'un comité consultatif nL3N3UX0T2

** Fifth Third Bancorp < FITB.O >:

BUZZ - Chute après la publication d'une charge de dépréciation de 170 à 200 millions de dollars nL4N3UJ18X

** PMV Pharmaceuticals Inc < PMVP.O >:

BUZZ - Survol des résultats positifs d'un essai clinique sur le traitement du cancer nL3N3UX0U7

** Hims & Hers Health Inc < HIMS.N >:

BUZZ - Hausse suite à l'annonce de projets de lancement de traitements contre la baisse de la testostérone nL3N3UX0UB

** Babcock & Wilcox Enterprises Inc < BW.N >:

BUZZ - Hausse après l'accord de Denham pour la reconversion des usines de charbon nL3N3UX0UY

** Dianthus Therapeutics Inc < DNTH.O >:

BUZZ - Prolonge le rallye après une levée de fonds de 251 millions de dollars nL6N3UX0KY

** Danaher Corp < DHR.N >:

BUZZ - En hausse suite à un programme de rachat d'actions

nL3N3UX0V8

** Waldencast PLC < WALD.O >:

BUZZ - Hausse après que la FDA américaine ait autorisé son produit de comblement pour le visage nL6N3UX0KM

** Diamondback Energy Inc < FANG.O >:

BUZZ - Gerdes Energy Research augmente le PT de Diamondback en citant la réduction du coût du capital nL3N3UX0VW

** Lucid Diagnostics Inc < LUCD.O >:

BUZZ - Glissement sur une vente d'actions de 25 millions de dollars nL6N3UX0LO

** Dermata Therapeutics Inc < DRMA.O >:

BUZZ - Montée en puissance sur le changement de produit pour l'acné nL3N3UX0WP

** HP Inc < HPQ.N >:

BUZZ - chute après qu'Evercore ISI ait réduit sa notation à 'en ligne' nL3N3UX0X9

** BorgWarner Inc < BWA.N >: ** Lear Corp < LEA.N >:

BUZZ - Chute après que BofA ait réduit sa note à "neutre"

nL3N3UX0XA

** Asset Entities Inc < ASST.O >:

BUZZ - Hausse après que les actionnaires aient approuvé la fusion avec Strive nL6N3UX0MA

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
161,5584 USD NASDAQ +3,68%
AMETEK
186,915 USD NYSE -0,30%
AMYLYX PHARM
11,3624 USD NASDAQ +8,11%
ANGLOGOLD ASH
61,920 USD NYSE 0,00%
APPLE
230,6900 USD NASDAQ -1,56%
ASSET ENT RG-B
12,3991 USD NASDAQ +97,44%
BAB&WIL ENTPS
2,265 USD NYSE +13,25%
BAIDU RG-A
11,800 EUR Tradegate +2,61%
BAIDU SP ADR-A
110,8700 USD NASDAQ +2,21%
BORGWARNER
43,095 USD NYSE -1,40%
BROADCOM
355,2350 USD NASDAQ +5,51%
CNSTLLTN ENER CO
312,5251 USD NASDAQ +3,89%
DANAHER
193,570 USD NYSE -0,37%
DERMATA THERAPE
5,4000 USD NASDAQ +4,45%
DIAMONDBACK ENG
137,1800 USD NASDAQ +0,65%
DIANTHUS
35,0600 USD NASDAQ -1,43%
FIFTH THIRD BANC
46,3800 USD NASDAQ +2,11%
GAMESTOP
25,040 USD NYSE +6,12%
GE VERNOVA
628,940 USD NYSE +3,82%
GOLD FIELDS
31,200 EUR Tradegate +2,30%
GOLD FIELDS SP ADR
36,430 USD NYSE +1,94%
GRNWICH LIFESCI
12,6500 USD NASDAQ +15,00%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HARMONY GOLD MIN
13,150 EUR Tradegate +5,20%
HARMONY GOLD SP ADR
14,720 USD NYSE 0,00%
HIMS&HERS HLTH RG-A
50,030 USD NYSE +4,88%
HP
28,300 USD NYSE -2,55%
LEAR
109,720 USD NYSE -1,24%
LUCID DIAGNOSTCS
1,1150 USD NASDAQ -12,20%
NEWMONT
77,200 USD NYSE +1,69%
NIKE -B-
75,191 USD NYSE +2,19%
NUSCALE POWER
36,600 USD NYSE +3,51%
NVIDIA
177,1150 USD NASDAQ +3,72%
ORACLE
315,215 USD NYSE +30,49%
PMV PHARMA
1,6494 USD NASDAQ +3,09%
Pétrole Brent
66,91 USD Ice Europ +0,57%
Pétrole WTI
63,14 USD Ice Europ +0,57%
ROCKET COS RG-A
21,450 USD NYSE +4,86%
SAP SP ADR
269,860 USD NYSE -0,59%
SYNOPSYS
414,1875 USD NASDAQ -31,47%
TOURMALINE BIO
47,6200 USD NASDAQ -0,04%
TRAVERE THERAPET
26,8450 USD NASDAQ +24,05%
VISTRA
200,400 USD NYSE +3,41%
WALDENCAST RG-A
1,8673 USD NASDAQ +0,94%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

