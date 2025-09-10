information fournie par Reuters • 10/09/2025 à 15:16

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Waldencast, Danaher, entité d'actifs

10 septembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains liés au S&P 500 ont atteint un record historique mercredi, propulsés par une hausse de la société d'informatique dématérialisée Oracle, alors que les investisseurs attendent les données sur les prix à la production prévues plus tard dans la journée pour avoir un aperçu de l'inflation aux États-Unis. .N

** Baidu Inc < BIDU.O >:

BUZZ - L'action HK atteint un pic de 11 mois suite à la publication d'un nouveau modèle de raisonnement d'intelligence artificielle nL2N3UX03Q

** SAP SE < SAP.N >:

BUZZ - Les actions sont en hausse dans les premiers échanges après qu'Oracle ait augmenté ses perspectives pour 2026

nL6N3UX0B6

** Apple Inc < AAPL.O >

BUZZ - Les actions baissent après l'absence de hausse de prix sur les nouveaux iPhones et autres appareils nL6N3UX0FK

** Nike Inc < NKE.N >

BUZZ - Hausse après que TD Cowen ait relevé sa note à 'acheter' nL6N3UX0GU

** Oracle Corp < ORCL.N >: ** Nvidia Corp < NVDA.O >: ** Advanced Micro Devices Inc < AMD.O >: ** Broadcom Inc < AVGO.O >:

BUZZ - Les actions des fabricants de puces américains sont en hausse alors qu'Oracle prévoit 500 milliards de dollars de commandes dans le nuage nL3N3UX0LW

** GameStop Corp < GME.N >

BUZZ - Hausse après un chiffre d'affaires trimestriel élevé

nL3N3UX0MF

** Vistra Corp < VST.N >:

** Constellation Energy Corp < CEG.O >:

** GE Vernova Inc < GEV.N >: ** NuScale Power Corp < SMR.N >:

BUZZ - Les entreprises américaines de production d'électricité en hausse grâce à Oracle nL3N3UX0NC

** Newmont Corp < NEM.N >:

** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot s'approche de son niveau record nL3N3UX0N2

BUZZ - RBC augmente le PT des minières aurifères sur des perspectives haussières pour le lingot nL3N3UX0R0

** Ametek Inc < AME.N >:

BUZZ - Barclays commence à couvrir Ametek avec une note de 'poids égal' nL3N3UX0O8

** Synopsys Inc < SNPS.O >:

BUZZ - Les résultats du troisième trimestre ne sont pas à la hauteur des attentes nL3N3UX0KW

** Greenwich LifeSciences Inc < GLSI.O >:

BUZZ - bondit grâce à l'étiquette 'fast track' de la FDA américaine pour une thérapie contre le cancer du sein

nL3N3UX0PU

** Amylyx Pharmaceuticals Inc < AMLX.O >:

BUZZ - Glisse sur l'offre d'actions de 175 millions de dollars nL6N3UX0J5

** Tourmaline Bio Inc < TRML.O >:

BUZZ - H.C. Wainwright rétrograde Tourmaline Bio à 'neutre' après l'accord de rachat de 1,4 milliard de dollars

nL3N3UX0RG

** Rocket Companies Inc < RKT.N >:

BUZZ - Le titre monte après que BofA l'ait reclassé à "acheter" en raison de la baisse des taux d'intérêt

nL6N3UX0JY

** Travere Therapeutics Inc < TVTX.O >:

BUZZ - La FDA a donné son accord pour que le médicament contre les maladies rénales ne soit pas soumis à l'avis d'un comité consultatif nL3N3UX0T2

** Fifth Third Bancorp < FITB.O >:

BUZZ - Chute après la publication d'une charge de dépréciation de 170 à 200 millions de dollars nL4N3UJ18X

** PMV Pharmaceuticals Inc < PMVP.O >:

BUZZ - Survol des résultats positifs d'un essai clinique sur le traitement du cancer nL3N3UX0U7

** Hims & Hers Health Inc < HIMS.N >:

BUZZ - Hausse suite à l'annonce de projets de lancement de traitements contre la baisse de la testostérone nL3N3UX0UB

** Babcock & Wilcox Enterprises Inc < BW.N >:

BUZZ - Hausse après l'accord de Denham pour la reconversion des usines de charbon nL3N3UX0UY

** Dianthus Therapeutics Inc < DNTH.O >:

BUZZ - Prolonge le rallye après une levée de fonds de 251 millions de dollars nL6N3UX0KY

** Danaher Corp < DHR.N >:

BUZZ - En hausse suite à un programme de rachat d'actions

nL3N3UX0V8

** Waldencast PLC < WALD.O >:

BUZZ - Hausse après que la FDA américaine ait autorisé son produit de comblement pour le visage nL6N3UX0KM

** Diamondback Energy Inc < FANG.O >:

BUZZ - Gerdes Energy Research augmente le PT de Diamondback en citant la réduction du coût du capital nL3N3UX0VW

** Lucid Diagnostics Inc < LUCD.O >:

BUZZ - Glissement sur une vente d'actions de 25 millions de dollars nL6N3UX0LO

** Dermata Therapeutics Inc < DRMA.O >:

BUZZ - Montée en puissance sur le changement de produit pour l'acné nL3N3UX0WP

** HP Inc < HPQ.N >:

BUZZ - chute après qu'Evercore ISI ait réduit sa notation à 'en ligne' nL3N3UX0X9

** BorgWarner Inc < BWA.N >: ** Lear Corp < LEA.N >:

BUZZ - Chute après que BofA ait réduit sa note à "neutre"

nL3N3UX0XA

** Asset Entities Inc < ASST.O >:

BUZZ - Hausse après que les actionnaires aient approuvé la fusion avec Strive nL6N3UX0MA