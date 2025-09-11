 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le fonds d'investissement GTCR conclut un accord de 4,8 milliards de dollars pour acheter Zentiva, selon le FT
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 05:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

La société de capital-investissement GTCR a conclu un accord de 4,8 milliards d'euros (4,8 milliards de dollars) pour acheter le fabricant tchèque de médicaments génériques Zentiva 1SKF401E.BV à Advent International, a rapporté le Financial Times mercredi, citant des sources non identifiées.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement cette information. GTCR, Advent et Zentiva n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'accord a été finalisé et devrait être annoncé dans les jours à venir, selon le journal.

Advent, basé à Boston, a acheté Zentiva, qui fabrique une large gamme de médicaments génériques et en vente libre, au géant pharmaceutique français Sanofi SASY.PA pour 1,9 milliard d'euros en 2018.

Zentiva est présent dans plus de 30 pays et emploie plus de 5 000 personnes, selon le site web de l'entreprise.

Le mois dernier, le journal indien Economic Times a rapporté qu'Aurobindo Pharma ARBN.NS était en tête de la course au rachat de Zentiva pour un montant pouvant aller jusqu'à 5,5 milliards de dollars .

(1 $ = 0,8548 euro)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

SANOFI
80,280 EUR Euronext Paris -0,61%
