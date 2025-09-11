L'explosion d'un camion-citerne à Mexico fait 3 morts et 67 blessés

Des pompiers mexicains surveillent la zone où un camion-citerne transportant du gaz a explosé, dans l'est de Mexico, le 10 septembre 2025 ( AFP / Valentina ALPIDE )

L'explosion mercredi d'un camion transportant du gaz dans un quartier très peuplé de Mexico a fait trois morts et 67 blessés dont plusieurs dans un état grave, a annoncé la mairie.

L'explosion, survenue alors que le véhicule circulait sur un pont d'Iztapalapa, dans l'est de la capitale, a également provoqué de nombreux dégâts matériels.

Parmi les blessés, au moins 19 souffrent de brûlures aux deuxième et troisième degrés, a indiqué la mairie.

Les blessés ont été pris en charge dans les hôpitaux publics les plus proches.

Des images diffusées par la télévision et sur les réseaux sociaux montrent le moment de l'explosion. Puissante, elle a produit d'énormes flammes visibles de loin.

Sur ces images, on peut voir une femme tenant un bébé dans les bras, des blessures apparentes aux bras et au visage. On aperçoit également deux hommes aux vêtements en partie brûlés, la peau également atteinte.

Une autre vidéo montre des dizaines de personnes fuyant le lieu de l'accident, l'air terrifié, les flammes en toile de fond.

Des pompiers mexicains éteignent les flammes provenant d'un camion-citerne qui a explosé, dans l'est de Mexico, le 10 septembre 2025 ( AFP / Valentina Alpide )

"Nous savons grâce à des images de caméras de vidéosurveillance que des personnes étaient en feu en quittant leur véhicule", a déclaré à la presse Pablo Vazquez, secrétaire à la sécurité de la capitale.

Environ 28 véhicules ont également été endommagés par l'explosion, dont l'origine fait l'objet d'une enquête du parquet.

Le camion-citerne, qui transportait près de 50.000 litres de gaz s'est apparemment "renversé", a indiqué la maire de Mexico, Clara Brugada.

Le véhicule s'est retrouvé renversé sur la chaussée et les pompiers ont réussi à maîtriser les flammes, selon des images tournées sur les lieux.

Sur place, on pouvait également observer plusieurs voitures brûlées, dont un camion de transport, tandis que d'autres véhicules se sont retrouvés sans pneus et avec les vitres brisées.

La fumée a atteint une station de trolleybus, l'un des principaux moyens de transport de cette ville de 9,2 millions d'habitants. Quelque 1,8 million de personnes vivent à Iztapalapa, l'une des zones les plus peuplées du pays.

Les accidents sont fréquents au Mexique, pays de quelque 130 millions d'habitants aux normes de sécurité parfois mal respectées.

Lundi, dix personnes avaient été tuées et 41 blessées dans une collision entre un train et un bus sur un passage à niveau à Atlacomulco, à une soixantaine de kilomètres du centre de la mégapole mexicaine.

L'explosion de mercredi a ravivé le souvenir d'accidents impliquant des véhicules de transport de combustibles et des infrastructures d'hydrocarbures. En janvier 2019, l'incendie puis l'explosion d'un pipeline avait fait 137 morts à Tlahuelilpan, dans l'Etat central d'Hidalgo.