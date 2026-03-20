LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Unilever, station spatiale Gemini, FedEx

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont glissé dans un marché agité vendredi, alors que la guerre en Iran approchait de sa quatrième semaine, ébranlant les marchés de l'énergie et incitant les investisseurs à réévaluer agressivement les paris sur les réductions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. .N

** Unilever PLC UL.N :

BUZZ - Les actions augmentent suite à la confirmation des négociations avec McCormick pour l'activité alimentaire

nL6N4080EP

** Super Micro Computer Inc SMCI.O :

BUZZ - Les actions chutent après que le DOJ ait inculpé trois personnes dans une affaire de contrebande de 2,5 milliards de dollars en Chine nL4N4080JG

** Tegna Inc TGNA.N :

BUZZ - Les actions montent en flèche après l'approbation par la FCC de l'acquisition de Nexstar nL6N4080FK

** Gemini Space Station Inc GEMI.O :

BUZZ - Les actions augmentent après un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux attentes nL4N4080NH

** Planet Labs PBC PL.N :

BUZZ - Les actions augmentent après des prévisions annuelles optimistes nL4N4080MX

** Janus Living Inc JAN.N :

BUZZ - La société est prête pour ses débuts à New York après une introduction en bourse de 840 millions de dollars dont la taille a été augmentée nL6N4080HT

** ONEOK Inc OKE.N :

BUZZ - Jefferies relève ONEOK à "acheter" en raison de l'augmentation potentielle de la production dans le Bakken

nL6N4080IQ

** Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O :

BUZZ - Les actions augmentent après que la FDA ait autorisé le traitement de l'obésité hypothalamique nL4N4080OG

** Navigator Holdings Ltd NVGS.N :

BUZZ - Les actions glissent alors qu'un actionnaire prévoit de réduire sa participation nL6N4080JK

** XPeng Inc XPEV.N :

BUZZ - Les actions cotées aux Etats-Unis baissent, la société EV prévoit une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre nL4N4080PT

** Boston Scientific Corp BSX.N :

BUZZ - Leerink Partners réduit l'objectif de cours de Boston Scientific en raison de prévisions de croissance stable en électrophysiologie nL4N4080SJ

** FedEx Corp FDX.N :

BUZZ - Les actions augmentent grâce à des prévisions de bénéfices optimistes dans un contexte de demande stable

nL6N4080KC

** Firefly Aerospace Inc FLY.O :

BUZZ - Les actions augmentent après un bond du chiffre d'affaires au 4ème trimestre et un chiffre d'affaires annuel record nL4N4080UJ