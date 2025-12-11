information fournie par Reuters • 11/12/2025 à 15:40

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Roku, Ciena, Diamond Hill

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

11 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté jeudi après que les prévisions d'Oracle aient soulevé de nouvelles inquiétudes concernant les dépenses considérables en matière d'intelligence artificielle et aient contrebalancé l'optimisme quant à un ton moins hawkish de la part de la Réserve Fédérale. .N

** Anheuser-Busch InBev SA BUD.N :

** Diageo PLC DEO.N :

** Uber Technologies Inc UBER.N :

BUZZ - Le boom des robotaxis et du covoiturage aux États-Unis est un coup de pouce pour les fabricants de spiritueux européens, selon Barclays nL8N3XH0EJ

** STMicroelectronics NV STM.N :

** ASML Holding NV ASML.O :

BUZZ - Les valeurs technologiques européennes chutent après que les résultats trimestriels d'Oracle aient manqué les attentes de Wall Street nL8N3XH0IM

** Adobe Inc ADBE.O :

BUZZ - Chute malgré des perspectives solides, la société de courtage signalant une baisse des marges nL6N3XH0GC

** Planet Labs PBC PL.N :

BUZZ - Bondit après l'augmentation des prévisions de revenus pour l'année fiscale 26 et une amélioration des résultats du troisième trimestre nL6N3XH0LC

** Oracle Corp ORCL.N :

** CoreWeave Inc CRWV.O :

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

BUZZ - Les valeurs liées à l'intelligence artificielle chutent après les prévisions négatives d'Oracle nL4N3XH0NT

** Coca-Cola Co KO.N :

BUZZ - Henrique Braun est nommé directeur général, les actions sont en hausse nL6N3XH0H8

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** MARA Holdings Inc MARA.O :

** Hut 8 Corp HUT.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques chutent en raison de la baisse des prix du bitcoin et de l'éther nL6N3XH0MG

** Gemini Space Station Inc GEMI.O :

BUZZ - Bondit après avoir obtenu une licence américaine pour les marchés de prédiction nL6N3XH0MS

** Synopsys Inc SNPS.O :

BUZZ - bat les estimations du 4ème trimestre, mais Piper Sandler signale des inquiétudes sur les marges; les actions baissent nL6N3XH0OM

** DTE Energy Co DTE.N :

BUZZ - Gains grâce à Jefferies qui passe la note à "acheter"

nL6N3XH0OB

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - Hausse après que le médicament contre l'obésité ait réduit le poids de 28,7% dans un essai sur l'ostéoarthrite en phase avancée nL4N3XH0SA

** Unity Software Inc U.N :

BUZZ - Le titre monte en flèche; Piper Sandler le fait passer à "surpondérer" nL4N3XH0TS

** Roku Inc ROKU.O :

BUZZ - Hausse après que Jefferies ait relevé sa note à "acheter" et augmenté son objectif de cours nL6N3XH0NW

** Stewart Information Services Corp STC.N :

BUZZ - Glisse après avoir fixé le prix de l'offre d'actions

nL6N3XH0RI

** Manchester United PLC MANU.N :

BUZZ - baisse suite à une perte nette au premier trimestre

nL6N3XH0R8

** Rezolute Inc RZLT.O :

BUZZ - chute après que le médicament contre les maladies rares n'ait pas atteint l'objectif principal de l'essai en phase finale nL4N3XH0WS

** AC Immune SA ACIU.O :

BUZZ - Bondit après que le traitement de la maladie de Parkinson se soit révélé prometteur dans une étude de phase intermédiaire nL4N3XH0WT

** Ciena Corp CIEN.N :

BUZZ - Sursaut après avoir dépassé les prévisions du 4ème trimestre grâce à une forte demande dans le domaine du cloud et de l'IA nL6N3XH0S5

** Diamond Hill Investment Group Inc DHIL.O :

BUZZ - Bondit suite à l'offre d'acquisition de First Eagle de 473 millions de dollars nL6N3XH0S9

** Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O :

BUZZ - baisse après l'annonce d'un refinancement de la dette

nL6N3XH0TE

** J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O :

BUZZ - Deutsche Bank relève la note de J.B. Hunt à 'acheter' et augmente son objectif de cours nL4N3XH0Y5

** Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O :

BUZZ - Hausse suite à des résultats positifs à mi-parcours pour une thérapie contre les maladies rares nL4N3XH0XT

** Brinks Co BCO.N :

BUZZ - Hausse suite à un programme de rachat d'actions de 750 millions de $ nL4N3XH0Z1

** GE Vernova Inc GEV.N :

BUZZ - Fournira des turbines à la Roumanie; les actions chutent nL4N3XH106