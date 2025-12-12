 Aller au contenu principal
Wall Street vue en ordre dispersé, l'Europe vers une 3ème semaine de gains
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 13:28

Des gens devant un panneau de Wall Street près de la Bourse de New York à New York

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en ordre dispersé vendredi et les Bourses européennes avancent à mi-séance, le Stoxx 600 s'acheminant vers sa troisième semaine consécutive de gains, alors que les investisseurs gardent l'espoir de nouvelles baisses des taux aux États-Unis en 2026.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones, mais en baisse de 0,23% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,65% pour le Nasdaq, sur fond de craintes renouvelées concernant le secteur de la technologie après les résultats publiés cette semaine par Broadcom et Oracle. À Paris, le CAC 40 gagne 0,53% à 8.128,54 points vers 12h07 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,13% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,16%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,31%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,22% et le Stoxx 600 avance de 0,21%.

Les marchés d'actions européens abordent la fin de la semaine avec optimisme, portés par les projections moins agressives que prévu de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a abaissé mercredi ses taux pour la troisième réunion consécutive.

"Les marchés se tournent résolument vers 2026 (...) tout signe indiquant que les entreprises et les consommateurs se sentent plus en confiance pour emprunter constitue naturellement un contexte favorable pour le secteur financier", souligne Daniel Coatsworth, analyste en investissements chez AJ Bell.

Xavier Chapard, stratégiste de LBPAM, écrit dans une note vendredi que la banque centrale américaine conserve un biais baissier sur le taux, le risque sur l'emploi étant jugé un peu plus élevé que le risque sur l'inflation à court terme.

"Et cela malgré un scénario économique plus optimiste que dernièrement, avec une croissance revue en hausse pour les prochaines années et une inflation un peu moins élevée que redoutée pour l'année prochaine", dit-il, ajoutant que la toile de fond macro devrait rester favorable aux actifs risqués début 2026.

Les nouvelles inquiétudes concernant le secteur de l'intelligence artificielle (IA) après les prévisions décevantes d'Oracle et Broadcom publiées mercredi et jeudi ont, pour l'instant, laissé les marchés d'actions européens relativement indemnes.

Dans la zone euro, l'attention des investisseurs se porte de plus en plus sur la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) prévue jeudi et, surtout, sur la conférence de presse de sa présidente, Christine Lagarde, après qu'une des membres de l'institution, Isabel Schnabel, a ouvert lundi la porte à une hausse des taux comme prochaine décision de Francfort, tout en précisant que celle-ci ne se produirait pas immédiatement.

La Banque d'Angleterre (BoE) se prononcera le même jour et devrait annoncer une baisse des taux, un scénario largement attendu par le marché et renforcé vendredi par des données montrant une contraction surprise de l'économie britannique au cours des trois mois précédant octobre. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Broadcom recule de près de 5% vendredi en avant-Bourse après que le fabricant de puces a dit qu'il prévoyait une baisse de ses marges en raison de l'augmentation de la part des revenus liés à l'intelligence artificielle (IA).

VALEURS EN EUROPE

À Paris, la société d'investissement Wendel progresse de 5% après avoir annoncé son intention de racheter environ 300 millions d'euros de ses propres actions l'année prochaine, dans le cadre d'un plan visant à retourner aux actionnaires plus de 1,6 milliard d'ici fin 2030.

Elior abandonne quant à lui 4,3% après que Deutsche Bank a abaissé sa recommandation.

Eutelsat recule de 7,5%, après son émission de droits de 670 millions d'euros. Ailleurs en Europe, UBS prend 3,34%, alors que, selon le Neue Zuercher Zeitung, un groupe de parlementaires suisses a proposé un compromis sur de nouvelles règles en matière de fonds propres pour la banque.

TAUX

Les rendements des obligations allemandes évoluent vendredi sur de faibles variations, après avoir atteint leur plus haut niveau depuis mars en début de semaine, les investisseurs ayant commencé à anticiper des futures hausses de taux dans la zone euro, contrairement aux États-Unis où la Fed devrait plutôt les baisser.

Le rendement du Bund allemand à dix ans progresse de 0,9 point de base à 2,8553%. Le deux ans recule quant à lui de 0,5 point de base à 2,1641%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans avance de 1,1 point de base à 3,5704%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans progresse de 2,7 points de base à 4,1684%. Le deux ans ressort en légère hausse à 3,5389%.

CHANGES Le dollar gagne 0,11% face à un panier de devises de référence, mais devrait enregistrer sa troisième baisse hebdomadaire consécutive, la Fed ayant contredit les paris "hawkish" des marchés lors de sa réunion de mardi et mercredi.

L'euro perd 0,1% à 1,1726 dollar.

La livre sterling cède 0,10% face au dollar, sur fond de paris renforcés concernant une baisse des taux d'intérêt de la BoE la semaine prochaine.

PÉTROLE

Les prix du pétrole baissent légèrement vendredi, dans un contexte de craintes sur l'excédent de l'offre.

Le Brent recule de 0,24% à 61,13 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,17% à 57,50 dollars.

Les investisseurs restent toutefois attentifs aux éventuelles perturbations de l'approvisionnement en brut vénézuélien, alors que six sources ont dit à Reuters que les États-Unis se préparent à intercepter davantage de navires transportant du pétrole en provenance de ce pays d'Amérique latine.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 12 DÉCEMBRE

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters.

