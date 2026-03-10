LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Rivian, Bunge, Vertex

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés stables mardi, les investisseurs espérant une résolution plus rapide du conflit au Moyen-Orient qui a entraîné une hausse des prix de l'énergie et alimenté les inquiétudes sur l'inflation, suite aux commentaires du président Donald Trump sur la guerre. .N

** Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N :

BUZZ - Les actions augmentent suite à de fortes prévisions de revenus trimestriels nL6N3ZY0JP

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Bitfarms Ltd BITF.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** MARA Holdings Inc MARA.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques progressent alors que les prix du bitcoin augmentent de plus de 3% nL4N3ZY0RH

** MiNK Therapeutics Inc INKT.O :

BUZZ - La société obtient un financement pour une thérapie cellulaire contre le cancer chez l'enfant nL4N3ZY0S4

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent grâce à la faiblesse du dollar et à la baisse des rendements des bons du Trésor

nL6N3ZY0N4

** AtaiBeckley Inc ATAI.O :

BUZZ - Hausse de la valeur d'un médicament contre la dépression en phase finale d'essai nL4N3ZY0U2

** Eledon Pharmaceuticals Inc ELDN.O :

BUZZ - La FDA accorde le statut de médicament orphelin à un médicament contre le rejet des greffes de foie nL4N3ZY0XM

** BioNTech SE BNTX.O :

BUZZ - chute de 13% après que les fondateurs aient annoncé qu'ils quitteraient la société pour une nouvelle entreprise

nL6N3ZY0QF

** Joby Aviation Inc JOBY.N :

BUZZ - Lancement des activités américaines en 2026 dans le cadre du programme de taxis aériens de la Maison Blanche; hausse des actions nL6N3ZY0QB

** Werner Enterprises Inc WERN.O : ** Schneider National Inc SNDR.N :

BUZZ - Citi fait passer Werner et Schneider à 'neutre' car les valorisations s'améliorent nL4N3ZY0XO

** HeartBeam Inc BEAT.O :

BUZZ - Hausse après avoir dévoilé un partenariat de surveillance cardiaque par IA nL4N3ZY0YW

** CRISPR Therapeutics AG CRSP.O :

BUZZ - baisse après avoir dévoilé un accord de dette convertible de 350 millions de dollars nL6N3ZY0RA

** Kohl's Corp KSS.N :

BUZZ - chute après avoir dévoilé des prévisions annuelles mitigées nL6N3ZY0R3

** Rivian Automotive Inc RIVN.O :

BUZZ - Remonte après que TD Cowen ait relevé ses prévisions, estimant que la demande de R2 est forte nL4N3ZY10P

** Diversified Energy Co DEC.N :

BUZZ - baisse suite à une offre secondaire de 108 millions de dollars nL6N3ZY0PI

** Duke Energy Corp DUK.N :

BUZZ - baisse en pré-marché après l'augmentation du montant de la vente d'obligations convertibles à 1,3 milliard de dollars

nL6N3ZY0T1

** Bunge Global Ltd BG.N :

BUZZ - Gagne du terrain après avoir revu à la hausse ses perspectives de bénéfices à long terme nL6N3ZY0U5

** Qualcomm Inc QCOM.O :

BUZZ - baisse après que BofA ait rétabli sa couverture avec une note de sous-performance nL4N3ZY147

** Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O :

BUZZ - Hausse après des données prometteuses sur un médicament pour le rein nL6N3ZY0UX