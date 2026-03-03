information fournie par Reuters • 03/03/2026 à 15:08

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Pinterest, Best Buy, Dave

3 mars - Les principaux indices de Wall Street devaient ouvrir en forte baisse mardi, les investisseurs se préparant à l'impact de l'aggravation du conflit au Moyen-Orient sur l'inflation et le commerce mondial. .N

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - L'action monte en flèche après que le tribunal de New York a rejeté la demande de Shell d'annuler l'arbitrage

** Harrow Inc HROW.O :

BUZZ - Chute après avoir annoncé des revenus annuels inférieurs aux estimations nL6N3ZR0QF

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent en raison de la force du dollar malgré la demande de valeurs refuges nL6N3ZR0R7

** MAIA Biotechnology Inc MAIA.N :

BUZZ - Chute après une vente d'actions de 30 millions de dollars nL4N3ZQ1F8

** On Holding Ltd ONON.N :

BUZZ - Baisse après des prévisions de ventes annuelles mitigées nL6N3ZR0S8

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent, le renforcement du dollar l'emportant sur la demande de valeurs refuges

** NRG Energy Inc NRG.N :

BUZZ - Chute suite à l'annonce de la vente d'une participation par LS Power nL4N3ZR0TV

** Palantir Technologies Inc PLTR.O :

BUZZ - Le milliardaire de la technologie Peter Thiel se débarrasse de 280 millions de dollars d'actions Palantir; les actions sont en baisse nL6N3ZR0T0

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** ConocoPhillips COP.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines gagnent du terrain alors que l'extension du conflit augmente les risques d'approvisionnement nL6N3ZR0TY

** Cheniere Energy Inc LNG.N :

BUZZ - UBS relève son estimation de prix sur l'exportateur de GNL Cheniere Energy nL4N3ZR0VR

** Rio Tinto PLC RIO.N : ** BHP Group Ltd BHP.N : ** Southern Copper Corp SCCO.N : ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre chutent à cause de la force du dollar américain nL4N3ZR0WX

** Bimergen Energy Corp BESS.N :

BUZZ - L'acquisition du projet de stockage d'énergie est finalisée, les actions sont en hausse nL6N3ZR0VV

** Target Corp TGT.N :

BUZZ - Hausse après des prévisions annuelles supérieures aux estimations nL6N3ZR0VW

** Viper Energy Inc VNOM.O :

BUZZ - Baisse alors que Diamondback réduit sa participation dans l'offre secondaire de 798 millions de dollars nL6N3ZR0W5

** General Electric Co GE.N :

BUZZ - Bernstein relève le PT de GE Aerospace sur la base de perspectives plus favorables pour les services de moteurs

** Pinterest Inc PINS.N :

BUZZ - Saut après un investissement de 1 milliard de dollars de la part d'Elliott nL6N3ZR0S6

** XPO Inc XPO.N :

BUZZ - BofA augmente le PT de XPO, attend une croissance des bénéfices en 2026 nL4N3ZR0ZV

** Best Buy Co Inc BBY.N :

BUZZ - Bondit après que le bénéfice trimestriel a dépassé les estimations nL6N3ZR0XF

** NRG Energy Inc NRG.N :

BUZZ - Chute après l'augmentation de la vente d'actions par LS Power pour un montant de 2,3 milliards de dollars

** Medline Inc MDLN.O :

BUZZ - Baisse après que les sponsors ont cherché à réduire leur participation dans le cadre d'une offre secondaire

** Kontoor Brands Inc KTB.N :

BUZZ - L'action monte en flèche après des prévisions de bénéfices optimistes pour 2026 nL6N3ZR0Y5

** Amer Sports Inc AS.N :

BUZZ - Baisse après une levée de fonds de 750 millions de dollars nL6N3ZR0YE

** AutoZone Inc AZO.N :

BUZZ - Baisse en raison d'un bénéfice trimestriel inférieur

** Airbnb Inc ABNB.O :

BUZZ - Mizuho augmente son PT sur la résilience de l'IA

** Enphase Energy Inc ENPH.O :

BUZZ - Partenariat avec Capital Good Fund pour l'expansion; les actions chutent nL6N3ZR0Z2

** BrightSpring Health Services Inc BTSG.O :

BUZZ - Chute alors que KKR réduit sa participation dans l'offre secondaire de 823 millions de dollars nL6N3ZR0ZD

** Cigna Group Inc CI.N :

BUZZ - Nomination d'un initié, Brian Evanko, au poste de directeur général, baisse des actions nL4N3ZR16R

** Dave Inc DAVE.O :

BUZZ - Augmente en raison de prévisions de bénéfices optimistes pour 2026 nL4N3ZR18Z

** Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA.O :

BUZZ - Hausse après que la FDA a accordé une rare audience sur l'offre d'un médicament contre le décalage horaire

** Scholar Rock Holding Corp SRRK.O :

BUZZ - Hausse après un plan pour soumettre à nouveau une demande pour un médicament contre les troubles musculaires

** Viking Holdings Ltd VIK.N :

BUZZ - En hausse après que le chiffre d'affaires trimestriel a dépassé les estimations nL6N3ZR0ZM

** Alignment Healthcare Inc ALHC.O :

BUZZ - Baisse après le désengagement de General Atlantic

