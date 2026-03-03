 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Pinterest, Best Buy, Dave
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 15:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

3 mars - Les principaux indices de Wall Street devaient ouvrir en forte baisse mardi, les investisseurs se préparant à l'impact de l'aggravation du conflit au Moyen-Orient sur l'inflation et le commerce mondial. .N

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - L'action monte en flèche après que le tribunal de New York a rejeté la demande de Shell d'annuler l'arbitrage

nL6N3ZR0PZ

** Harrow Inc HROW.O :

BUZZ - Chute après avoir annoncé des revenus annuels inférieurs aux estimations nL6N3ZR0QF

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent en raison de la force du dollar malgré la demande de valeurs refuges nL6N3ZR0R7

** MAIA Biotechnology Inc MAIA.N :

BUZZ - Chute après une vente d'actions de 30 millions de dollars nL4N3ZQ1F8

** On Holding Ltd ONON.N :

BUZZ - Baisse après des prévisions de ventes annuelles mitigées nL6N3ZR0S8

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent, le renforcement du dollar l'emportant sur la demande de valeurs refuges

nL6N3ZR0RN

** NRG Energy Inc NRG.N :

BUZZ - Chute suite à l'annonce de la vente d'une participation par LS Power nL4N3ZR0TV

** Palantir Technologies Inc PLTR.O :

BUZZ - Le milliardaire de la technologie Peter Thiel se débarrasse de 280 millions de dollars d'actions Palantir; les actions sont en baisse nL6N3ZR0T0

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** ConocoPhillips COP.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines gagnent du terrain alors que l'extension du conflit augmente les risques d'approvisionnement nL6N3ZR0TY

** Cheniere Energy Inc LNG.N :

BUZZ - UBS relève son estimation de prix sur l'exportateur de GNL Cheniere Energy nL4N3ZR0VR

** Rio Tinto PLC RIO.N : ** BHP Group Ltd BHP.N : ** Southern Copper Corp SCCO.N : ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre chutent à cause de la force du dollar américain nL4N3ZR0WX

** Bimergen Energy Corp BESS.N :

BUZZ - L'acquisition du projet de stockage d'énergie est finalisée, les actions sont en hausse nL6N3ZR0VV

** Target Corp TGT.N :

BUZZ - Hausse après des prévisions annuelles supérieures aux estimations nL6N3ZR0VW

** Viper Energy Inc VNOM.O :

BUZZ - Baisse alors que Diamondback réduit sa participation dans l'offre secondaire de 798 millions de dollars nL6N3ZR0W5

** General Electric Co GE.N :

BUZZ - Bernstein relève le PT de GE Aerospace sur la base de perspectives plus favorables pour les services de moteurs

nL4N3ZR0YQ

** Pinterest Inc PINS.N :

BUZZ - Saut après un investissement de 1 milliard de dollars de la part d'Elliott nL6N3ZR0S6

** XPO Inc XPO.N :

BUZZ - BofA augmente le PT de XPO, attend une croissance des bénéfices en 2026 nL4N3ZR0ZV

** Best Buy Co Inc BBY.N :

BUZZ - Bondit après que le bénéfice trimestriel a dépassé les estimations nL6N3ZR0XF

** NRG Energy Inc NRG.N :

BUZZ - Chute après l'augmentation de la vente d'actions par LS Power pour un montant de 2,3 milliards de dollars

nL6N3ZR0XJ

** Medline Inc MDLN.O :

BUZZ - Baisse après que les sponsors ont cherché à réduire leur participation dans le cadre d'une offre secondaire

nL6N3ZR0WY

** Kontoor Brands Inc KTB.N :

BUZZ - L'action monte en flèche après des prévisions de bénéfices optimistes pour 2026 nL6N3ZR0Y5

** Amer Sports Inc AS.N :

BUZZ - Baisse après une levée de fonds de 750 millions de dollars nL6N3ZR0YE

** AutoZone Inc AZO.N :

BUZZ - Baisse en raison d'un bénéfice trimestriel inférieur

nL4N3ZR15O

** Airbnb Inc ABNB.O :

BUZZ - Mizuho augmente son PT sur la résilience de l'IA

nL4N3ZR150

** Enphase Energy Inc ENPH.O :

BUZZ - Partenariat avec Capital Good Fund pour l'expansion; les actions chutent nL6N3ZR0Z2

** BrightSpring Health Services Inc BTSG.O :

BUZZ - Chute alors que KKR réduit sa participation dans l'offre secondaire de 823 millions de dollars nL6N3ZR0ZD

** Cigna Group Inc CI.N :

BUZZ - Nomination d'un initié, Brian Evanko, au poste de directeur général, baisse des actions nL4N3ZR16R

** Dave Inc DAVE.O :

BUZZ - Augmente en raison de prévisions de bénéfices optimistes pour 2026 nL4N3ZR18Z

** Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA.O :

BUZZ - Hausse après que la FDA a accordé une rare audience sur l'offre d'un médicament contre le décalage horaire

nL4N3ZR18Y

** Scholar Rock Holding Corp SRRK.O :

BUZZ - Hausse après un plan pour soumettre à nouveau une demande pour un médicament contre les troubles musculaires

nL6N3ZR0ZY

** Viking Holdings Ltd VIK.N :

BUZZ - En hausse après que le chiffre d'affaires trimestriel a dépassé les estimations nL6N3ZR0ZM

** Alignment Healthcare Inc ALHC.O :

BUZZ - Baisse après le désengagement de General Atlantic

nL6N3ZR10C

Valeurs associées

AIRBNB RG-A
131,2200 USD NASDAQ -1,53%
ALIGNMENT HLTHC
18,9700 USD NASDAQ -3,46%
AMER SPORTS
35,665 USD NYSE -5,85%
AUTOZONE
3 738,100 USD NYSE -3,69%
BEST BUY
65,301 USD NYSE +5,99%
BHP GROUP SP ADR
77,277 USD NYSE -6,92%
BRGHTSPRNG HLTH
40,1850 USD NASDAQ -3,35%
CHENIERE ENERGY
250,560 USD NYSE +0,59%
CHEVRON
188,780 USD NYSE -0,40%
COEUR MINING
23,510 USD NYSE -12,73%
CONOCOPHILLIPS
117,630 USD NYSE -0,50%
CUIVRE (COPPER GRADE)
13 230,00 USD LME -1,56%
DAVE
187,8000 USD NASDAQ -5,63%
ENDEAVOUR SILVER
11,490 USD NYSE -12,59%
ENPHASE ENERGY
42,4700 USD NASDAQ -5,01%
EXXON MOBIL
151,890 USD NYSE -1,49%
FREEPORT MCMORAN
62,540 USD NYSE -8,37%
GE AEROSPACE
335,960 USD NYSE -2,83%
GOLD FIELDS SP ADR
50,190 USD NYSE -13,27%
Gaz naturel
2,96 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
20,070 USD NYSE -11,00%
HARROW
42,0700 USD NASDAQ -21,50%
HECLA MINING
21,250 USD NYSE -13,72%
KONTOOR BRAND
77,802 USD NYSE +19,99%
MEDLINE RG-A
43,7500 USD NASDAQ -4,58%
NEWMONT
117,530 USD NYSE -8,71%
NRG ENERGY
159,090 USD NYSE -9,38%
OCCIDENTAL PETROLEUM
53,380 USD NYSE -1,49%
ON HOLDING RG-A
41,000 USD NYSE -12,34%
PALANTIR TECHNOLOGIES
141,3300 USD NASDAQ -2,65%
PINTEREST RG-A
18,450 USD NYSE +5,58%
Pétrole Brent
83,52 USD Ice Europ +6,98%
Pétrole WTI
76,85 USD Ice Europ +7,80%
RIO TINTO SP ADR
93,300 USD NYSE -6,33%
SCHOLAR RCK HLDG
43,1450 USD NASDAQ -0,77%
SIBANYE SP ADR
14,150 USD NYSE -16,69%
SOUTHERN COPPER
197,495 USD NYSE -9,77%
TARGET
118,020 USD NYSE +4,29%
THE CIGNA
277,480 USD NYSE -4,59%
VANDA PHARMA
8,0650 USD NASDAQ -1,29%
VIKING
72,510 USD NYSE -2,04%
VIPER ENERGY
45,2900 USD NASDAQ -4,83%
XPO
209,480 USD NYSE -2,64%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank