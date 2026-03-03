Wall Street ouvre en nette baisse, le Moyen-Orient réveille le spectre de l'inflation

Un panneau de Wall Street à l'extérieur de la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert ‌en nette baisse mardi, les investisseurs fuyant le risque alors qu'ils évaluent l'impact du conflit au Moyen-Orient ​sur l'économie et, en particulier, sur l'inflation.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 854,78 points, soit 1,75%, à 48.050,00 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 1,65% à 6.768,13 ​points.

Le Nasdaq Composite cède 1,99%, soit 453,18 points, à 22.295,68 points.

La menace de Téhéran d'attaquer tout navire tentant de transiter par le ​détroit d'Ormuz, conjuguée à l'interruption de la production de ⁠plusieurs groupes de pétrole et de gaz du Moyen-Orient à la suite d'attaques iraniennes, a ‌entraîné une hausse des tarifs de transport maritime et des prix du brut et du gaz naturel, ce qui inquiète particulièrement les investisseurs.

Les craintes inflationnistes, qui ​avaient été reléguées au second plan ‌à mesure que les politiques monétaires des banques centrales portaient leurs fruits, ⁠sont donc de retour, ce qui a conduit les opérateurs à anticiper une politique monétaire plus restrictive, y compris de la part de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Les contrats à terme indiquent désormais une probabilité ⁠de 30,7% d'une baisse ‌des taux d'intérêt d'au moins 25 points de base en juin, contre 49,6% ⁠la semaine dernière et plus de 56% il y a un mois, selon l'outil CME FedWatch.

Les ‌rendements obligataires américains sont en forte hausse pour la deuxième séance consécutive.

"Ce sont des ⁠jours difficiles pour ceux qui prennent des risques, et pour l'instant, l'énergie ⁠règne en maître", a ‌déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

Plusieurs membres de la Banque centrale américaine doivent prendre la ​parole plus tard dans la journée et les ‌investisseurs chercheront dans leurs propos des indices sur la manière dont l'institution voit la crise.

La Bourse de New York avait pourtant ​mieux résisté lundi à la fuite du risque, les investisseurs s'étant tournés vers les valeurs à forte croissance, notamment la technologie, moins susceptible de subir les impacts du conflit.

Les compagnies aériennes, ⁠déjà malmenées lundi par la hausse des prix du pétrole et la perturbation du trafic, souffrent encore mardi, American AirLines et Southwest reculant d'environ 4% dans les premiers échanges.

Target, qui a publié mardi des perspectives optimistes pour l'année en cours, gagne 3%, tandis que son rival Best Buy, qui a fait état d'un bénéfice au quatrième trimestre supérieur aux estimations, prend 6,5%.

(Rédigé par Diana Mandiá)