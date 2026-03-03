Target progresse après avoir annoncé des ventes et des bénéfices annuels supérieurs aux estimations

(Mises à jour)

3 mars - ** Les actions du distributeur à grande surface Target TGT.N augmentent de 5,7 % pour atteindre leur plus haut niveau en un an , soit 119,65 $ ** Elle prévoit des ventes annuelles à magasins comparables supérieures aux estimations, misant sur la demande de catégories telles que l'habillement dans ses magasins, ainsi que sur les bénéfices des récents efforts de réduction des coûts et de son activité de publicité

** Elle s'attend à une croissance du chiffre d'affaires net de 2 % en 2026 par rapport à 2025, contre des estimations de 1,76 % - données compilées par LSEG

** Elle projette un bénéfice par action pour l'ensemble de l'année dans une fourchette de 7,50 à 8,50 dollars, soit largement au-dessus des estimations de 7,68 dollars

** TGT affiche un bénéfice par action de 2,44 $ au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 2,16 $

** Cependant, les revenus trimestriels de 30,45 milliards de dollars sont légèrement inférieurs aux estimations de 30,48 milliards de dollars

** L'action a chuté de 27% en 2025