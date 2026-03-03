 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Conflit Afghanistan-Pakistan : des dizaines de milliers d'Afghans déplacés, selon l'ONU
information fournie par AFP 03/03/2026 à 15:56

Des gardes talibans à un checkpoint de Kandahar, en Afghanistan, le 3 mars 2026 ( AFP / - )

Des gardes talibans à un checkpoint de Kandahar, en Afghanistan, le 3 mars 2026 ( AFP / - )

Des dizaines de milliers d'Afghans ont dû fuir leur domicile en raison des affrontements frontaliers de ces derniers jours entre l'Afghanistan et le Pakistan, ont indiqué mardi les Nations Unies.

Après des mois d'accrochages, les deux voisins s'affrontent depuis jeudi, jour où l'Afghanistan a lancé une offensive frontalière en réponse à des frappes aériennes pakistanaises.

Le Pakistan a alors déclaré la "guerre ouverte" aux autorités talibanes, bombardant notamment la capitale afghane, Kaboul, l'ancienne base américaine de Bagram et Kandahar, une ville du sud où réside, reclus, le chef suprême des talibans afghans, Hibatullah Akhundzada.

Les affrontements ont provoqué le "déplacement d'environ 20.000 familles" dans plusieurs provinces, a indiqué le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU. Le gouvernement afghan avait fait état plus tôt dans la journée de plus de 8.000 déplacés.

"Environ 160.000 personnes ont été affectées par la suspension des distributions alimentaires d'urgence", a ajouté l'agence onusienne, et ce alors que des habitants de plusieurs régions souffrent déjà de malnutrition aiguë.

Dans la province de Kunar, à l'est de Kaboul, un ouvrier de 30 ans a raconté à l'AFP que ces violences empêchaient les habitants de se rendre au marché.

Des jeunes hommes blessés dans un hôpital de Jalalabad, en Afghanistan, le 3 mars 2026 ( AFP / - )

Des jeunes hommes blessés dans un hôpital de Jalalabad, en Afghanistan, le 3 mars 2026 ( AFP / - )

"Des milliers de familles ont quitté le village" frontalier de Sirkanay, a affirmé Asadullah, qui n'a donné qu'un seul nom. "Dans certains foyers, une seule personne est restée pour garder la maison, et les autres sont partis. Le village s'est vidé".

Le ministère afghan de la défense a fait état d'attaques et de représailles "de grande ampleur et de forte intensité" dans sept provinces au cours de la journée écoulée.

- Explosions à Kaboul -

Depuis jeudi, au moins 42 civils ont été tués et 104 blessés, dont des enfants, selon la mission de l'ONU en Afghanistan.

Parmi les dernières victimes figurent trois enfants tués dans un "crime commis par le régime militaire pakistanais" dans la province afghane frontalière de Kunar, avait déclaré lundi le porte-parole adjoint du gouvernement afghan, Hamdullah Fitrat.

Le Pakistan n'a pas fait de commentaires s'agissant des civils tués en Afghanistan.

Mardi, de nouvelles explosions ont été entendues à Kaboul par des journalistes de l'AFP, en même temps que résonnaient des tirs d'armes antiaériennes et des coups de feu à travers la capitale.

Une source sécuritaire pakistanaise a indiqué quelques heures plus tard que des avions de chasse pakistanais ont effectué des sorties nocturnes au-dessus de Kaboul.

Le porte-parole du ministère afghan de la Défense Enayatullah Khowarazmi, à gauche, et le porte-parole adjoint du gouvernement taliban Hamdullah Fitrat, à droite, lors d'une conférence de presse à Kaboul, le 3 mars 2026 ( AFP / Wakil KOHSAR )

Le porte-parole du ministère afghan de la Défense Enayatullah Khowarazmi, à gauche, et le porte-parole adjoint du gouvernement taliban Hamdullah Fitrat, à droite, lors d'une conférence de presse à Kaboul, le 3 mars 2026 ( AFP / Wakil KOHSAR )

Dans la ville de Jalalabad, toute proche de la frontière avec le Pakistan, un journaliste de l'AFP a entendu des explosions et des tirs.

Au poste-frontière le plus proche, celui de Torkham, à environ 50 kilomètres de Jalalabad, des habitants ont dit à l'AFP que les combats qui duraient depuis plusieurs jours se poursuivaient.

Islamabad assure que ses frappes aériennes de février, qui ont déclenché l'escalade, visaient des combattants armés.

- "Jamais trop tard pour parler" -

Le Pakistan accuse l'Afghanistan d'abriter de longue date des militants armés qui lancent des attaques sur son territoire, ce que les autorités afghanes démentent.

Le ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Ishaq Dar, a déclaré mardi qu'il n'était "jamais trop tard pour parler", tout en prévenant : "Nous mettrons fin à cette menace".

Selon le porte-parole du ministère afghan de la Défense, plus de 25 soldats afghans ont été tués. Il a estimé à environ 150 le nombre de militaires tués côté pakistanais.

Manifestation de solidarité envers les talibans, à Ghazni, en Afghanistan, le 3 mars 2026 ( AFP / - )

Manifestation de solidarité envers les talibans, à Ghazni, en Afghanistan, le 3 mars 2026 ( AFP / - )

Le Pakistan affirme de son côté que plus de 430 soldats afghans ont été tués. Les bilans des pertes avancés par les deux camps sont difficiles à vérifier de manière indépendante.

Le gouvernement taliban a par ailleurs reconnu pour la première fois mardi les frappes aériennes pakistanaises sur la base de Bagram, au nord de la capitale.

"Oui, l'ennemi a également visé Bagram, mais il n'y a pas eu de victimes ni de dégâts", a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, Enayatullah Khowarazmi.

Deux habitants avaient indiqué dimanche à l'AFP avoir entendu des frappes aériennes sur Bagram.

Selon des sources sécuritaires pakistanaises, les frappes sur Bagram s'appuyaient sur "des renseignements crédibles" et visaient à perturber "l'approvisionnement en équipements et stocks essentiels" destinés aux soldats et combattants afghans.

Cet épisode est le plus violent depuis octobre, quand des affrontements avaient causé plus de de 70 décès de part et d'autre de la frontière, depuis en grande partie fermée.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le parquet de la Bourse de New York, le 2 mars 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Guerre au Moyen-Orient: Wall Street flanche à l'ouverture
    information fournie par AFP 03.03.2026 15:58 

    La Bourse de New York a ouvert en nette baisse mardi, au quatrième jour du conflit israélo‑américain avec l'Iran, plombée par les craintes d'une guerre prolongée et de son impact sur l'économie américaine. Vers 14H45 GMT, le Dow Jones chutait de 2,19%, l'indice ... Lire la suite

  • Le président brésilien Lula da Silva à Brasília, le 27 février 2026. ( AFP / EVARISTO SA )
    Brésil: la croissance ralentit à 2,3% en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.03.2026 15:42 

    L'économie brésilienne a enregistré une croissance de 2,3% l'an dernier, marquant un net ralentissement par rapport à 2024 (3,4%), sur fond de politique monétaire stricte fustigée par Lula, selon les données officielles publiées mardi. Le Produit intérieur brut ... Lire la suite

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    La guerre au Moyen-Orient menace une économie britannique déjà ralentie en 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.03.2026 15:39 

    La prévision officielle de croissance du Royaume-Uni pour 2026 a été revue à la baisse mardi, un nouveau coup dur pour le gouvernement travailliste, malgré une amélioration pour les années suivantes, et les perspectives pourraient encore s'assombrir avec la guerre ... Lire la suite

  • ( Belga / LUC CLAESSEN )
    Kuehne+Nagel se prépare à des tensions dans le fret aérien avec le conflit au Moyen-Orient
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.03.2026 15:37 

    Le groupe suisse Kuehne+Nagel se montre prudent pour 2026 après un exercice 2025 chahuté par les droits de douane américains, son patron disant s'attendre à des tensions dans le fret aérien avec la guerre au Moyen-Orient. Actuellement "environ 18% de la capacité ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank