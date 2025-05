LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-NRG Energy, fabricants de médicaments américains, KindlyMD

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en forte hausse lundi, les Etats-Unis et la Chine ayant conclu un accord pour réduire les droits de douane, signalant une trêve dans la guerre commerciale qui a tenu les marchés en haleine pendant des semaines. .N

** Tesla Inc < TSLA.O >: ** Nvidia Corp < NVDA.O >: ** Meta Platforms Inc < META.O >: ** Amazon.com Inc < AMZN.O >: BUZZ - Les actions des 'Sept Magnifiques' augmentent alors que l'accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine renforce la confiance du marché nL4N3RK0OK

** Nike Inc < NKE.N >: ** Lululemon Athletica Inc < LULU.N >: ** Under Armour Inc < UAA.N >: ** On Holding AG < ONON.N >: BUZZ - Les détaillants américains augmentent après que les Etats-Unis et la Chine se soient mis d'accord pour réduire certains tarifs douaniers, pause de 90 jours nL6N3RK0E2

** Alibaba.com Ltd < BABA.N >: ** JD.com Inc < JD.O >: ** Pinduoduo Inc < PDD.O >: ** Bilibili Inc < BILI.O >: BUZZ - Les ADRs chinoises augmentent après que les Etats-Unis et la Chine se soient mis d'accord sur des réductions tarifaires temporaires nL4N3RK0PL

** Eli Lilly and Co < LLY.N >: ** Bristol Myers Squibb Co < BMY.N >: ** Merck & Co Inc < MRK.N >: ** Amgen Inc < AMGN.N >: BUZZ - Les fabricants américains de médicaments chutent suite au plan Trump de réduction des prix des médicaments nL6N3RK0D1

** Caterpillar Inc < CAT.N >: ** Deere & Co < DE.N >: ** CNH Industrial NV < CNH.N >: * Deere & Co < DE.N >: * CNH Industrial NV < CNH.N >: BUZZ - Les fabricants d'équipements agricoles et de construction augmentent suite à l'accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine nL4N3RK0OV

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Barrick Gold Corp < GOLD.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >: BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que les Etats-Unis et la Chine concluent un accord pour réduire les droits de douane

** Chevron Corp < CVX.N >: ** Exxon Mobil Corp < XOM.N >: ** APA Corp < APA.O >: * EOG Resources Inc. ** EOG Resources Inc < EOG.N >: BUZZ - Les sociétés pétrolières progressent grâce aux réductions tarifaires entre les États-Unis et la Chine nL4N3RK0Q4

** Emerson Electric Co < EMR.N >: BUZZ - J.P.Morgan relève les prévisions de bénéfices d'Emerson Electric pour 2025 nL4N3RK0TO

** Apple Inc < AAPL.O >: BUZZ - Hausse après un rapport sur l'augmentation des prix de l'iPhone nL4N3RK0U0

** Goldman Sachs Group Inc < GS.N >: ** Bank of America Corp < BAC.N >: ** Wells Fargo & Co < WFC.N >: ** Morgan Stanley < MS.N >: BUZZ - Les grandes banques américaines progressent alors que la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine s'atténue

** Liquidia Corp < LQDA.O >: BUZZ - Chute après que United Therapeutics ait déposé une nouvelle plainte pour violation de brevet concernant un médicament inhalé nL4N3RK0UN

** Gryphon Digital Mining Inc < GRYP.O >: BUZZ - La fusion avec American bitcoin , soutenue par Eric Trump, fait grimper les cours nL6N3RK0E4

** GE Healthcare Technologies Inc < GEHC.O >: ** Illumina Inc < ILMN.O >: ** Intuitive Surgical Inc < ISRG.O >: ** Stryker Corp < SYK.N >: BUZZ - Les fabricants américains d'appareils médicaux grimpent après que les Etats-Unis et la Chine se soient mis d'accord pour réduire les droits de douane nL4N3RK0UO

** CSX Corp < CSX.O >: BUZZ - La BofA augmente son PO après la signature d'un nouvel accord social de cinq ans nL4N3RK0W6

** Navios Maritime Partners LP < NMM.N >: ** Golden Ocean Group Ltd < GOGL.O >: ** Teekay Tankers Ltd < TNK.N >: ** International Seaways Inc < INSW.N >: BUZZ - Les compagnies maritimes gagnent du terrain alors que les Etats-Unis et la Chine concluent un accord de réduction des droits de douane nL4N3RK0UY

** KindlyMD Inc < KDLY.O >: BUZZ - L'accord avec Nakamoto, soutenu par David Bailey, pour le lancement d'une trésorerie en bitcoins, fait grimper la valeur de l'entreprise nL4N3RK0X8

** Manpower Group Inc < MAN.N >: BUZZ - 'La reprise est en attente', Exane réduit ses prévisions pour le personnel nL8N3RK0K6

** Somnigroup International Inc < SGI.N >: BUZZ - Lancement d'une offre secondaire, les actions augmentent

** NRG Energy Inc < NRG.N >: BUZZ - Hausse suite à un accord de 12 milliards de dollars avec LS Power nL4N3RK0YB

** Wayfair Inc < W.N >: ** Williams-Sonoma Inc < WSM.N >: ** Home Depot Inc < HD.N >: ** Lowe's Companies Inc < LOW.N >: BUZZ - Les détaillants de meubles augmentent alors que les États-Unis et la Chine concluent un accord sur les tarifs douaniers nL4N3RK0YZ

** Organigram Global Inc < OGI.N >: BUZZ - Hausse des bénéfices et du chiffre d'affaires au 2ème trimestre nL4N3RK0YM

** Johnson Controls International PLC < JCI.N >: BUZZ - Hausse après que la Deutsche Bank ait relevé sa note à "acheter" nL4N3RK10R

** Invivyd Inc < IVVD.O >: BUZZ - Hausse suite à un projet de test de traitement par anticorps contre la rougeole nL6N3RK0G4

** Rio Tinto PLC < RIO.N >: BUZZ - Hausse suite à un projet de test d'un traitement d'anticorps contre la rougeole: ** BHP Group Ltd < BHP.N >: ** Southern Copper Corp < SCCO.N >: ** Freeport-McMoRan Inc < FCX.N >: BUZZ - Les mineurs de cuivre augmentent après que les Etats-Unis et la Chine se soient mis d'accord pour réduire les droits de douane réciproques nL4N3RK10L

** Dow Inc < DOW.N >: ** DuPont De Nemours Inc < DD.N >: ** Celanese Corp < CE.N >: ** Chemours Co < CC.N >: BUZZ - Les entreprises chimiques progressent grâce aux réductions des tarifs douaniers entre les Etats-Unis et la Chine

** Mattel Inc < MAT.O >: ** Hasbro Inc < HAS.O >: BUZZ - Hausse des entreprises chimiques suite à la réduction des tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine nL6N3RK0GE