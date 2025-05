Les marchés mondiaux profitent de la suspension des droits de douane entre Chine et Etats-Unis

Traders, à l'ouverture sur le parquet du New York Stock Exchange le 12 mai 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Michael M. Santiago )

Bourses mondiales, dollar et pétrole s'inscrivent en nette hausse lundi, soutenus par la suspension pour 90 jours de la majeure partie des droits de douane prohibitifs que les Etats-Unis et la Chine s'étaient mutuellement imposés.

Après des semaines de "va-et-vient, les États-Unis et la Chine ont finalement conclu un accord suffisamment important pour secouer les marchés", commente Fawad Razaqzada, analyste de marché chez City Index.

A Wall Street, dans les premiers échanges, le Dow Jones décollait de 2,45%, l'indice Nasdaq s'envolait de 3,43% et l'indice élargi S&P 500 grimpait de 2,56%.

En Europe, vers 14H00 GMT, Paris prenait 1,16%, Londres gagnait 0,23% et Milan 1,11%. Seule Francfort restait à l'équilibre (-0,05%).

Dans le détail, pendant 90 jours à partir de mercredi, les surtaxes douanières imposées par les États-Unis sur les produits chinois vont passer de 145% à 30%. Dans l'autre sens, la Chine, qui avait riposté à Washington en portant à 125% ses droits de douane sur les produits américains, va les ramener à 10%.

Cette décision a été accueillie "à bras ouverts par les investisseurs", les marchés profitant d'une "nouvelle vague d'optimisme", note Susannah Streeter, responsable des marchés chez Hargreaves Lansdown.

"On peut difficilement ne pas y voir une victoire. Toutefois, la réalité est que ces droits de douane n'existaient pas il y a encore quelques mois et que c'est une pause", nuance Andrea Tueni, responsable de la relation clients et des activités de marchés de Saxo Banque.

Trader, à l'ouverture sur le parquet du New York Stock Exchange le 12 mai 2025. ( AFP / ANGELA WEISS )

"L'enthousiasme est freiné par l'incertitude", tempère également Susannah Streeter. "L'Union européenne est toujours dans l'attente de conclure un accord commercial avec les Etats-Unis. Bien qu'il y ait des espoirs, comme pour le Royaume-Uni et la Chine, qu'une forte désescalade soit atteinte, c'est loin d'être concluant" à ce stade.

Sur le marché des changes, vers 14H00 GMT, la monnaie unique reculait de 1,20% face au billet vert, à 1,1115 dollar pour un euro.

Le fret maritime brille

Les avancées sur le plan commercial entre Pékin et Washington dopent le secteur du fret maritime, grandement touché par la guerre commerciale.

"Les expéditions de marchandises quittant les ports chinois à destination des Etats-Unis ont chuté de 40% depuis le mois d'avril", rappelle Andreas Rees, chef économiste pour l'Allemagne chez UniCredit, dans une note.

Maersk, numéro 2 du transport de conteneurs, s'envolait de 12,63% à Copenhague, l'armateur allemand Hapag-Lloyd de 13,57% à Francfort, et le groupe suisse de transport et de logistique Kuehne+Nagel de 4,58% à Zurich vers 14H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, les investisseurs anticipent une hausse de la demande en or noir, poussant les prix. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord progressait de 2,97% à 65,81 dollars et le baril de West Texas Intermediate de 3,16% à 62,95 dollars.

La défense à la peine

Kiev et ses alliés européens ont réclamé pendant le week-end un cessez-le-feu "complet et inconditionnel" de 30 jours à partir de lundi, condition préalable selon eux pour l'ouverture de discussions de paix directes entre Russes et Ukrainiens en Turquie, comme l'a proposé le président russe Vladimir Poutine.

Traders, à l'ouverture sur le parquet du New York Stock Exchange le 12 mai 2025. ( AFP / ANGELA WEISS )

L'Ukraine attend également une réponse du Kremlin à la proposition de son président, Volodymyr Zelensky, de rencontrer "en personne" Vladimir Poutine jeudi à Istanbul.

A ce stade, la Russie n'a répondu ni à l'offre faite dimanche par le président ukrainien d'échanger directement avec Vladimir Poutine, ni à cet ultimatum d'arrêt des combats pendant un mois.

"La perspective d'un cessez-le-feu signifie que les besoins de défense seront moindres", ce qui entraîne le secteur à la baisse lundi, relève Andrea Tueni.

A Paris, Thales perdait 3,53%, à Francfort, Rheinmetall chutait de 6,67% et Saab de 5,21% à Stockholm. Leonardo dévissait de 5,40% à Milan vers 14H00 GMT.