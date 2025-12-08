LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Micron, NextEra Energy, Ocular Therapeutix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient légèrement plus élevés lundi, les investisseurs ayant intégré le fait que la Réserve fédérale procédera à une réduction des taux d'intérêt très attendue plus tard cette semaine, lors d'une réunion qui s'annonce comme l'une des plus conflictuelles de ces dernières années. .N

** SanDisk Corp SNDK.O :

BUZZ - J.P. Morgan commence à couvrir SanDisk avec une note 'neutre' [Full story ]

** 3M Co MMM.N :

BUZZ - Deutsche Bank rétrograde 3M à 'hold' en raison d'un potentiel de hausse limité [Article complet ]

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

BUZZ - Le titre augmente grâce à la forte hausse du bitcoin ; la société prévoit d'entrer en Indonésie [Article complet ]

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - Baisse après l'abaissement de la note de Morgan Stanley sur un potentiel de hausse limité [Article complet ]

** Confluent Inc CFLT.O :

BUZZ - S'envole grâce à l'accord de rachat d'IBM pour 11 milliards de dollars [Article complet ]

** Carvana Co CVNA.N :

** CRH PLC CRH.N :

BUZZ - Le titre gagne grâce à son inclusion au S&P 500 [Article complet ]

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - Chute après l'exclusion du S&P 500 [Article complet ]

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** MARA Holdings Inc MARA.O :

** Hut 8 Corp HUT.O : BUZZ - Les valeurs cryptographiques augmentent à mesure que les prix du bitcoin et de l'éther grimpent [Article complet ]

** Antero Resources Corp AR.N :

BUZZ - Baisse sur le rapport des négociations de HG Energy [Article complet ]

** Arcellx Inc ACLX.O :

BUZZ - S'envole après les résultats prometteurs d'un essai clinique de phase intermédiaire sur une thérapie anticancéreuse

nL6N3XE0NH

** Albemarle Corp ALB.N :

BUZZ - Le titre monte après que Jefferies a relevé son objectif de cours (PT), citant une demande accrue pour les véhicules électriques [Article complet ]

** Dyne Therapeutics Inc DYN.O :

BUZZ - Hausse après des données positives pour son médicament contre l'atrophie musculaire [Article complet ]

** Coinbase Global Inc COIN.O :

BUZZ - Un événement à venir pourrait être un catalyseur à court terme pour le titre, selon Clear Street [Article complet ]

** Incyte Corp INCY.O :

BUZZ - Hausse après que la thérapie par anticorps a montré un potentiel dans les cancers rares du sang [Article complet ]

** Structure Therapeutics Inc GPCR.O :

BUZZ - En hausse après le succès d'un médicament pour la perte de poids lors d'un essai de phase intermédiaire [Article complet ]

** APA Corp APA.O :

** ConocoPhillips COP.N :

** EOG Resources Inc EOG.N :

** Diamondback Energy Inc FANG.O :

BUZZ - JP Morgan modifie le PT et la notation des entreprises énergétiques en citant les risques d'approvisionnement [Article complet ]

** Lennar Corp LEN.N :

BUZZ - Chute après que Barclays l'a ramenée à "sous-pondérer" [Article complet ]

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - Les courtiers relèvent les prévisions de cours en raison de la demande de mémoire induite par l'IA [Article complet ]

** Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O :

BUZZ - Chute après que la FDA a manqué la date limite de décision sur le dépôt d'un médicament contre les troubles sanguins [Article complet ]

** NextEra Energy Inc NEE.N :

BUZZ - Le titre gagne grâce à l'expansion de l'accord avec Google [Article complet ]

** Ocular Therapeutix Inc OCUL.O :

BUZZ - En hausse grâce à des plans visant à accélérer le dépôt d'une demande auprès de la FDA pour un médicament contre les maladies oculaires [Article complet ]

** Kymera Therapeutics Inc KYMR.O :

BUZZ - Hausse après des données positives pour un médicament contre l'eczéma [Article complet ]

** Compass Inc COMP.N :

BUZZ - Barclays relève Compass à 'surpondérer'; les actions augmentent [Article complet ]

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - Annonce d'une offre de dette convertible de 2 milliards de dollars; les actions chutent [Article complet ]

** Recursion Pharmaceuticals Inc RXRX.O :

BUZZ - Le titre grimpe grâce à un médicament expérimental qui réduit la croissance des polypes dans le cadre d'un essai sur une maladie rare [Article complet ]

** Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O :

BUZZ - Hausse après les résultats d'un essai sur un médicament contre les troubles sanguins [Article complet ]

** Wynn Resorts Ltd WYNN.O :

BUZZ - Stifel augmente le PT de Wynn sur les perspectives de croissance aux Émirats arabes unis et la concurrence limitée [Article complet ]

** General Motors Co GM.N :

BUZZ - Morgan Stanley relève General Motors à 'surpondérer'; les actions sont en hausse [Article complet ]

** Jefferies Financial Group Inc JEF.N :

BUZZ - Va acheter 50% des parts de Hildene dans le cadre d'une expansion de son activité de crédit; les actions bondissent [Article complet ]

** Wave Life Sciences Inc WVE.O :

BUZZ - S'envole après des données positives pour son médicament contre la perte de poids [Article complet ]

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : BUZZ - Les mineurs de cuivre progressent en raison des craintes concernant l'approvisionnement avant la décision de la Fed américaine [Full story ]

** USCB Financial Holdings Inc USCB.O :

BUZZ - Raymond James relève le PT de USCB après la restructuration du portefeuille d'obligations [Article complet ]