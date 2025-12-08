 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Micron, NextEra Energy, Ocular Therapeutix
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 15:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

8 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient légèrement plus élevés lundi, les investisseurs ayant intégré le fait que la Réserve fédérale procédera à une réduction des taux d'intérêt très attendue plus tard cette semaine, lors d'une réunion qui s'annonce comme l'une des plus conflictuelles de ces dernières années. .N

** SanDisk Corp SNDK.O :

BUZZ - J.P. Morgan commence à couvrir SanDisk avec une note 'neutre' [Full story ]

** 3M Co MMM.N :

BUZZ - Deutsche Bank rétrograde 3M à 'hold' en raison d'un potentiel de hausse limité [Article complet ]

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

BUZZ - Le titre augmente grâce à la forte hausse du bitcoin ; la société prévoit d'entrer en Indonésie [Article complet ]

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - Baisse après l'abaissement de la note de Morgan Stanley sur un potentiel de hausse limité [Article complet ]

** Confluent Inc CFLT.O :

BUZZ - S'envole grâce à l'accord de rachat d'IBM pour 11 milliards de dollars [Article complet ]

** Carvana Co CVNA.N :

** CRH PLC CRH.N :

BUZZ - Le titre gagne grâce à son inclusion au S&P 500 [Article complet ]

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - Chute après l'exclusion du S&P 500 [Article complet ]

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** MARA Holdings Inc MARA.O :

** Hut 8 Corp HUT.O : BUZZ - Les valeurs cryptographiques augmentent à mesure que les prix du bitcoin et de l'éther grimpent [Article complet ]

** Antero Resources Corp AR.N :

BUZZ - Baisse sur le rapport des négociations de HG Energy [Article complet ]

** Arcellx Inc ACLX.O :

BUZZ - S'envole après les résultats prometteurs d'un essai clinique de phase intermédiaire sur une thérapie anticancéreuse

nL6N3XE0NH

** Albemarle Corp ALB.N :

BUZZ - Le titre monte après que Jefferies a relevé son objectif de cours (PT), citant une demande accrue pour les véhicules électriques [Article complet ]

** Dyne Therapeutics Inc DYN.O :

BUZZ - Hausse après des données positives pour son médicament contre l'atrophie musculaire [Article complet ]

** Coinbase Global Inc COIN.O :

BUZZ - Un événement à venir pourrait être un catalyseur à court terme pour le titre, selon Clear Street [Article complet ]

** Incyte Corp INCY.O :

BUZZ - Hausse après que la thérapie par anticorps a montré un potentiel dans les cancers rares du sang [Article complet ]

** Structure Therapeutics Inc GPCR.O :

BUZZ - En hausse après le succès d'un médicament pour la perte de poids lors d'un essai de phase intermédiaire [Article complet ]

** APA Corp APA.O :

** ConocoPhillips COP.N :

** EOG Resources Inc EOG.N :

** Diamondback Energy Inc FANG.O :

BUZZ - JP Morgan modifie le PT et la notation des entreprises énergétiques en citant les risques d'approvisionnement [Article complet ]

** Lennar Corp LEN.N :

BUZZ - Chute après que Barclays l'a ramenée à "sous-pondérer" [Article complet ]

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - Les courtiers relèvent les prévisions de cours en raison de la demande de mémoire induite par l'IA [Article complet ]

** Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O :

BUZZ - Chute après que la FDA a manqué la date limite de décision sur le dépôt d'un médicament contre les troubles sanguins [Article complet ]

** NextEra Energy Inc NEE.N :

BUZZ - Le titre gagne grâce à l'expansion de l'accord avec Google [Article complet ]

** Ocular Therapeutix Inc OCUL.O :

BUZZ - En hausse grâce à des plans visant à accélérer le dépôt d'une demande auprès de la FDA pour un médicament contre les maladies oculaires [Article complet ]

** Kymera Therapeutics Inc KYMR.O :

BUZZ - Hausse après des données positives pour un médicament contre l'eczéma [Article complet ]

** Compass Inc COMP.N :

BUZZ - Barclays relève Compass à 'surpondérer'; les actions augmentent [Article complet ]

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - Annonce d'une offre de dette convertible de 2 milliards de dollars; les actions chutent [Article complet ]

** Recursion Pharmaceuticals Inc RXRX.O :

BUZZ - Le titre grimpe grâce à un médicament expérimental qui réduit la croissance des polypes dans le cadre d'un essai sur une maladie rare [Article complet ]

** Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O :

BUZZ - Hausse après les résultats d'un essai sur un médicament contre les troubles sanguins [Article complet ]

** Wynn Resorts Ltd WYNN.O :

BUZZ - Stifel augmente le PT de Wynn sur les perspectives de croissance aux Émirats arabes unis et la concurrence limitée [Article complet ]

** General Motors Co GM.N :

BUZZ - Morgan Stanley relève General Motors à 'surpondérer'; les actions sont en hausse [Article complet ]

** Jefferies Financial Group Inc JEF.N :

BUZZ - Va acheter 50% des parts de Hildene dans le cadre d'une expansion de son activité de crédit; les actions bondissent [Article complet ]

** Wave Life Sciences Inc WVE.O :

BUZZ - S'envole après des données positives pour son médicament contre la perte de poids [Article complet ]

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : BUZZ - Les mineurs de cuivre progressent en raison des craintes concernant l'approvisionnement avant la décision de la Fed américaine [Full story ]

** USCB Financial Holdings Inc USCB.O :

BUZZ - Raymond James relève le PT de USCB après la restructuration du portefeuille d'obligations [Article complet ]

Véhicules électriques

Valeurs associées

3M
167,460 USD NYSE 0,00%
AGIOS PHARM
27,8200 USD NASDAQ +0,32%
ALBEMARLE
125,180 USD NYSE 0,00%
ANTERO RESOURCES
36,750 USD NYSE 0,00%
APA
26,1400 USD NASDAQ -3,54%
ARCELLX
76,4000 USD NASDAQ +9,83%
BHP GROUP SP ADR
58,845 USD NYSE 0,00%
BTC/USD
91 365,0420 USD CryptoCompare +1,91%
CARVANA-A
399,665 USD NYSE 0,00%
COINBASE GLB RG-A
273,5400 USD NASDAQ +1,41%
CONFLUENT RG-A
29,8350 USD NASDAQ +28,93%
CONOCOPHILLIPS
93,700 USD NYSE 0,00%
COREWEAVE
84,9405 USD NASDAQ -3,80%
CRH PLC
119,445 USD NYSE 0,00%
DIAMONDBACK ENG
156,8958 USD NASDAQ -1,07%
DYNE THERAPEUTCS
22,3400 USD NASDAQ +10,16%
EOG RESOURCES
112,140 USD NYSE 0,00%
FREEPORT MCMORAN
45,190 USD NYSE 0,00%
FULCRUM THERA
13,6200 USD NASDAQ +53,03%
GENERAL MOTORS
76,035 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
5,29 USD NYMEX 0,00%
HUT 8
43,2100 USD NASDAQ +1,84%
INCYTE
99,9100 USD NASDAQ -2,55%
JEFFERIES FINL
59,110 USD NYSE 0,00%
KYMERA THERAP
91,7500 USD NASDAQ +37,72%
LENNAR RG-A
123,880 USD NYSE 0,00%
MARA HLDGS
12,0100 USD NASDAQ +2,30%
MARVELL TECH
91,3400 USD NASDAQ -7,65%
MICRON TECHNOLOGY
247,3700 USD NASDAQ +4,28%
NEXTERA ENERGY
83,105 USD NYSE 0,00%
OCULAR THERAPEUT
15,4200 USD NASDAQ +22,58%
Pétrole Brent
62,87 USD Ice Europ -1,55%
Pétrole WTI
59,23 USD Ice Europ -1,46%
RECURSN PHARMA RG-A
4,9150 USD NASDAQ +4,35%
RIO TINTO SP ADR
73,060 USD NYSE 0,00%
RIOT PLATFORMS
15,2050 USD NASDAQ +1,77%
ROBINHOOD MARKETS
133,5200 USD NASDAQ +1,19%
SANDISK
234,0600 USD NASDAQ +2,45%
SOUTHERN COPPER
140,435 USD NYSE 0,00%
STRUCTURE SP ADS
52,9000 USD NASDAQ +53,07%
TESLA
448,1688 USD NASDAQ -1,50%
USCB FIN HLDGS RG-A
18,3700 USD NASDAQ +0,82%
WAVE LIFE SCI
12,000 EUR Tradegate +86,05%
WAVE LIFE SCI
13,8596 USD NASDAQ +85,04%
WYNN RESORTS
128,0300 USD NASDAQ +2,01%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/12/2025 à 15:35:38.

