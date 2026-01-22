LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Medicus Pharma, Lam Research, Applied Digital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 janvier - Les principaux indices boursiers de Wall Street étaient prêts à étendre leurs gains jeudi après que le président américain Donald Trump a réduit sa menace de tarifs douaniers sur les pays européens, tandis que de nouvelles données indiquaient une économie américaine résiliente. .N
** Baidu Inc BIDU.O :
BUZZ - Les actions de Hong Kong ont atteint un plus haut de près de 3 ans suite à la publication officielle d'ERNIE 5.0
** Venture Global Inc VG.N :
BUZZ - L'action augmente après une victoire en arbitrage contre l'espagnol Repsol [nL4N3XS158
** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :
BUZZ - Les actions américaines augmentent après l'annonce d'un plan d'introduction en bourse de l'unité de fabrication de puces nL4N3YN0MT
** Procter & Gamble Co PG.N :
BUZZ - Chute après avoir manqué les estimations de ventes nettes pour le deuxième trimestre nL4N3YN12B
** Elanco Animal Health Inc ELAN.N :
BUZZ - Les actions augmentent après que Piper Sandler a relevé la valeur à "surpondérer" nL4N3YN0OQ
** Caleres Inc CAL.N :
BUZZ - Baisse après que la société a annoncé des résultats en dents de scie pour le quatrième trimestre nL6N3YN0OA
** Micron Technology Inc MU.O :
BUZZ - Hausse; William Blair initie avec 'surperformance'
** Rambus Inc RMBS.O :
BUZZ - Hausse après que William Blair a initié avec 'outperform' (surperformance) nL4N3YN0R2
** Goldman Sachs Group Inc GS.N :
BUZZ - prévoit un emprunt record en Inde; la demande des banques et des investisseurs devrait s'accélérer nL4N3YN0R4
** Greenwich LifeSciences Inc GLSI.O :
BUZZ - Grimpe en flèche alors que la FDA donne son feu vert aux approvisionnements pour un essai sur le cancer du sein
** Cognizant Technology Solutions Corp CTSH.O :
BUZZ - Berenberg initie Cognizant avec 'buy' sur les investissements dans l'IA nL6N3YN0PP
** General Electric Co GE.N :
BUZZ - Hausse après des prévisions de bénéfices annuels optimistes nL4N3YN0SA
** Corvus Pharmaceuticals Inc CRVS.O :
BUZZ - Prolonge ses gains après une augmentation de sa levée de fonds en actions de 175 millions de dollars nL6N3YN0SR
** Janux Therapeutics Inc JANX.O :
BUZZ - Les actions augmentent suite à un accord mondial avec Bristol Myers sur un médicament contre le cancer nL4N3YN0YB
** Abbott Laboratories Inc ABT.N :
BUZZ - Chute après que le revenu du 4ème trimestre a manqué les estimations nL6N3YN0R8
** WhiteFiber Inc WYFI.O :
BUZZ - Glissement après l'augmentation de l'offre d'obligations convertibles de 210 millions de dollars
** Medicus Pharma Ltd MDCX.O :
BUZZ - Gagne du terrain après avoir réduit le paiement de redevances à Teverelix nL4N3YN11A
** Lam Research Corp LRCX.O :
BUZZ - Citigroup relève l'objectif de cours de Lam Research; les actions augmentent nL4N3YN11R
** Huntington Bancshares HBAN.O :
BUZZ - chute après une baisse des revenus au 4ème trimestre
** Kinder Morgan Inc KMI.N :
BUZZ - Hausse après un dépassement des prévisions de bénéfices au 4ème trimestre nL6N3YN0UP
** Life Time Group Holdings Inc LTH.N :
BUZZ - Hausse après que les bénéfices préliminaires du 4ème trimestre ont dépassé les estimations nL4N3YN14P
** Applied Digital Corp APLD.O :
BUZZ - Hausse après la pose de la première pierre du campus d'intelligence artificielle Delta Forge 1 nL4N3YN14T
** Corcept Therapeutics Inc CORT.O :
BUZZ - Hausse après que le médicament contre le cancer de l'ovaire a réduit le risque de décès lors d'un essai clinique en phase finale nL4N3YN14Y
** BioAge Labs Inc BIOA.O :
BUZZ - baisse après que la vente d'actions a été portée à 115 millions de dollars nL6N3YN0WK
