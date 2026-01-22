 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Medicus Pharma, Lam Research, Applied Digital
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 15:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

22 janvier - Les principaux indices boursiers de Wall Street étaient prêts à étendre leurs gains jeudi après que le président américain Donald Trump a réduit sa menace de tarifs douaniers sur les pays européens, tandis que de nouvelles données indiquaient une économie américaine résiliente. .N

** Baidu Inc BIDU.O :

BUZZ - Les actions de Hong Kong ont atteint un plus haut de près de 3 ans suite à la publication officielle d'ERNIE 5.0

nL1N3YN09S

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - L'action augmente après une victoire en arbitrage contre l'espagnol Repsol [nL4N3XS158

** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :

BUZZ - Les actions américaines augmentent après l'annonce d'un plan d'introduction en bourse de l'unité de fabrication de puces nL4N3YN0MT

** Procter & Gamble Co PG.N :

BUZZ - Chute après avoir manqué les estimations de ventes nettes pour le deuxième trimestre nL4N3YN12B

** Elanco Animal Health Inc ELAN.N :

BUZZ - Les actions augmentent après que Piper Sandler a relevé la valeur à "surpondérer" nL4N3YN0OQ

** Caleres Inc CAL.N :

BUZZ - Baisse après que la société a annoncé des résultats en dents de scie pour le quatrième trimestre nL6N3YN0OA

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - Hausse; William Blair initie avec 'surperformance'

nL4N3YN0PJ

** Rambus Inc RMBS.O :

BUZZ - Hausse après que William Blair a initié avec 'outperform' (surperformance) nL4N3YN0R2

** Goldman Sachs Group Inc GS.N :

BUZZ - prévoit un emprunt record en Inde; la demande des banques et des investisseurs devrait s'accélérer nL4N3YN0R4

** Greenwich LifeSciences Inc GLSI.O :

BUZZ - Grimpe en flèche alors que la FDA donne son feu vert aux approvisionnements pour un essai sur le cancer du sein

nL4N3YN0PN

** Cognizant Technology Solutions Corp CTSH.O :

BUZZ - Berenberg initie Cognizant avec 'buy' sur les investissements dans l'IA nL6N3YN0PP

** General Electric Co GE.N :

BUZZ - Hausse après des prévisions de bénéfices annuels optimistes nL4N3YN0SA

** Corvus Pharmaceuticals Inc CRVS.O :

BUZZ - Prolonge ses gains après une augmentation de sa levée de fonds en actions de 175 millions de dollars nL6N3YN0SR

** Janux Therapeutics Inc JANX.O :

BUZZ - Les actions augmentent suite à un accord mondial avec Bristol Myers sur un médicament contre le cancer nL4N3YN0YB

** Abbott Laboratories Inc ABT.N :

BUZZ - Chute après que le revenu du 4ème trimestre a manqué les estimations nL6N3YN0R8

** WhiteFiber Inc WYFI.O :

BUZZ - Glissement après l'augmentation de l'offre d'obligations convertibles de 210 millions de dollars

nL6N3YN0VB

** Medicus Pharma Ltd MDCX.O :

BUZZ - Gagne du terrain après avoir réduit le paiement de redevances à Teverelix nL4N3YN11A

** Lam Research Corp LRCX.O :

BUZZ - Citigroup relève l'objectif de cours de Lam Research; les actions augmentent nL4N3YN11R

** Huntington Bancshares HBAN.O :

BUZZ - chute après une baisse des revenus au 4ème trimestre

nL6N3YN0UJ

** Kinder Morgan Inc KMI.N :

BUZZ - Hausse après un dépassement des prévisions de bénéfices au 4ème trimestre nL6N3YN0UP

** Life Time Group Holdings Inc LTH.N :

BUZZ - Hausse après que les bénéfices préliminaires du 4ème trimestre ont dépassé les estimations nL4N3YN14P

** Applied Digital Corp APLD.O :

BUZZ - Hausse après la pose de la première pierre du campus d'intelligence artificielle Delta Forge 1 nL4N3YN14T

** Corcept Therapeutics Inc CORT.O :

BUZZ - Hausse après que le médicament contre le cancer de l'ovaire a réduit le risque de décès lors d'un essai clinique en phase finale nL4N3YN14Y

** BioAge Labs Inc BIOA.O :

BUZZ - baisse après que la vente d'actions a été portée à 115 millions de dollars nL6N3YN0WK

Valeurs associées

ABBOTT LABORATOR
111,935 USD NYSE -7,33%
ALIBABA GRP SP ADR
179,350 USD NYSE +6,33%
APPLIED DIGITAL
34,3350 USD NASDAQ -2,07%
BAIDU SP ADR-A
163,6100 USD NASDAQ +0,82%
BIOAGE LABS
19,5000 USD NASDAQ -3,08%
CALERES
13,850 USD NYSE -1,42%
COGNIZANT TECH SO-A
85,0600 USD NASDAQ +1,23%
CORCEPT THERAPEU
41,4100 USD NASDAQ +14,05%
CORVUS PHARMACET
24,6000 USD NASDAQ +11,06%
ELANC ANIML HLTH
24,930 USD NYSE +2,63%
GE AEROSPACE
300,160 USD NYSE -5,79%
GOLDMAN SACHS GR
960,725 USD NYSE +0,73%
GRNWICH LIFESCI
24,5385 USD NASDAQ +10,04%
Gaz naturel
4,88 USD NYMEX 0,00%
HUNTINGTON BANCS
17,8550 USD NASDAQ -4,87%
JANUX THERAPEUTS
14,0000 USD NASDAQ +5,50%
KINDER MORGAN RG-P
29,345 USD NYSE +2,60%
LAM RESEARCH
223,9450 USD NASDAQ -1,95%
LIFE TIME GROUP
28,930 USD NYSE +3,65%
MEDICUS PHARMA
1,4000 USD NASDAQ +5,26%
MICRON TECHNOLOGY
384,0700 USD NASDAQ -1,30%
PROCTER&GAMBLE
149,465 USD NYSE +2,36%
Pétrole Brent
64,13 USD Ice Europ -1,82%
Pétrole WTI
59,58 USD Ice Europ -1,72%
RAMBUS
125,8100 USD NASDAQ -0,10%
WHITEFIBER
19,4900 USD NASDAQ -4,08%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank