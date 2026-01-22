Collision ferroviaire en Espagne: le bilan monte à 45 morts

Des enquêteurs et services d'urgence sur le site d'une collision entre deux trains à grande vitesse qui a fait au moins 42 morts à Adamuz, dans le sud de l'Espagne, le 20 janvier 2026 ( AFP / JORGE GUERRERO )

Deux nouveaux corps, sans doute les deux derniers, ont été retrouvés jeudi dans l'un des deux trains impliqués dans la collision de dimanche soir en Andalousie (sud), portant le bilan de cette catastrophe à 45 morts, un chiffre qui pourrait bien être définitif.

"En théorie, ce sont les deux personnes qui manquaient", a déclaré à l'AFP un porte-parole des services de secours d'Andalousie (sud).

"Cadavres identifiés: 43 (...) Si l’identification correspond aux deux personnes encore recherchées, nous mettrons fin au dispositif de recherche", a déclaré en conférence de presse jeudi après-midi Fernando Domínguez, chef du service d'enquête de la Garde civile, disant n'avoir pas reçu de nouveau signalement par les familles d'une "autre personne portée disparue".

Au total, 45 signalements pour disparition ont été émis par des proches de passagers auprès de la police.

Ces deux derniers corps ont été retrouvés dans une des voitures du train de la Renfe (la compagnie ferroviaire publique), percuté de plein fouet par trois voitures d'un train de l'opérateur Iryo - une société détenue majoritairement par le groupe italien Trenitalia - qui avaient déraillé et s'étaient déportées sur sa voie.

Le roi Felipe VI d'Espagne (g) et la reine Letizia, suivis de la vice-Première ministre espagnole Maria Jesus Montero, rencontrent des personnes ayant porté secours sur le site de la collision de trains à grande vitesse à Adamuz, dans le sud de l'Espagne, le 20 janvier 2026 ( AFP / CRISTINA QUICLER )

Depuis plusieurs jours, des engins de chantier s'activaient à Adamuz pour dégager et découper la feraille afin de retrouver les corps encastrés dans les rames de train qui circulaient à plus de 200 km/heure au moment de la collision.

Selon le dernier bilan détaillé transmis mercredi par l'Institut médico-légal (qui ne prenait donc pas en compte les derniers corps retrouvés), 28 dépouilles se trouvaient dans le train de la Renfe, six sur les voies, six autres dans le train Iryo et trois "entre les deux trains".

Quant aux signalements pour disparition, il y avait 22 femmes et 23 hommes. Il s'agissait pour la plupart d'Espagnols, sauf trois d'entre eux qui étaient allemand, marocain et russe.

- Une enquête "complexe" -

La tâche la plus urgente des autorités est maintenant de déterminer les causes de cette tragédie, qui restent à cette heure mystérieuses.

Photo AFP au 20 janvier 2026 du site de la collision entre deux trains ayant eu lieu près d'Adamuz, en Espagne, le 18 janvier, précisant une sélection d'éléments explorés dans le cadre de l'enquête sur les causes de l'accident ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

D'après les médias espagnols, l'enquête - qui exclut l'hypothèse d'un acte de sabotage, selon le gouvernement - s'intéresse à une rupture du rail de plus de 30 centimètres de long à l'endroit de l'accident.

Mercredi, des journaux ont également évoqué la piste d'un "bogie" (chariot placé dans la partie inférieure du châssis d'un train) retrouvé dans un cours d'eau proche du lieu de la collision.

Le ministre des Transports, Óscar Puente, avait expliqué mercredi soir qu'il s'agissait d'une "enquête complexe qui demande du temps, une analyse approfondie et un examen exhaustif de tous les acteurs impliqués", à savoir "l’infrastructure, le matériel roulant, les systèmes de sécurité et les conditions d’exploitation".

Des équipes de secours sur le site où un train de banlieue a percuté un mur de soutènement tombé sur les voies, le 21 janvier 2026 entre Sant Sadurni d'Anoia et Gelida, près de Barcelone, en Catalogne ( AFP / Josep LAGO )

Il avait surtout défendu avec force le réseau ferroviaire et les transports publics du pays, dont l'image a terriblement souffert de cette semaine noire, également marquée mardi soir par un autre accident qui a fait un mort et 37 blessés à Gelida, en Catalogne (nord-est), lorsqu'un train de banlieue a percuté un mur de soutènement tombé sur les voies en raison de fortes pluies.

Depuis, tout le réseau de trains de banlieue de la Catalogne est à l'arrêt, handicapant ses 400.000 voyageurs quotidiens.

- "Point d'inflexion" -

Jeudi, c'est un train de banlieue qui a été heurté par un camion-grue d'éclairage public près de Carthagène (sud est), faisant quelques blessés légers et confirmant cette loi des séries.

Un train à grande vitesse Iryo qui a déraillé et percuté un autre train (en arrière-plan) à Adamuz, dans le sud de l'Espagne, le 20 janvier 2026 ( AFP / CRISTINA QUICLER )

Confronté à deux accidents ferroviaires mortels en 48 heures, le gouvernement de gauche de Pedro Sánchez, et surtout son ministre des Transports, sont sous pression à la fois de l'opposition de droite et du syndicat des conducteurs de train, le Semaf.

Décrivant les accidents d'Adamuz et Gelida comme "un point d'inflexion", ce syndicat a convoqué mercredi une grève de trois jours les 9, 10 et 11 février "pour que se soient réalisées toutes les réformes garantissant la sécurité des opérations ferroviaires".

Il dénonce notamment que "les nombreux rapports" remis par les conducteurs sur "le mauvais état des voies" dans certains endroits précis du réseau soient restés "sans "réponse ni intervention pendant des mois, voire des années".