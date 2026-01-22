Davos-Musk s'attend à ce que l'Europe et la Chine approuvent le système FSD de Tesla le mois prochain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La demande d'approbation de la FSD intervient dans un contexte de baisse des ventes de VE

Tesla fait l'objet d'un examen minutieux concernant la sécurité et la surveillance de la FSD

Les robots Tesla Optimus devraient être mis en vente l'année prochaine

(Ajout de contexte et de détails dans les paragraphes 9-12) par Akash Sriram

Tesla TSLA.O est susceptible d'obtenir l'approbation réglementaire en Europe et en Chine pour son système d'auto-conduite intégrale dès le mois prochain, a déclaré le directeur général Elon Musk jeudi, alors que le constructeur automobile électrique cherche à stimuler les revenus des logiciels dans un contexte de ralentissement des ventes de véhicules.

Les approbations seraient cruciales pour Tesla, qui est sous pression pour générer des revenus à partir de logiciels et de services et qui cherche à monétiser le FSD en dehors des États-Unis.

"Nous espérons obtenir l'approbation de la conduite autonome supervisée en Europe, le mois prochain si tout va bien, puis peut-être un calendrier similaire pour la Chine", a déclaré M. Musk lors de sa première apparition au Forum économique mondial de Davos.

Les actions du constructeur automobile ont augmenté d'environ 1,5 % après ce commentaire.

Tesla cherche à faire approuver le système FSD en Europe, où des règles de sécurité automobile plus strictes et un cadre réglementaire fragmenté ont ralenti le déploiement par rapport aux États-Unis.

M. Musk présente Tesla comme une entreprise dont la croissance repose sur les robots humanoïdes et les véhicules à conduite autonome, même si elle tire une grande partie de ses revenus du secteur des véhicules électriques, qui est confronté à une concurrence intense et dont la marque est touchée sur certains marchés.

Les immatriculations de véhicules Tesla ont chuté de 11,4 % en Californie l'année dernière, et sa part de marché dans cet État américain est passée sous la barre des 50 %, selon un rapport de l'Association californienne des concessionnaires de voitures neuves.

L'entreprise a enregistré une deuxième baisse consécutive de ses livraisons de véhicules en 2025, cédant sa position de plus grand fabricant de véhicules électriques au monde à la société chinoise BYD 002594.SZ après plusieurs années en pole position.

Le système, que Tesla commercialise sous le nom de "Full Self-Driving", est classé comme une fonction avancée d'aide à la conduite qui exige des conducteurs qu'ils restent attentifs, et les régulateurs l'ont examiné de près dans le cadre des préoccupations relatives à la sécurité et à la surveillance des technologies de conduite automatisée.

M. Musk a déclaré à plusieurs reprises qu'une grande partie de l'intelligence artificielle développée pour les véhicules autonomes sera également à la base des robots humanoïdes prévus par Tesla. Jeudi, M. Musk a déclaré qu'il s'attendait à ce que les robots soient plus nombreux que les humains.

"Nous avons quelques robots Tesla Optimus qui effectuent des tâches simples dans l'usine", a-t-il déclaré, ajoutant que Tesla prévoyait de vendre des robots humanoïdes au public d'ici la fin de l'année prochaine, soit plus tard que le calendrier qu'il avait précédemment fixé.

Les experts et les dirigeants de l'industrie ont déclaré que la mise à l'échelle des robots humanoïdes pour une utilisation dans le monde réel est techniquement complexe, en partie à cause du manque de données nécessaires pour former les modèles d'intelligence artificielle qui sous-tendent le comportement des robots.

"Pour Optimus, (le marché) a besoin de preuves crédibles d'une fabrication évolutive, d'une voie réglementaire et d'une économie unitaire si possible", a déclaré Ken Mahoney, directeur général de l'actionnaire de Tesla, Mahoney Asset Management