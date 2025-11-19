LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Lowe's, TJX Companies, Target

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - Les principaux indices de Wall Street étaient prêts à ouvrir en hausse mercredi, après avoir subi de fortes pertes en début de semaine, les investisseurs ayant les yeux rivés sur les résultats de Nvidia, qui pourraient s'avérer être un moment décisif pour le commerce de l'intelligence artificielle. .N

** Dolby Laboratories Inc DLB.N :

BUZZ - Baisse après que les prévisions pour le trimestre des fêtes de fin d'année aient manqué les estimations nL6N3WV0L8

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les mineurs d'or progressent alors que les prix des lingots augmentent en raison de la demande de valeurs refuges

** DoorDash Inc DASH.O :

BUZZ - Le titre gagne alors que Jefferies relève son objectif à l'achat nL4N3WV0RW

** Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O :

** Sionna Therapeutics Inc SION.O :

** Rapport Therapeutics Inc RAPP.O :

** VTV Therapeutics Inc VTVT.O :

BUZZ - BTIG devient haussier sur le secteur de la biotechnologie et voit 2026 comme une année record

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EVX.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent grimpent alors que les prix du métal blanc montent légèrement nL6N3WV0O7

** Archer Aviation Inc ACHR.N :

BUZZ - Le titre progresse suite à un accord avec des entités saoudiennes pour développer et tester des taxis aériens électriques nL4N3WV0UW

** Avadel Pharmaceuticals PLC AVDL.O :

BUZZ - Les actions bondissent après qu'Alkermes ait augmenté son offre de rachat nL4N3WV0UU

** Sandisk Corp SNDK.O :

** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

** Western Digital Corp WDC.O :

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - Les fabricants de puces mémoires augmentent; un rapport dit que Nvidia pourrait doubler les prix nL6N3WV0N5

** Target Corp TGT.N :

BUZZ - Chute après que le chiffre d'affaires du 3ème trimestre ait manqué les estimations nL6N3WV0NK

** Plug Power Inc PLUG.O :

BUZZ - Le titre chute après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 375 millions de dollars

** Zions Bancorporation NA ZION.O :

BUZZ - Jefferies relève son objectif de cours pour Zions Bancorp à "acheter" et augmente ses prévisions en raison de l'amélioration des perspectives nL6N3WV0P7

** Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O :

BUZZ - Le titre chute après que le médicament contre la drépanocytose n'ait pas atteint l'objectif de crise douloureuse

** Lowe's Companies Inc LOW.N :

BUZZ - Le titre est en hausse après un bénéfice supérieur aux attentes pour le troisième trimestre nL6N3WV0OE

** Olema Pharmaceuticals Inc OLMA.O :

BUZZ - Le titre baisse après l'offre d'actions de 190 millions de dollars suite à la hausse du titre nL6N3WV0QA

** Carver Bancorp Inc CARV.O :

BUZZ - plonge après avoir dévoilé son intention de se retirer de la cote du Nasdaq nL6N3WI0XB

** Ceva Inc CEVA.O :

BUZZ - Le titre se stabilise après le prix de l'offre d'actions de 59 millions de dollars nL6N3WV0QU

** Semrush Holdings Inc SEMR.N :

BUZZ - Sursaut après l'annonce d'un accord de rachat de 1,9 milliards de dollars par Adobe nL6N3WV0QP

** Curbline Properties Corp CURB.N :

BUZZ - Hausse de ~1% après le relèvement de Citi à "acheter"

** LyondellBasell Industries NV LYB.N :

** Dow Inc DOW.N :

BUZZ - Citigroup réduit son objectif de cours pour les sociétés chimiques en raison de la chute des prix du polyéthylène nL6N3WV0QE

** TJX Companies Inc TJX.N :

BUZZ - La société mère de TJ Maxx, TJX, est en hausse après avoir relevé ses prévisions annuelles nL6N3WV0R7

** Sociedad Quimica y Minera de Chile SA SQM.N :

BUZZ - Le titre grimpe et entraîne ses pairs du secteur du lithium grâce à des résultats et des prévisions optimistes

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les minières de cuivre gagnent avec la stabilisation des marchés boursiers, les inquiétudes sur l'approvisionnement persistent nL4N3WV11T

** PPL Corp PPL.N :

BUZZ - Le titre recule légèrement après l'annonce d'une offre de billets échangeables de 1 milliard de dollars

** Bullish BLSH.N :

BUZZ - Les actions dépassent le prix de l'introduction en bourse suite au retour à la rentabilité au troisième trimestre

** GE Vernova Inc GEV.N :

BUZZ - Le titre progresse suite à un accord de repowering éolien avec Taiwan Power Company nL4N3WV13B

** Alzamend Neuro Inc ALZN.O :

BUZZ - Le titre progresse après avoir mené à bien une étude de phase intermédiaire sur le lithium cérébral nL4N3WV135

** Gladstone Capital Corp GLAD.O :

BUZZ - Le titre gagne après que la société de courtage ait relevé sa recommandation à "acheter" nL6N3WV0SC

** Oklo Inc OKLO.N :

BUZZ - S'envole grâce à un contrat avec Siemens Energy

** ON Semiconductor Corp <>:

BUZZ - Le titre progresse après l'annonce d'un plan de rachat d'actions de 6 milliards de dollars nL6N3WV0SJ