information fournie par Reuters • 21/10/2025 à 15:13

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Lockheed Martin, Truist Financial, Reddit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

21 octobre - Wall Street semblait prête pour un début de séance calme mardi, les contrats à terme réduisant leurs pertes antérieures, tandis que les investisseurs évaluent une vague de résultats largement positifs de la part des géants de l'industrie. .N

** Galapagos NV GLPG.O :

BUZZ - Les actions se dirigent vers leur pire journée depuis près de 5 ans après l'annonce de la réduction des activités de CAR T nL8N3W20A0

** Fluor Corp FLR.N :

BUZZ - Grimpe après l'annonce d'une prise de participation de 5 % de l'investisseur activiste Starboard nL6N3W20CT

** Coca-Cola Co KO.N :

BUZZ - En hausse après que Coca-Cola ait dépassé les estimations de bénéfices et de revenus pour le troisième trimestre nL6N3W20LG

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or en baisse alors que le lingot reprend son souffle après un rallye record nL4N3W20G6

** Neuphoria Therapeutics Inc NEUP.O :

BUZZ - Chute, abandon du programme de traitement de l'anxiété sociale après l'échec d'un essai clinique

nL4N3W20FW

** 3M Co MMM.N :

BUZZ - Hausse après que la société ait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 grâce à des efforts d'expansion des marges nL4N3W20JV

** Elevance Health Inc ELV.N :

BUZZ - Monte après un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions nL4N3W20J7

** UnitedHealth Group Inc <UNH.N >:

** Centene Corp <CNC.N >:

** CVS Health Corp CVS.N :

** Universal Health Services Inc UHS.N :

** Humana Inc HUM.N :

BUZZ - Les assureurs santé américains progressent après qu'Elevance ait dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels

nL4N3W20JL

** EPAM Systems Inc EPAM.N :

BUZZ - Hausse suite à un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars nL4N3W20JO

** Danaher Corp DHR.N :

BUZZ - Monte après un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions nL4N3W20GP

** General Motors Co GM.N :

BUZZ - Bondit, ses prévisions de bénéfice de base annuel étant relevées grâce à l'allègement des droits de douane

nL4N3W20TT

** General Electric Co GE.N :

BUZZ - Gagne après avoir relevé ses prévisions de bénéfices pour 2025 nL4N3W20MZ

** Halliburton Co HAL.N :

BUZZ - Monte, une demande stable en Amérique du Nord ayant permis de dépasser les prévisions de bénéfices au T3

nL4N3W20NP

** Quest Diagnostics Inc DGX.N :

BUZZ - Hausse après que le bénéfice du troisième trimestre ait dépassé les estimations nL4N3W20HF

** Zions Bancorporation NA ZION.O :

BUZZ - Grimpe grâce à la hausse des bénéfices au T3

nL6N3W20GQ

** RTX Corp RTX.N :

BUZZ - Remonte après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année nL4N3W20HO

** Iridium Communications Inc IRDM.O :

BUZZ - Monte après avoir remporté un contrat américain

nL4N3W20PZ

** Philip Morris International Inc PM.N :

BUZZ - Monte après un relèvement de ses prévisions de bénéfices nL6N3W20LS

** W.R. Berkley Corp WRB.N :

BUZZ - Les actions chutent, Jefferies réduit son objectif de cours en raison de prévisions de faible croissance des bénéfices

nL6N3W20DD

** Disc Medicine Inc IRON.O :

BUZZ - Baisse après une offre de 250 millions de dollars d'actions nL6N3W20LU

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

** Hudbay Minerals Inc HBM.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre chutent en raison de la hausse du dollar américain et de la faible demande de la Chine

nL4N3W20SY

** Lockheed Martin Corp LMT.N :

BUZZ - Gagne après avoir relevé ses prévisions de bénéfices pour 2025 en raison d'une forte demande nL4N3W20PD

** Bunge Global SA BG.N :

BUZZ - Barclays relève l'objectif de cours de Bunge en raison de perspectives plus favorables nL4N3W20T5

** Plug Power Inc PLUG.O :

BUZZ - Achève la phase 1 de la livraison d'hydrogène pour H2CAST; les actions gagnent du terrain nL4N3W20P7

** Minerva Neurosciences Inc NERV.O :

BUZZ - La société monte en flèche après avoir obtenu jusqu'à 200 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé

nL4N3W20V4

** Northrop Grumman Corp NOC.N :

BUZZ - Les actions chutent après que la société ait revu à la baisse ses prévisions de ventes pour l'année fiscale

nL6N3W20NU

** Truist Financial Corp TFC.N :

BUZZ - Monte après que TD Cowen ait relevé sa recommandation pour le titre nL6N3W20MD

** Reddit Inc RDDT.N :

BUZZ - Monte après que Citigroup ait relevé son objectif de cours en raison d'attentes de taux de croissance plus rapide

nL4N3W20R9

** Hoth Therapeutics Inc HOTH.O :

BUZZ - Hausse après que la FDA ait attribué l'étiquette de médicament orphelin à un médicament contre les tumeurs rares

nL4N3W20WF

** Steel Dynamics Inc STLD.O :

BUZZ - Baisse malgré un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions pour le troisième trimestre nL6N3W20DF

** Cleveland-Cliffs Inc CLF.N :

BUZZ - Chute après la révision à la baisse de la note de Wells Fargo nL6N3W20O6

** SunPower Inc SPWR.O :

BUZZ - Monte suite à des résultats trimestriels positifs

nL4N3W20VJ