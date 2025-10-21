LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Lockheed Martin, Truist Financial, Reddit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 octobre - Wall Street semblait prête pour un début de séance calme mardi, les contrats à terme réduisant leurs pertes antérieures, tandis que les investisseurs évaluent une vague de résultats largement positifs de la part des géants de l'industrie. .N
** Galapagos NV GLPG.O :
Les actions se dirigent vers leur pire journée depuis près de 5 ans après l'annonce de la réduction des activités de CAR T
** Fluor Corp FLR.N :
Grimpe après l'annonce d'une prise de participation de 5 % de l'investisseur activiste Starboard
** Coca-Cola Co KO.N :
En hausse après que Coca-Cola ait dépassé les estimations de bénéfices et de revenus pour le troisième trimestre
** Newmont Corp NEM.N :
** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** Kinross Gold Corp KGC.N :
Les mineurs d'or en baisse alors que le lingot reprend son souffle après un rallye record
** Neuphoria Therapeutics Inc NEUP.O :
Chute, abandon du programme de traitement de l'anxiété sociale après l'échec d'un essai clinique
** 3M Co MMM.N :
Hausse après que la société ait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 grâce à des efforts d'expansion des marges
** Elevance Health Inc ELV.N :
Monte après un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions
** UnitedHealth Group Inc <UNH.N >:
** Centene Corp <CNC.N >:
** CVS Health Corp CVS.N :
** Universal Health Services Inc UHS.N :
** Humana Inc HUM.N :
BUZZ - Les assureurs santé américains progressent après qu'Elevance ait dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels
** EPAM Systems Inc EPAM.N :
Hausse suite à un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars
** Danaher Corp DHR.N :
Monte après un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions
** General Motors Co GM.N :
Bondit, ses prévisions de bénéfice de base annuel étant relevées grâce à l'allègement des droits de douane
** General Electric Co GE.N :
Gagne après avoir relevé ses prévisions de bénéfices pour 2025
** Halliburton Co HAL.N :
Monte, une demande stable en Amérique du Nord ayant permis de dépasser les prévisions de bénéfices au T3
** Quest Diagnostics Inc DGX.N :
Hausse après que le bénéfice du troisième trimestre ait dépassé les estimations
** Zions Bancorporation NA ZION.O :
Grimpe grâce à la hausse des bénéfices au T3
** RTX Corp RTX.N :
Remonte après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année
** Iridium Communications Inc IRDM.O :
Monte après avoir remporté un contrat américain
** Philip Morris International Inc PM.N :
Monte après un relèvement de ses prévisions de bénéfices
** W.R. Berkley Corp WRB.N :
Les actions chutent, Jefferies réduit son objectif de cours en raison de prévisions de faible croissance des bénéfices
** Disc Medicine Inc IRON.O :
Baisse après une offre de 250 millions de dollars d'actions
** BHP Group Ltd BHP.N :
** Southern Copper Corp SCCO.N :
** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :
** Hudbay Minerals Inc HBM.N :
Les mineurs de cuivre chutent en raison de la hausse du dollar américain et de la faible demande de la Chine
** Lockheed Martin Corp LMT.N :
Gagne après avoir relevé ses prévisions de bénéfices pour 2025 en raison d'une forte demande
** Bunge Global SA BG.N :
Barclays relève l'objectif de cours de Bunge en raison de perspectives plus favorables
** Plug Power Inc PLUG.O :
Achève la phase 1 de la livraison d'hydrogène pour H2CAST; les actions gagnent du terrain
** Minerva Neurosciences Inc NERV.O :
La société monte en flèche après avoir obtenu jusqu'à 200 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé
** Northrop Grumman Corp NOC.N :
Les actions chutent après que la société ait revu à la baisse ses prévisions de ventes pour l'année fiscale
nL6N3W20NU
** Truist Financial Corp TFC.N :
Monte après que TD Cowen ait relevé sa recommandation pour le titre
** Reddit Inc RDDT.N :
Monte après que Citigroup ait relevé son objectif de cours en raison d'attentes de taux de croissance plus rapide
** Hoth Therapeutics Inc HOTH.O :
Hausse après que la FDA ait attribué l'étiquette de médicament orphelin à un médicament contre les tumeurs rares
** Steel Dynamics Inc STLD.O :
Baisse malgré un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions pour le troisième trimestre
** Cleveland-Cliffs Inc CLF.N :
Chute après la révision à la baisse de la note de Wells Fargo
** SunPower Inc SPWR.O :
Monte suite à des résultats trimestriels positifs
