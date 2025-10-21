Netflix-Bénéfice inférieur aux attentes au T3 après un litige fiscal au Brésil

par Lisa Richwine

Netflix NFLX.O a fait état mardi d'un bénéfice net au troisième trimestre inférieur aux attentes de Wall Street à la suite d'une dépense imprévue découlant d'un litige avec l'administration fiscale au Brésil, tout en communiquant une prévision rassurante pour la fin de l'année.

Le titre du géant du 'streaming' a plongé de plus de 6% dans les échanges boursiers d'après-clôture, alors que les investisseurs ont été habitués à une croissance effrénée.

Sur la période juillet-septembre, le bénéfice net de Netflix s'est établi à 2,5 milliards de dollars, avec un bénéfice dilué de 5,87 dollars par action. Les analystes anticipaient en moyenne des montants de 3,0 milliards de dollars et 6,97 dollars, d'après des données LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe a été conforme aux attentes, à 11,5 milliards de dollars.

Netflix cherche à dynamiser sa croissance en développant de nouveaux segments, notamment des offres d'abonnement avec publicités et des jeux vidéo, après avoir attiré plus de 300 millions d'utilisateurs à travers le monde.

Au troisième trimestre, la marge d'exploitation de la plateforme s'est établie à 28%, alors qu'elle aurait dépassé la prévision du groupe (31,5%) sans la dépense fiscale effectuée au Brésil, à hauteur d'environ 619 millions de dollars.

Ce litige ne devrait pas avoir de répercussions sur les résultats ultérieurs, a déclaré la firme.

Netflix a dit anticiper au quatrième trimestre un chiffre d'affaires de 11,96 milliards de dollars, contre un consensus de 11,90 milliards de dollars.

L'ultime saison de l'une des séries phares de la plateforme, "Stranger Things", est attendue en fin d'année.

Dans la lettre adressée chaque trimestre à ses actionnaires, Netflix a dit "finir l'année sur une bonne dynamique" et avec un catalogue "excitant" au quatrième trimestre.

Le groupe a cessé cette année de communiquer son nombre d'abonnés, exhortant les investisseurs à regarder son chiffre d'affaires et son bénéfice.

(Lisa Richwine; Editing by Richard Chang)