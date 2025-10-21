Ligue des champions: l'Inter poursuit face à l'Union Saint-Gilloise son sans-faute

L'attaquant et capitaine de l'Inter Milan Lautaro Martinez félicité par son coéquipier Francesco Pio Esposito après le deuxième but du club italien face à l'Union Saint-Gilloise en Ligue des champions le 21 octobre 2025 à Bruxelles ( AFP / JOHN THYS )

L'Inter Milan a laissé passer l'orage du premier quart d'heure avant de faire tomber la foudre sur l'Union Saint-Gilloise (4-0) mardi à Bruxelles pour sa troisième victoire en autant de matches de Ligue des champions.

Après un début de saison hésitant, l'Inter a trouvé sa vitesse de croisière: contre les champions de Belgique en titre, vite dépassés, les Nerazzurri ont enchaîné une septième victoire consécutive, toutes compétitions confondues.

Cristian Chivu avait pourtant procédé à six changements par rapport à l'équipe qui a battu l'AS Rome au Stade olympique samedi (1-0).

En manque d'automatismes et de repères, les vice-champions d'Italie et d'Europe 2025, privés de Marcus Thuram jusqu'à début novembre, ont complétement manqué leur début de match, bousculés aussi par l'impact physique de Promise David.

L'imposant attaquant canadien a failli ouvrir la marque dès la 3e minute, mais sa frappe a été repoussée par Yann Sommer. Dans la foulée, Lautaro Martinez a sauvé son équipe, en repoussant sur la ligne une reprise de Christian Burgess.

L'Inter a fini par se réveiller.

Sur un centre de Lautaro Martinez, le grand espoir Francesco Pio Esposito, pourtant seul devant le gardien de l'Union, a manqué sa reprise et le cadre (16e).

- 2e derrière le PSG -

Si l'Inter a alors nettement pris l'ascendant, il lui a fallu attendre la 41e minute pour concrétiser sa domination grâce à Denzel Dumfries qui a devancé la défense belge sur un corner mal dégagé.

Dans le temps additionnel (45e+1), Lautaro Martinez a doublé la mise au terme d'un mouvement lancé par Dumfries et accéléré par Pio Esposito.

L'Union Saint-Gilloise, dirigée pour la première fois par David Hubert qui a succédé à son compatriote Sébastien Pocognoli, parti à Monaco, n'a jamais réussi à reprendre son souffle.

Après une faute de main d'un défenseur belge dans sa surface, Hakan Calhanoglu a porté le score à 3-0 sur penalty (53e), avant que Pio Esposito n'inscrive à 20 ans, quelques jours après avoir ouvert son compteur en Serie A, son premier but en Ligue des champions (76e).

Seul le Paris SG, qui l'avait humilié en finale de la dernière Ligue des champions (5-0), affiche un meilleur bilan.

Mais son carton-plein après des victoires sur le terrain de l'Ajax (2-0), à domicile face au Slavia Prague (3-0) et ce mardi face à l'Union Saint-Gilloise, ne permet pas encore d'étalonner l'Inter.

Il faudra attendre décembre pour en savoir plus: après la réception de Kairat Almaty le 5 novembre, les Lombards auront fort à faire successivement contre l'Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal et Dortmund.