 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 316,06
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ligue des champions: l'Inter poursuit face à l'Union Saint-Gilloise son sans-faute
information fournie par AFP 21/10/2025 à 23:05

L'attaquant et capitaine de l'Inter Milan Lautaro Martinez félicité par son coéquipier Francesco Pio Esposito après le deuxième but du club italien face à l'Union Saint-Gilloise en Ligue des champions le 21 octobre 2025 à Bruxelles ( AFP / JOHN THYS )

L'attaquant et capitaine de l'Inter Milan Lautaro Martinez félicité par son coéquipier Francesco Pio Esposito après le deuxième but du club italien face à l'Union Saint-Gilloise en Ligue des champions le 21 octobre 2025 à Bruxelles ( AFP / JOHN THYS )

L'Inter Milan a laissé passer l'orage du premier quart d'heure avant de faire tomber la foudre sur l'Union Saint-Gilloise (4-0) mardi à Bruxelles pour sa troisième victoire en autant de matches de Ligue des champions.

Après un début de saison hésitant, l'Inter a trouvé sa vitesse de croisière: contre les champions de Belgique en titre, vite dépassés, les Nerazzurri ont enchaîné une septième victoire consécutive, toutes compétitions confondues.

Cristian Chivu avait pourtant procédé à six changements par rapport à l'équipe qui a battu l'AS Rome au Stade olympique samedi (1-0).

En manque d'automatismes et de repères, les vice-champions d'Italie et d'Europe 2025, privés de Marcus Thuram jusqu'à début novembre, ont complétement manqué leur début de match, bousculés aussi par l'impact physique de Promise David.

L'imposant attaquant canadien a failli ouvrir la marque dès la 3e minute, mais sa frappe a été repoussée par Yann Sommer. Dans la foulée, Lautaro Martinez a sauvé son équipe, en repoussant sur la ligne une reprise de Christian Burgess.

L'Inter a fini par se réveiller.

Sur un centre de Lautaro Martinez, le grand espoir Francesco Pio Esposito, pourtant seul devant le gardien de l'Union, a manqué sa reprise et le cadre (16e).

- 2e derrière le PSG -

Si l'Inter a alors nettement pris l'ascendant, il lui a fallu attendre la 41e minute pour concrétiser sa domination grâce à Denzel Dumfries qui a devancé la défense belge sur un corner mal dégagé.

Dans le temps additionnel (45e+1), Lautaro Martinez a doublé la mise au terme d'un mouvement lancé par Dumfries et accéléré par Pio Esposito.

L'Union Saint-Gilloise, dirigée pour la première fois par David Hubert qui a succédé à son compatriote Sébastien Pocognoli, parti à Monaco, n'a jamais réussi à reprendre son souffle.

Après une faute de main d'un défenseur belge dans sa surface, Hakan Calhanoglu a porté le score à 3-0 sur penalty (53e), avant que Pio Esposito n'inscrive à 20 ans, quelques jours après avoir ouvert son compteur en Serie A, son premier but en Ligue des champions (76e).

Seul le Paris SG, qui l'avait humilié en finale de la dernière Ligue des champions (5-0), affiche un meilleur bilan.

Mais son carton-plein après des victoires sur le terrain de l'Ajax (2-0), à domicile face au Slavia Prague (3-0) et ce mardi face à l'Union Saint-Gilloise, ne permet pas encore d'étalonner l'Inter.

Il faudra attendre décembre pour en savoir plus: après la réception de Kairat Almaty le 5 novembre, les Lombards auront fort à faire successivement contre l'Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal et Dortmund.

Sport

Valeurs associées

AFC AJAX
9,1600 EUR Euronext Amsterdam -0,43%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le PSV atomise Naples, Dortmund puissance 4 face à Copenhague, l'Union Saint-Gilloise s'écroule contre l'Inter
    Le PSV atomise Naples, Dortmund puissance 4 face à Copenhague, l'Union Saint-Gilloise s'écroule contre l'Inter
    information fournie par So Foot 21.10.2025 23:36 

    Buts en folie La soirée a été animée sur l’ensemble des pelouses, à l’exception de la rencontre entre Kairat Almaty et Paphos qui est la seule à s’être terminée sur un score de parité (0-0). Une soirée qui a toutefois plus ressemblé à un tour de Roland-Garros à ... Lire la suite

  • Désiré Doué auteur d'un doublé lors de la démonstration du Paris SG à Leverkusen (7-2) pour la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le 21 octobre 2025 à Leverkusen ( AFP / FRANCK FIFE )
    Ligue des champions: festival du PSG, Dembélé buteur pour son retour
    information fournie par AFP 21.10.2025 23:12 

    Gêné en Ligue 1, le PSG continue d'impressionner en Ligue des champions en écrasant cette fois Leverkusen (7-2), mardi lors de la troisième journée de phase de ligue, porté par Doué auteur d'un doublé, et par Dembélé, buteur dès son entrée. Il a fallu trois minutes ... Lire la suite

  • Paris trop facile à Leverkusen
    Paris trop facile à Leverkusen
    information fournie par So Foot 21.10.2025 23:08 

    En démonstration face à Leverkusen dans une rencontre des plus débridées (2-7), Paris s'est largement imposé et claque une troisième victoire en trois rencontres de Ligue des champions. En prime, Ousmane Dembélé a rejoué et Paris trône en tête de la phase de ligue. ... Lire la suite

  • Manchester City coule Villarreal
    Manchester City coule Villarreal
    information fournie par So Foot 21.10.2025 23:03 

    Villarreal CF 0-2 Manchester City Buts : Haaland (17 e ), Bernardo Silva (40 e ) pour les Cityzens Sans forcer.… LB pour SOFOOT.com

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank