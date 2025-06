LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Lamb Weston, Robinhood, Eve Holding

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juin - Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint de nouveaux sommets lundi, l'optimisme quant à la conclusion d'accords commerciaux entre les États-Unis et ses principaux partenaires ayant alimenté la dynamique haussière qui a permis aux indices d'enregistrer des gains au cours de ce trimestre. .N

À 1145 EDT, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,52% à 44 046,07. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,28% à 6 190,29, et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,28% à 20 330,79. Les trois premières valeurs du S&P 500 .PG.INX ont progressé en pourcentage: ** Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N , en hausse de 13,6% ** First Solar Inc FSLR.OQ , en hausse de 9,1% ** Juniper Networks Inc JNPR.N , en hausse de 8,4%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** AES Corp AES.N , en baisse de 4,6% ** Nextera Energy Inc NEE.N , en baisse de 4,4% ** Fortive Corp FTV.N , en baisse de 4,2% Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N : ** BigBear.ai Holdings Inc BBAI.N , en hausse de 21,3% ** Ginkgo Bioworks Holdings Inc DNA.N , en hausse de 17,0% ** Tillys Inc TLYS.N , en hausse de 16,0%

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Chemed Corp CHE.N , en baisse de 13,8% ** Wheels Up Experience Inc UP.N , en baisse de 11,4% ** Tronox Holdings PLC TROX.N , en baisse de 10,5% Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** Concorde International Group Ltd CIGL.OQ , en hausse de 157,7% ** Artelo Biosciences Inc ARTL.OQ , en hausse de 120,8% ** Greenlane Holdings Inc GNLN.OQ , en hausse de 95,1%

Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** JVSPAC Acquisition Corp JVSA.OQ , en baisse de 63,3% ** Ostin Technology Group Co Ltd OST.OQ , en baisse de 60,4% ** INmune Bio Inc INMB.OQ , en baisse de 60,2%

** Juniper Networks Inc <JNPR.N >: ** Hewlett Packard Enterprise Co <HPE.N >: BUZZ - Hausse après le règlement de l'affaire antitrust par le DoJ américain nL6N3SX0EE

** Circle Internet Group Inc <CRCL.N >: BUZZ - Les courtiers initient une couverture sur Circle avec des opinions mitigées, signalant une valorisation élevée

** Tesla Inc <TSLA.O >: BUZZ - L'action chute alors que le Sénat américain fait avancer le projet de loi sur les dépenses de Trump nL4N3SX0KM

** Newmont Corp <NEM.N >: ** Barrick Mining Corp <B.N >: ** Gold Fields Ltd <GFI.N >: ** AngloGold Ashanti PLC <AU.N >: BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les prix des lingots augmentent en raison de la faiblesse du dollar américain nL4N3SX11N

** Aurinia Pharmaceuticals Inc <AUPH.O >: BUZZ - Les données d'un essai clinique sur un médicament contre les maladies auto-immunes montrent une réduction des anticorps

** Meta Platforms Inc <META.O >: ** Alphabet Inc <GOOGL.O >: ** Amazon.com Inc <AMZN.O >: ** Apple Inc <AAPL.O >: BUZZ - Les valeurs technologiques en hausse alors que le Canada abandonne la taxe sur les services numériques pour faire avancer les négociations commerciales avec les États-Unis nL4N3SX0OM

** Goldman Sachs Group Inc <GS.N >: ** Wells Fargo & Co <WFC.N >: ** Bank of America Corp <BAC.N >: ** Citigroup Inc <C.N >: BUZZ - Les actions des grandes banques américaines augmentent après le succès des tests de résistance ("stress tests") de la Fed nL4N3SX0OO

** Chime Financial Inc <CHYM.O >: BUZZ - Hausse après que Seaport ait commencé la couverture à "acheter" nL6N3SX0H1

** Walt Disney Co <DIS.N >: BUZZ - En hausse après que Jefferies l'ait reclassé à "acheter" en raison de la croissance des croisières et du risque limité des parcs nL4N3SX0QO

** Enphase Energy Inc <ENPH.O >: ** Sunrun Inc <RUN.O >: ** Solaredge Technologies Inc <SEDG.O >: ** Array Technologies Inc <ARRY.O >: BUZZ - RBC Capital Markets estime que l'adoption du projet de loi par le Sénat aura un impact mitigé sur les actions solaires

** Moderna Inc <MRNA.O >: BUZZ - Hausse après une étude sur la supériorité du vaccin antigrippal de l'entreprise par rapport au vaccin homologué

** Oracle Corp <ORCL.N >: BUZZ - La société progresse grâce à un nouvel accord sur le cloud qui devrait générer des ventes annuelles de 30 milliards de dollars nL4N3SX0X1

** Tempus AI Inc <TEM.O >: BUZZ - chute suite à la vente prévue de 400 millions de dollars d'obligations convertibles nL6N3QE0KD

** Unicycive Therapeutics Inc <UNCY.O >: BUZZ - chute suite au rejet par la FDA d'un médicament contre les maladies rénales en raison de problèmes de fabrication

** BitMine Immersion Technologies Inc <BMNR.N >: BUZZ - bondit après avoir obtenu 250 millions de dollars pour acheter de l'ethereum nL6N3SX0JN

** Unity Biotechnology Inc <UBX.O >: BUZZ - La société risque d'être retirée de la cote du Nasdaq et envisage de se dissoudre nL4N3SX0WT

** First Busey Corp <BUSE.O >: BUZZ - La société est notée 'market perform' alors que Hovde commence à la couvrir nL6N3SX0HN

** GMS Inc <GMS.N >: BUZZ - Les actions bondissent suite à l'accord de rachat de SRS Distribution par Home Depot pour un montant de 4,3 milliards de dollars nL4N3SX0WK

** Old Dominion Freight Line Inc <ODFL.O >: ** J B Hunt Transport Services Inc <JBHT.O >: ** Expeditors International of Washington Inc <EXPD.N >: ** XPO Inc <XPO.N >: BUZZ - Truist lève le PT sur les entreprises de logistique en raison de la stabilisation attendue du fret nL4N3SX0Y3

** Joby Aviation Inc <JOBY.N >: BUZZ - Les actions augmentent après que la société ait effectué ses premiers vols en taxi aérien à Dubaï nL4N3SX0Z4

** Lamb Weston Holdings Inc <LW.N >: BUZZ - Hausse après un accord avec Jana, Continental sur les sièges au conseil d'administration nL6N3SX0LP

** Gorilla Technology Group Inc <GRRR.O >: BUZZ - Glisse après une transaction de 105 millions de dollars en actions directes nL4N3SX0ZH

** INmune Bio Inc <INMB.O >: BUZZ - Atteint son niveau le plus bas depuis que son médicament contre la maladie d'Alzheimer n'a pas atteint l'objectif d'un essai clinique à mi-parcours nL4N3SX11A

** Rio Tinto PLC <RIO.N >: ** BHP Group Ltd <BHP.N >: ** Southern Copper Corp <SCCO.N >: ** Freeport-McMoRan Inc <FCX.N >: BUZZ - Les mineurs de cuivre chutent sur des données chinoises mitigées nL4N3SX138

** Brookfield Asset Management Ltd <BAM.N >: BUZZ - Piper Sandler démarre Brookfield Asset Management avec une note 'neutre' nL4N3SX123

** Robinhood Markets Inc <HOOD.O >: BUZZ - L'action grimpe après que BofA ait relevé son estimation à 95$ nL6N3SX0MK

** ProKidney Corp <PROK.O >: BUZZ - BofA déclasse ProKidney en raison de préoccupations concernant le traitement expérimental des maladies rénales

** Boeing Co <BA.N >: ** Spirit Aerosystems Holdings Inc <SPR.N >: BUZZ - Chute suite à l'enquête britannique sur l'accord de fusion nL4N3SX15L

** Eve Holding Inc <EVEX.N >: BUZZ - Hausse après la signature d'une lettre d'intention pour vendre jusqu'à 50 taxis aériens au Costa Rica nL4N3SX13R