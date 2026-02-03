LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-JetBlue, VSE, Walt Disney

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
*
Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
*
Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7
*
Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8
3 février - Le S&P 500 et le Nasdaq semblaient prêts pour une ouverture ferme mardi, se stabilisant après la déroute des matières premières lors de la session précédente, alors que les investisseurs se préparent à une avalanche de résultats d'entreprises tout au long de la semaine. .N
** Palantir Technologies Inc PLTR.O :
BUZZ - Les contrats avec le gouvernement américain stimulent les ventes trimestrielles nL4N3YZ0PE
** Merck & Co Inc MRK.N :
BUZZ - chute suite à la baisse des prévisions de bénéfices et de ventes pour 2026 nL4N3YZ0U8
** Newmont Corp NEM.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** AngloGold Ashanti PLC AU.N :
** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :
BUZZ - Les minières d'or et d'argent gagnent du terrain, les prix des métaux étant en hausse après deux séances de déroute
nL4N3YZ0ST
** McDonald's Corp MCD.N :
BUZZ - En hausse après que la société de courtage BTIG ait porté le titre à "acheter" (Le 2 février) nL6N3YY0WK
** SoFi Technologies Inc SOFI.O :
BUZZ - En hausse après que J.P. Morgan ait relevé la note à "surpondérer" nL6N3YZ0MY
** Rio Tinto PLC RIO.N :
** BHP Group Ltd BHP.N :
** Southern Copper Corp SCCO.N :
** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :
BUZZ - Les mineurs de cuivre augmentent grâce aux stocks de la Chine et à un sentiment de risque plus fort nL4N3YZ0W3
** PepsiCo Inc PEP.O :
BUZZ - Chute après avoir réaffirmé ses prévisions de bénéfices annuels malgré une hausse du chiffre d'affaires au 4ème trimestre nL4N3YZ0YH
** FedEx Corp FDX.N :
BUZZ - Gains après que Bernstein ait relevé la note à "surperformer" nL4N3YZ0WZ
** Archer-Daniels-Midland Co ADM.N :
BUZZ - baisse après les prévisions de bénéfices pour 2026
nL4N3YZ0YI
** West Pharmaceutical Services Inc WST.N :
BUZZ - Evercore repère une opportunité d'achat sur West Pharma dans un contexte de fortes prescriptions de Oral Wegovy
nL6N3YZ0RP
** DaVita Inc DVA.N :
BUZZ - Hausse après des prévisions de bénéfices annuels optimistes nL6N3YZ0R6
** Marathon Petroleum Corp MPC.N :
BUZZ - Gains après un bénéfice supérieur aux attentes au quatrième trimestre nL4N3YZ131
** Ball Corp BALL.N :
BUZZ - Hausse des revenus et des bénéfices du 4ème trimestre supérieurs aux attentes nL4N3YZ13Y
** Invivyd Inc IVVD.O :
BUZZ - Hausse après un essai de phase avancée testant l'anticorps COVID contre les vaccins ARNm nL4N3YZ142
** PayPal Holdings Inc PYPL.O :
BUZZ - Glisse après des prévisions annuelles à la baisse et un changement de directeur général nL6N3YZ0UF
** JetBlue Airways Corp JBLU.O :
BUZZ - En hausse après que Citigroup ait relevé sa note à 'neutre' nL4N3YZ13Z
** Sable Offshore Corp SOC.N :
BUZZ - Glisse sur les plans de vente d'actions de 250 millions de dollars nL6N3YZ0SJ
** VSE Corp VSEC.O :
BUZZ - Stable après une augmentation de capital liée à l'acquisition nL6N3YZ0RI
** HP Inc HPQ.N :
BUZZ - Chute après l'annonce du départ du directeur général
nL4N3YZ182
** Eaton Corporation PLC ETN.N :
BUZZ - baisse après l'annonce d'un bénéfice 2026 inférieur aux estimations nL6N3YZ0T6
** Ovintiv Inc OVV.N :
BUZZ - Stephens initie la couverture d'Ovintiv avec 'equal weight' (poids égal) nL4N3YZ17I
** GE Vernova Inc GEV.N :
BUZZ - Mizuho augmente le PT sur GE Vernova en raison de la force du segment de l'équipement de gaz nL4N3YZ18H
** Scienture Holdings Inc SCNX.O :
BUZZ - Hausse après avoir élargi l'accès à son médicament contre l'hypertension nL4N3YZ1A5
** Ultragenyx Pharmaceuticals Inc RARE.O :
BUZZ - Hausse car la thérapie génique s'avère bénéfique à long terme pour le traitement d'une maladie cérébrale infantile rare nL4N3YZ1BS
** GT Biopharma Inc GTBP.O :
BUZZ - Bondit après que la FDA ait autorisé un essai sur l'homme pour un nouveau médicament contre le cancer nL4N3YZ1C9
** Walt Disney Co DIS.N :
BUZZ - Nomination de Josh D'Amaro, responsable des parcs à thème, en tant que PDG, hausse des actions nL6N3YZ0WY
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer