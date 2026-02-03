information fournie par Reuters • 03/02/2026 à 15:18

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-JetBlue, VSE, Walt Disney

Traduction automatisée par Reuters

3 février - Le S&P 500 et le Nasdaq semblaient prêts pour une ouverture ferme mardi, se stabilisant après la déroute des matières premières lors de la session précédente, alors que les investisseurs se préparent à une avalanche de résultats d'entreprises tout au long de la semaine. .N

** Palantir Technologies Inc PLTR.O :

** Merck & Co Inc MRK.N :

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les minières d'or et d'argent gagnent du terrain, les prix des métaux étant en hausse après deux séances de déroute

** McDonald's Corp MCD.N :

** SoFi Technologies Inc SOFI.O :

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

** PepsiCo Inc PEP.O :

** FedEx Corp FDX.N :

** Archer-Daniels-Midland Co ADM.N :

BUZZ - baisse après les prévisions de bénéfices pour 2026

** West Pharmaceutical Services Inc WST.N :

BUZZ - Evercore repère une opportunité d'achat sur West Pharma dans un contexte de fortes prescriptions de Oral Wegovy

** DaVita Inc DVA.N :

** Marathon Petroleum Corp MPC.N :

** Ball Corp BALL.N :

** Invivyd Inc IVVD.O :

** PayPal Holdings Inc PYPL.O :

** JetBlue Airways Corp JBLU.O :

** Sable Offshore Corp SOC.N :

** VSE Corp VSEC.O :

** HP Inc HPQ.N :

BUZZ - Chute après l'annonce du départ du directeur général

** Eaton Corporation PLC ETN.N :

** Ovintiv Inc OVV.N :

** GE Vernova Inc GEV.N :

** Scienture Holdings Inc SCNX.O :

** Ultragenyx Pharmaceuticals Inc RARE.O :

** GT Biopharma Inc GTBP.O :

** Walt Disney Co DIS.N :

BUZZ - Nomination de Josh D'Amaro, responsable des parcs à thème, en tant que PDG, hausse des actions nL6N3YZ0WY