LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-JetBlue, VSE, Walt Disney
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 15:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - Le S&P 500 et le Nasdaq semblaient prêts pour une ouverture ferme mardi, se stabilisant après la déroute des matières premières lors de la session précédente, alors que les investisseurs se préparent à une avalanche de résultats d'entreprises tout au long de la semaine. .N

** Palantir Technologies Inc PLTR.O :

BUZZ - Les contrats avec le gouvernement américain stimulent les ventes trimestrielles nL4N3YZ0PE

** Merck & Co Inc MRK.N :

BUZZ - chute suite à la baisse des prévisions de bénéfices et de ventes pour 2026 nL4N3YZ0U8

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les minières d'or et d'argent gagnent du terrain, les prix des métaux étant en hausse après deux séances de déroute

nL4N3YZ0ST

** McDonald's Corp MCD.N :

BUZZ - En hausse après que la société de courtage BTIG ait porté le titre à "acheter" (Le 2 février) nL6N3YY0WK

** SoFi Technologies Inc SOFI.O :

BUZZ - En hausse après que J.P. Morgan ait relevé la note à "surpondérer" nL6N3YZ0MY

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre augmentent grâce aux stocks de la Chine et à un sentiment de risque plus fort nL4N3YZ0W3

** PepsiCo Inc PEP.O :

BUZZ - Chute après avoir réaffirmé ses prévisions de bénéfices annuels malgré une hausse du chiffre d'affaires au 4ème trimestre nL4N3YZ0YH

** FedEx Corp FDX.N :

BUZZ - Gains après que Bernstein ait relevé la note à "surperformer" nL4N3YZ0WZ

** Archer-Daniels-Midland Co ADM.N :

BUZZ - baisse après les prévisions de bénéfices pour 2026

nL4N3YZ0YI

** West Pharmaceutical Services Inc WST.N :

BUZZ - Evercore repère une opportunité d'achat sur West Pharma dans un contexte de fortes prescriptions de Oral Wegovy

nL6N3YZ0RP

** DaVita Inc DVA.N :

BUZZ - Hausse après des prévisions de bénéfices annuels optimistes nL6N3YZ0R6

** Marathon Petroleum Corp MPC.N :

BUZZ - Gains après un bénéfice supérieur aux attentes au quatrième trimestre nL4N3YZ131

** Ball Corp BALL.N :

BUZZ - Hausse des revenus et des bénéfices du 4ème trimestre supérieurs aux attentes nL4N3YZ13Y

** Invivyd Inc IVVD.O :

BUZZ - Hausse après un essai de phase avancée testant l'anticorps COVID contre les vaccins ARNm nL4N3YZ142

** PayPal Holdings Inc PYPL.O :

BUZZ - Glisse après des prévisions annuelles à la baisse et un changement de directeur général nL6N3YZ0UF

** JetBlue Airways Corp JBLU.O :

BUZZ - En hausse après que Citigroup ait relevé sa note à 'neutre' nL4N3YZ13Z

** Sable Offshore Corp SOC.N :

BUZZ - Glisse sur les plans de vente d'actions de 250 millions de dollars nL6N3YZ0SJ

** VSE Corp VSEC.O :

BUZZ - Stable après une augmentation de capital liée à l'acquisition nL6N3YZ0RI

** HP Inc HPQ.N :

BUZZ - Chute après l'annonce du départ du directeur général

nL4N3YZ182

** Eaton Corporation PLC ETN.N :

BUZZ - baisse après l'annonce d'un bénéfice 2026 inférieur aux estimations nL6N3YZ0T6

** Ovintiv Inc OVV.N :

BUZZ - Stephens initie la couverture d'Ovintiv avec 'equal weight' (poids égal) nL4N3YZ17I

** GE Vernova Inc GEV.N :

BUZZ - Mizuho augmente le PT sur GE Vernova en raison de la force du segment de l'équipement de gaz nL4N3YZ18H

** Scienture Holdings Inc SCNX.O :

BUZZ - Hausse après avoir élargi l'accès à son médicament contre l'hypertension nL4N3YZ1A5

** Ultragenyx Pharmaceuticals Inc RARE.O :

BUZZ - Hausse car la thérapie génique s'avère bénéfique à long terme pour le traitement d'une maladie cérébrale infantile rare nL4N3YZ1BS

** GT Biopharma Inc GTBP.O :

BUZZ - Bondit après que la FDA ait autorisé un essai sur l'homme pour un nouveau médicament contre le cancer nL4N3YZ1C9

** Walt Disney Co DIS.N :

BUZZ - Nomination de Josh D'Amaro, responsable des parcs à thème, en tant que PDG, hausse des actions nL6N3YZ0WY

Valeurs associées

ADAGIO THERAPEUT
2,7500 USD NASDAQ -40,73%
ANGLOGOLD ASH
99,360 USD NYSE +4,80%
ARCHER-DANIELS M
65,335 USD NYSE -4,03%
BALL
60,070 USD NYSE +5,91%
BHP GROUP SP ADR
72,255 USD NYSE +4,13%
DAVITA
136,990 USD NYSE +23,28%
EATON CORP -NPV-
351,710 USD NYSE -2,17%
FEDEX
353,271 USD NYSE +5,38%
FREEPORT MCMORAN
64,240 USD NYSE +5,74%
GE VERNOVA
776,110 USD NYSE +2,74%
GOLD FIELDS SP ADR
52,350 USD NYSE +4,76%
GT BIOPHARMA
0,5162 USD NASDAQ +1,16%
Gaz naturel
3,24 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
21,580 USD NYSE +3,11%
HP
18,675 USD NYSE -5,68%
INVIVYD
1,7863 USD NASDAQ +2,66%
JETBLUE AIRWAYS
5,6658 USD NASDAQ +7,51%
MARATHON PETRO
177,145 USD NYSE +0,16%
MCDONALD'S
320,180 USD NYSE +0,53%
MERCK
116,810 USD NYSE +3,00%
NEWMONT
116,311 USD NYSE +3,07%
OVINTIV
43,470 USD NYSE +2,38%
PALANTIR TECHNOLOGIES
155,0450 USD NASDAQ +4,93%
PAYPAL HOLDINGS
43,0200 USD NASDAQ -17,79%
PEPSICO
161,1600 USD NASDAQ +3,84%
Pétrole Brent
66,68 USD Ice Europ +0,56%
Pétrole WTI
62,67 USD Ice Europ +1,26%
RIO TINTO SP ADR
95,610 USD NYSE +3,33%
SCIENTURE HLDGS
0,4771 USD NASDAQ +5,44%
SOFI TECH
22,2620 USD NASDAQ +0,82%
SOUTHERN COPPER
208,695 USD NYSE +8,35%
ULTRAGENYX PHARM
25,4250 USD NASDAQ +2,69%
VSE
191,0700 USD NASDAQ +0,07%
WALT DISNEY
103,236 USD NYSE -1,27%
WEST PHARMACEUTI
238,058 USD NYSE +0,26%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
